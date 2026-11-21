https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rus-gucleri-krivoy-rog-termik-santralini-vurdu-1110502589.html
Rus güçleri Krivoy Rog Termik Santrali'ni vurdu
Rus güçleri Krivoy Rog Termik Santrali'ni vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini besleyen Krivoy Rog Termik Santrali'ni... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T10:04+0300
2026-11-21T10:04+0300
2026-11-21T10:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
termik santral
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini besleyen Krivoy Rog Termik Santrali;▪️ Rovno bölgesinde yer alan Sarnı yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine elektrik sağlayan 110 kV’luk elektrik trafosu;▪️ Karadeniz'de Odessa yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, termik santral, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, termik santral, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus güçleri Krivoy Rog Termik Santrali'ni vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini besleyen Krivoy Rog Termik Santrali'ni vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini besleyen Krivoy Rog Termik Santrali;
▪️ Rovno bölgesinde yer alan Sarnı yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine elektrik sağlayan 110 kV’luk elektrik trafosu;
▪️ Karadeniz'de Odessa yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.