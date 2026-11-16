https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sarigul-ailesine-kara-para-sorusturmasinda-sicak-gelisme-15-supheli-adliyede-1110368329.html
Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede
Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede
Sputnik Türkiye
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T10:39+0300
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında, diğer ikisinin de yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.Gözaltındaki 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.Suçlamalar neler?Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html
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mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül
mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül
Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında sıcak gelişme: 15 şüpheli adliyede
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında, diğer ikisinin de yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.
Gözaltındaki 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.