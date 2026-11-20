https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/putin-zafer-icin-fuzelerin-degil-dusuncenin-hizi-onemli-1110500618.html

Putin: Zafer için füzelerin değil, düşüncenin hızı önemli

Putin: Zafer için füzelerin değil, düşüncenin hızı önemli

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer için füze hızından ziyade düşünce hızının ve güçlü bir ruhun belirleyici olduğunu söyledi. 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T23:36+0300

2026-11-20T23:36+0300

2026-11-20T23:36+0300

dünya

vladimir putin

emir kusturica

rusya

zafer

avrupa

ortodoks

kilise

askeri teknoloji

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yönetmen Emir Kusturica’ya “Vaftizimiz: Ruhani Lider” projesi kapsamında verdiği röportajda, askeri ve teknik alandaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Putin, “Askeri uzmanlar bana, daha düne kadar modern silahların teknik bileşenlerinin önemli olduğunu, bugün ise matematik bilgisinin öne çıktığını söylüyor” dedi. Askeri teknoloji alanında her şeyin son derece hızlı değiştiğini belirten Rus lider, zafer için füzelerin değil, düşüncenin hızının ve ruhun gücünün önemli olduğunu vurguladı.Rus medeniyetinin diğer halkların gelişmesine daima imkan tanıdığını belirten Putin, “Bu konu üzerinde sürekli düşünüyorum ve şu sonuca varıyorum: Rus medeniyeti hiçbir zaman kimseyi boyunduruğu altına almadı” ifadelerini kullandı.Putin, ortak değerleri paylaşan temel dini inançların temsilcilerinin Rusya’da birlikte geliştiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’daki Hristiyanlara saygıyla yaklaştığını ve baskıyla karşılaşmaları halinde onları desteklemeye çalıştığını söyledi.Bazı kilise kurallarından uzaklaşılmasının Avrupa’daki kiliselerin toplum içindeki konumunu zayıflattığını vurgulayan Putin, Avrupalıların değerlerini ve ailelerini korumak, çocuklarının geleceğini güvence altına almak amacıyla Rusya’ya taşındığını ifade etti.Ortodoksluğun temel değerleri koruması nedeniyle insanları cezbettiğini dile getiren Putin, “İnsanı insan yapan ve insan soyunun devamına katkı sağlayan temel unsurlar vardır” dedi.

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vladimir putin, emir kusturica, rusya, zafer, avrupa, ortodoks, kilise, askeri teknoloji