https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen kapsamlı saldırının ayrıntılarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen kapsamlı saldırının ayrıntılarını paylaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna genelindeki enerji, ulaşım ve savunma sanayii altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıda; Kiev ve Odessa'daki lojistik... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:59+0300

2026-11-20T10:59+0300

2026-11-20T11:06+0300

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rusya savunma bakanlığı

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki enerji ve ulaşım altyapısına yönelik kapsamlı hava saldırısının detaylarını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Ukrayna ordusunun lojistik ve savunma sanayii kapasitesini hedef alan çok sayıda nokta vuruldu. Açıklamada, hedef alınan noktalar şu şekilde sıralandı:Rus ordusu, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullanılan karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef alıyor. Operasyonlarda, Ukrayna topraklarının tamamındaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip saldırı İHA'ları ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarınkullanıldığı kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)