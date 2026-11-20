https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen kapsamlı saldırının ayrıntılarını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen kapsamlı saldırının ayrıntılarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna genelindeki enerji, ulaşım ve savunma sanayii altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıda; Kiev ve Odessa'daki lojistik... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı hava saldırısının detaylarını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Ukrayna ordusunun lojistik ve savunma sanayii kapasitesini hedef alan çok sayıda nokta vuruldu. Açıklamada, hedef alınan noktalar şu şekilde sıralandı:Rus ordusu, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullanılan karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef alıyor. Operasyonlarda, Ukrayna topraklarının tamamındaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip saldırı İHA'ları ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarınkullanıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-ukraynanin-natoya-katilimi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110483816.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen kapsamlı saldırının ayrıntılarını paylaştı
10:59 20.11.2026 (güncellendi: 11:06 20.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna genelindeki enerji, ulaşım ve savunma sanayii altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıda; Kiev ve Odessa'daki lojistik köprülerin, füze üretim tesislerinin ve askeri mühimmat taşıyan bir geminin vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı hava saldırısının detaylarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Ukrayna ordusunun lojistik ve savunma sanayii kapasitesini hedef alan çok sayıda nokta vuruldu. Açıklamada, hedef alınan noktalar şu şekilde sıralandı:
Ulaşım ve lojistik:
Kiev ve Odessa bölgelerinde silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanılan kara ve demir yolu köprüleri; ‘Dnepropetrovsk’ ve ‘Korosten’ tren istasyonları yakınlarında askeri yük taşıyan lokomotifler ile Odessa'ya askeri teçhizat ulaştıran bir gemi.
Savunma sanayii ve depolar:
Brovarı'da F-9 füzeleri için yakıt bileşenleri üreten bir fabrika; Petrovskoye'de ‘Flamingo’ sistemlerinin montajının yapıldığı Fire Point atölyesi; Lvov'de FP-9, FP-5 ve insansız hava araçları (İHA) üreten bir işletme ile Nikolayev bölgesinde seyir füzelerinin depolandığı bir tesis.
Enerji altyapısı:
Dnepropetrovsk, Çernigov, İvano-Frankivsk ve Lvov bölgelerinde yer alan ve Ukrayna savunma sanayii işletmelerine enerji sağlayan elektrik trafo merkezleri.
Rus ordusu, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullanılan karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef alıyor. Operasyonlarda, Ukrayna topraklarının tamamındaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip saldırı İHA'ları ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarınkullanıldığı kaydedildi.