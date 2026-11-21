https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/dmitriyev-putin-ve-trump-geleneksel-degerleri-savunuyor-1110506645.html

Dmitriyev: Putin ve Trump geleneksel değerleri savunuyor

Dmitriyev: Putin ve Trump geleneksel değerleri savunuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın inanç, aile, egemenlik, güçlü... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T17:09+0300

2026-11-21T17:09+0300

2026-11-21T17:09+0300

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kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Putin ile Trump’ın geleneksel medeniyet değerleri konusunda ortak bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Başkan Putin ve Başkan Trump; açık sınırlar, suçlara karşı hoşgörülü politikalar ve yıkıcı din karşıtı ‘woke’ ideolojisinin aksine inanç, aile, egemenlik, güçlü sınırlar, hukuk ve düzen gibi geleneksel medeniyet değerlerini savunuyor” ifadelerini kullandı.Söz konusu karşıtlığı “aydınlık ile karanlığın mücadelesine” benzeten Dmitriyev, iki liderin bu konularda benzer tutumlara sahip olduğunu kaydetti.Putin de perşembe günü Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, medeniyet değerleri konusunda Trump ile ortak yaklaşımlara sahip olduklarını belirtmişti.

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin, donald trump, abd, rusya, x