https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ankaranin-tarihi-itfaiye-meydaninda-yikim-suruyor-yerine-ne-yapilacak-esnaf-ne-diyor-1110389499.html

Ankara'nın tarihi İtfaiye Meydanı'nda yıkım sürüyor: Yerine ne yapılacak? Esnaf ne diyor?

Ankara'nın tarihi İtfaiye Meydanı'nda yıkım sürüyor: Yerine ne yapılacak? Esnaf ne diyor?

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Ulus semtindeki tarihî İtfaiye Meydanı'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren başkentin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:18+0300

2026-11-20T10:18+0300

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ulus

ankara

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cumhuriyet

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

cumhuriyet

esnaf

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Ankara'nın tarihi ticaret merkezlerinden Ulus'ta bulunan İtfaiye Meydanı'nda kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. 2019 yılında riskli alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları 1 Eylül 2025'te başladı. Yıkımlar Altındağ Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor.Ulus'un tarihi ticaret merkezlerinden biri: İtfaiye MeydanıHalk arasında Hergele Meydanı olarak da bilinen İtfaiye Meydanı, Ankara'nın geçmişi Cumhuriyet öncesine uzanan ticaret noktalarından biri.Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Zamanlar Ankara adlı tarihî fotoğraf albümünde de meydanın geçmişine ilişkin dikkat çekici bilgiler yer alıyor.Albümdeki bilgilere göre İtfaiye Meydanı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında önem kazanan bölgeler arasındaydı. Özellikle 1930-1950 yılları arasında Ankara'ya çalışmak için çevre illerden gelenlerin ilk uğrak noktalarından biriydi. Meydandan Konya, Kırşehir, Kayseri ve Afyon gibi illere otobüs seferleri düzenlenirken bölge, bir dönem Ankara'nın ulaşım ve ticaret hayatında da önemli bir rol üstlendi.Yıllar içinde ikinci el eşya, antika, mobilya, elektronik ve çeşitli ürünlerin satıldığı çarşılarıyla tanınan meydan, farklı gelir gruplarından insanların buluştuğu bir ticaret alanına dönüştü.İtfaiye Meydanı neden yıkılıyor?İtfaiye Meydanı'nın da içinde bulunduğu alan, 23 Ekim 2019 tarihli ve 1694 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edildi.Dönüşüm süreci nasıl planlandı?İİtfaiye Meydanı için hazırlanan kentsel yenileme projesinin hedefleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plan açıklama raporunda yer aldı.Bakanlığın 2020 tarihli plan açıklama raporunda, Hergele Meydanı'nın tarihî dokusunun yeniden ön plana çıkarılması, yapıların yenilenmesi ve bölgenin ticari canlılığının korunması hedefleri yer aldı.Gümüşdere'de yeni İtfaiye Çarşısı oluşturulduProje kapsamında, eski meydandaki esnafın daha düzenli ticari alanlara taşınması için Altındağ'ın Gümüşdere Mahallesi'nde rezerv yapı alanı oluşturuldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre, Gümüşdere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni İtfaiye Çarşısı'nda 152 dükkân ve 85 ofis üretildi.Aynı raporda, eski Hergele Meydanı'nda 209 yapı, 358 bağımsız birim ve 629 hak sahibi bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.Esnaf ne diyor? Bölgede faaliyet gösteren esnafın bir bölümü, yeni iş yerlerinde eski satış hacmine ulaşamadıklarını ve müşterilerinin kendilerine erişmekte zorlandığını belirtiyor. Esnaf, yaşadıkları sorunların kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyor.Meydandaki esnafın aktardığına göre, bazı dükkânların yıkımı ise devam eden hukuki süreçler nedeniyle henüz gerçekleştirilmedi.Eski meydanın yerine ne yapılacak?Dönüşüm sürecinin yanıt bekleyen sorularından biri de yıkılan yapıların bulunduğu alanın gelecekte hangi amaçla kullanılacağı. Eski İtfaiye Meydanı'nın yıkım sonrasında nasıl değerlendirileceğine ilişkin güncel ve kesinleşmiş bir uygulama projesi henüz duyurulmadı.İtfaiye Meydanı'nda yıkım çalışmaları sürerken Ankara'nın tarihî ticaret noktalarından birinin geleceği de açıklanacak yeni plan ve projelerle netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ankara-ulustaki-donusum-batakhanelerin-yikim-islemlerini-tavizsiz-bir-sekilde-gerceklestiriyoruz-1110125257.html

türki̇ye

ulus

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

ulus, ankara, i̇tfaiye meydanı, cumhuriyet, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye, ankara büyükşehir belediyesi, cumhuriyet, esnaf