Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı: ‘Düşman donanmasını görebiliyorsanız payitaht olmaz’

Birinci meclisimiz bizim kurucu meclisimiz, Milli Mücadele'nin kalbi ve yönetim merkezi. Fakat aynı zamanda çok farklı fikirlerin ve çok başka görüş açılarının da birlikte olduğu bir yer. Çok muhalif tonun yüksek olduğu bir meclis bu diğer taraftan. Özellikle birinci grup değilse de ikinci gruptan pek çok vekil Ankara gibi bir yerin başkent olması fikrine hâlâ alışabilmiş değil. Yani bu konuda ilgili tereddütleri var. Aslına bakarsanız çok yüksek sesli bir muhalefet olmamış görünüyor ama hani bu muhtemelen o günün Çankaya'sında ve çevresinde buna dair düşünceler vardı. Belki Atatürk'ün en yakın arkadaşları diyeceğimiz en yakın çevresindekiler dahi bu fikre soru işareti şekilde bakmışlardı. Fakat İstanbul'un özellikle Mondros'tan sonra çok hızlı bir şekilde işgal edilmesi. Belki onu baştan söylemeliydik ama Vahdettin'e de mesela 1917 gibi savaşın devam ettiği süreçlerde İstanbul'dan ayrılma fikri, Bursa'ya taşıma fikri söylenmiş aslında. Fakat o da işte ecdadın şeyini burada bırakıp gitmek doğru olmaz gibi bir savunmada bulunmuş. Yani reddetmiş böyle bir şeyi, ayrılışı. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın o işgal meselesi zihninde bence hâlâ çok canlıydı. Artık o saatten sonra İsmet Paşa ile beraber bu işin hani şeyin hukuki şeyini hazırladılar. Zaten zafer kazanılmış bir mücadele. Yani ne diyelim en zor zamanda inisiyatifi alanlar artık bu noktada karar verici haline gelmişti aslına bakarsanız.