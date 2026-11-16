https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sarigul-ailesine-kara-para-sorusturmasinda-sicak-gelisme-15-supheli-adliyede-1110368329.html

Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede

Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede

Sputnik Türkiye

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T10:39+0300

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türki̇ye

mustafa sarıgül

emir sarıgül

ömer sarıgül

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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında, diğer ikisinin de yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.Gözaltındaki 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.Suçlamalar neler?Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html

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mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül