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İtalya'da 'faşist selamı' veren 16 taraftara statlardan men cezası
İtalya'da 'faşist selamı' veren 16 taraftara statlardan men cezası
Sputnik Türkiye
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın taraftarı olduğu belirtilen 16 kişiye, tribünde 'faşist selamı' verdikleri gerekçesiyle farklı sürelerde futbol maçlarını stattan izleme yasağı getirildi.
2026-09-17T16:09+0300
2026-09-17T16:09+0300
spor
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taraftar
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Serie A'nın 3. haftasında 5 Eylül'de Roma'nın, Atalanta'yı Olimpiyat Stadı'nda konuk edip 2-1 yendiği maç öncesinde güney kale arkası tribünde, bazı taraftarların üzerinde Nazileri öven ‘Über Alles (Her şeyden üstün)’ yazılı tişörtler giyerek ‘Roma selamı’, ‘Nazi selamı’ ya da ‘faşist selamı’ olarak da bilinen; sağ kolun sağ el açık ve avuç içi aşağı bakacak biçimde öne doğru uzatılmasıyla verilen selamlamadan yapmasına ilişkin emniyet güçlerinin incelemesi tamamlandı.Milli maçlara da stat yasağıRoma Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmalar neticesinde yaşları 19 ile 42 arasında değişen 16 Roma taraftarı için bazı idari tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.Emniyetin açıklamasında, 16 taraftarın, 1 ile 5 yıl arasında değişen farklı sürelerde statlardan men cezası aldığı kaydedildi.Bu taraftarların, Roma'nın yurt içinde ve yurt dışında tüm oynayacağı maçların yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın oynayacağı müsabakaları da statlarda izleyemeyeceği ifade edildi.
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as roma, i̇talya, taraftar, ceza, haberler

İtalya'da 'faşist selamı' veren 16 taraftara statlardan men cezası

16:09 17.09.2026
© REUTERS Ciro De LucaRoma ve Atalanta maçında, AS Roma taraftarları
Roma ve Atalanta maçında, AS Roma taraftarları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© REUTERS Ciro De Luca
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma'nın taraftarı olduğu belirtilen 16 kişiye, bir lig maçından önce tribünde 'faşist selamı' verdikleri gerekçesiyle maçları stattan izleme yasağı getirildi.
Serie A'nın 3. haftasında 5 Eylül'de Roma'nın, Atalanta'yı Olimpiyat Stadı'nda konuk edip 2-1 yendiği maç öncesinde güney kale arkası tribünde, bazı taraftarların üzerinde Nazileri öven ‘Über Alles (Her şeyden üstün)’ yazılı tişörtler giyerek ‘Roma selamı’, ‘Nazi selamı’ ya da ‘faşist selamı’ olarak da bilinen; sağ kolun sağ el açık ve avuç içi aşağı bakacak biçimde öne doğru uzatılmasıyla verilen selamlamadan yapmasına ilişkin emniyet güçlerinin incelemesi tamamlandı.

Milli maçlara da stat yasağı

Roma Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmalar neticesinde yaşları 19 ile 42 arasında değişen 16 Roma taraftarı için bazı idari tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.
Emniyetin açıklamasında, 16 taraftarın, 1 ile 5 yıl arasında değişen farklı sürelerde statlardan men cezası aldığı kaydedildi.
Bu taraftarların, Roma'nın yurt içinde ve yurt dışında tüm oynayacağı maçların yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın oynayacağı müsabakaları da statlarda izleyemeyeceği ifade edildi.
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