https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-harkovdaki-slobojanska-termik-santrali-vuruldu-1110494768.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’daki Slobojanska Termik Santrali vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’daki Slobojanska Termik Santrali vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşlarına enerji sağlayan Harkov bölgesindeki Slobojanska Termik Santrali’nin Rus güçlerince vurulduğunu... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T17:29+0300

2026-11-20T17:29+0300

2026-11-20T17:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

harkov

termik santral

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, cuma günü Ukrayna’daki çeşitli hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.Saldırılarda enerji tesisleri, lojistik ve liman altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, “Saldırılar sonucunda Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşlarının faaliyetlerine enerji sağlayan Harkov bölgesindeki Slobojanska Termik Santrali vuruldu” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html

ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, harkov, termik santral, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)