https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/dmitriyev-putin-ve-trump-geleneksel-degerleri-savunuyor-1110506645.html
Dmitriyev: Putin ve Trump geleneksel değerleri savunuyor
Dmitriyev: Putin ve Trump geleneksel değerleri savunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın inanç, aile, egemenlik, güçlü... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T17:09+0300
2026-11-21T17:09+0300
2026-11-21T17:09+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
vladimir putin
donald trump
abd
rusya
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414706_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_c917f70c36670677af3ca39c02fd506f.png
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin ile Trump’ın geleneksel medeniyet değerleri konusunda ortak bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Başkan Putin ve Başkan Trump; açık sınırlar, suçlara karşı hoşgörülü politikalar ve yıkıcı din karşıtı ‘woke’ ideolojisinin aksine inanç, aile, egemenlik, güçlü sınırlar, hukuk ve düzen gibi geleneksel medeniyet değerlerini savunuyor” ifadelerini kullandı.Söz konusu karşıtlığı “aydınlık ile karanlığın mücadelesine” benzeten Dmitriyev, iki liderin bu konularda benzer tutumlara sahip olduğunu kaydetti.Putin de perşembe günü Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, medeniyet değerleri konusunda Trump ile ortak yaklaşımlara sahip olduklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/putin-zafer-icin-fuzelerin-degil-dusuncenin-hizi-onemli-1110500618.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104414706_73:0:705:474_1920x0_80_0_0_40c6343777e0ba8b4ef8b3a071933b53.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin, donald trump, abd, rusya, x
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin, donald trump, abd, rusya, x
Dmitriyev: Putin ve Trump geleneksel değerleri savunuyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın inanç, aile, egemenlik, güçlü sınırlar, hukuk ve düzen gibi geleneksel değerleri savunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin ile Trump’ın geleneksel medeniyet değerleri konusunda ortak bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.
Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Başkan Putin ve Başkan Trump; açık sınırlar, suçlara karşı hoşgörülü politikalar ve yıkıcı din karşıtı ‘woke’ ideolojisinin aksine inanç, aile, egemenlik, güçlü sınırlar, hukuk ve düzen gibi geleneksel medeniyet değerlerini savunuyor” ifadelerini kullandı.
Söz konusu karşıtlığı “aydınlık ile karanlığın mücadelesine” benzeten Dmitriyev, iki liderin bu konularda benzer tutumlara sahip olduğunu kaydetti.
Putin de perşembe günü Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, medeniyet değerleri konusunda Trump ile ortak yaklaşımlara sahip olduklarını belirtmişti.