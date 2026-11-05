https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ankara-ulustaki-donusum-batakhanelerin-yikim-islemlerini-tavizsiz-bir-sekilde-gerceklestiriyoruz-1110125257.html

Ankara Ulus'taki dönüşüm: 'Batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz'

Ankara Ulus'taki dönüşüm: 'Batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın Ulus bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bölgeye modern... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T11:01+0300

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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Ankara'nın Ulus bölgesindeki dönüşüme ilişkin açıklama yaptı.Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'yı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirtti.Ulus'taki yıkımlarUlus'ta yeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Çiftçi, bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uygun olmayan, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara "neşter" vurduklarını kaydetti.Çiftçi, açıklamasında, "Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan mirası gün yüzüne çıkardıklarını aktardı.Çiftçi, Ulus'un güvenliğinin sağlanması ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik planlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ankaranin-baskent-olusunun-103-yili-dusman-donanmasini-gorebiliyorsaniz-payitaht-olmaz-1109477285.html

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