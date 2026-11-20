https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-harkovdaki-slobojanska-termik-santrali-vuruldu-1110494768.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’daki Slobojanska Termik Santrali vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’daki Slobojanska Termik Santrali vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşlarına enerji sağlayan Harkov bölgesindeki Slobojanska Termik Santrali’nin Rus güçlerince vurulduğunu... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T17:29+0300
2026-11-20T17:29+0300
2026-11-20T17:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
harkov
termik santral
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, cuma günü Ukrayna’daki çeşitli hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.Saldırılarda enerji tesisleri, lojistik ve liman altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, “Saldırılar sonucunda Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşlarının faaliyetlerine enerji sağlayan Harkov bölgesindeki Slobojanska Termik Santrali vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, harkov, termik santral, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, harkov, termik santral, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’daki Slobojanska Termik Santrali vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşlarına enerji sağlayan Harkov bölgesindeki Slobojanska Termik Santrali’nin Rus güçlerince vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, cuma günü Ukrayna’daki çeşitli hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.
Saldırılarda enerji tesisleri, lojistik ve liman altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Saldırılar sonucunda Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşlarının faaliyetlerine enerji sağlayan Harkov bölgesindeki Slobojanska Termik Santrali vuruldu” ifadelerine yer verildi.