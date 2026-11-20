https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/danimarkada-en-yasli-kisi-olarak-kutlanan-112-yasindaki-kadinin-nazi-gecmisi-ortaya-cikti-1110490995.html

Danimarka'da en yaşlı kişi olarak kutlanan 112 yaşındaki kadının Nazi geçmişi ortaya çıktı

Danimarka'da en yaşlı kişi olarak kutlanan 112 yaşındaki kadının Nazi geçmişi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Danimarka'nın kayıtlara geçen en yaşlı vatandaşı olarak kutlanan 112 yaşındaki Kirsten Schwalbe'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında yerel... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T14:18+0300

2026-11-20T14:18+0300

2026-11-20T14:18+0300

dünya

nazi̇

i̇şçi partisi

danimarka

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Geçen 112 yıl ve 218 günlük olarak ülke tarihinin en yaşlı insanı unvanını alan Schwalbe hakkındaki gerçekler, kutlamalardan iki gün sonra ortaya çıktı.Yerel basında yer alan detaylara göre Schwalbe ayrıca Nazi yerel kadın kollarına da liderlik ediyordu ve merhum eşi de partide üst düzey bir görevde bulunuyordu.'Neyi savunduğunu bilmiyordum'Nazi olduğunu ilk başta reddeden Schwalbe, daha sonra üyeliğinin önemsiz olduğunu söyleyerek partinin neyi savunduğunu "neredeyse hiç" bilmediğini öne sürdü. Savaş dönemindeki eylemleri nedeniyle mercek altına alınmasının "haksızlık" olduğunu savunan Schwalbe, "O zamanlar eşler bu tür şeylerle ilgilenmez, bu işleri erkeklere bırakırdı. Kocam benden istedi, ben de umurumda olmadığını söyledim. Siyaset hiç ilgimi çekmiyordu, bu yüzden sadece onun yapmam gerektiğini düşündüğü şeyi yaptım" ifadelerini kullandı.İddialar ilk olarak geçtiğimiz ay Danimarka gazetesi Kristeligt Dagblad tarafından ortaya çıkarıldı. Gazete, Schwalbe'nin Nazi geçmişine hiç değinmeyen Gülecek Bir Şeylere İhtiyacımız Var adlı biyografisinin yayımlanmasının ardından konuyu araştırmaya başlamıştı. Yayınevi Gyldendal ile kitabın yazarları Frederik Helms ve Line Morell Holm, Schwalbe'nin Nazi bağlantılarından haberdar olmadıklarını belirterek gelecek baskılarda gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.Ailesi yerel medyaya yaptığı açıklamada Schwalbe'nin haberlerden "derinden etkilendiğini" belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Ülkenin en yaşlı vatandaşı ilan edilmeden önce Schwalbe, 104 yaşındaki erkek kardeşi Bertel ile birlikte "dünyanın en yaşlı kardeşleri" unvanını taşıyordu.Danimarka Nazi Partisi hakkındaAdolf Hitler'in Almanya'daki Nasyonal Sosyalist partisinin bir yansıması olan Danimarka Nazi Partisi, ülkenin en büyük faşist hareketiydi. Schwalbe partiye, Almanya'nın 1940'ta Danimarka'yı işgal etmesinin ardından, Danimarkalı Nazilerin işgalcilerle işbirliği yaptığı ve Waffen-SS saflarında savaşmak üzere Danimarkalıların askere alındığı bir dönemde katıldı.

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nazi̇, i̇şçi partisi, danimarka