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Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede
Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede
Sputnik Türkiye
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında, diğer ikisinin de yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.Gözaltındaki 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.Suçlamalar neler?Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html
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mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül
mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül

Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede

10:39 16.11.2026
© Sosyal medya Emir Sarıgül
 Emir Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Sosyal medya
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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında, diğer ikisinin de yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.
Gözaltındaki 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Suçlamalar neler?

Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.
Emir Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
TÜRKİYE
Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 17 gözaltı kararı
13 Kasım, 08:53
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