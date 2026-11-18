https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-disisleri-bakani-rubio-sistematik-saldiri-altinda-degiliz-1110420084.html

Rubio'dan ABD'deki peş peşe yaşanan teknik kesintilere ilişkin açıklama: 'Siber saldırı altında değiliz'

Rubio'dan ABD'deki peş peşe yaşanan teknik kesintilere ilişkin açıklama: 'Siber saldırı altında değiliz'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son bir haftadır ülkede havacılık, bankacılık ve teknoloji alanlarındaki hizmetlerde yaşanan kesintilerin birbiriyle... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T10:50+0300

2026-11-18T10:50+0300

2026-11-18T10:51+0300

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marco rubio

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde Microsoft, Apple ve ABD'nin önde gelen bankalarının hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ile ülke genelinde uçuşların durdurulmasına yol açan teknik sorunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilişkin endişeleri değerlendirdi.Gazetecilere açıklama yapan Rubio, söz konusu olaylar arasında bağlantı bulunduğuna dair "hiçbir kanıt olmadığını" belirterek, "Sistematik bir saldırı altında değiliz. Bu olayların her birinin diğerleriyle hiçbir ilgisi yok. Birbiriyle bağlantılı değiller" dedi.Rubio, kamuoyunda endişelerin arttığını kabul ederek, insanların yaşanan kesintilerin bir saldırının veya planın parçası olabileceğinden korktuğunu ifade etti.Siber güvenlik uzmanları da son günlerde yaşanan kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını belirtiyor. Uzmanlar, aksaklıkların önemli bölümünün eski altyapılarda yapılan güncellemeler ve teknik sorunlardan kaynaklandığına işaret ediyor.Peş peşe teknik aksaklıklar yaşandıSon bir hafta içerisinde ABD'de çeşitli sektörleri etkileyen çok sayıda teknik sorun meydana geldi.Microsoft'ta yaşanan geniş çaplı kesinti, şirketin e-posta hizmetleri dahil birçok uygulamasını etkiledi. Ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), iletişim sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle ülke genelindeki uçuşları 4 saatten uzun süre durdurdu.ABD Ulaştırma Bakanı, uçuşların durdurulmasına yol açan sorunun bakır kablo yenileme çalışması ve eski ekipmanlardan kaynaklandığını açıklamıştı.Pazartesi günü United Airlines'ın sistemlerinde yaşanan teknik arıza yaklaşık 150 uçuşun gecikmesine neden olurken, JPMorgan Chase bankasının yazılım sorunu da bankacılık hizmetlerini aksattı.Salı günü ise Apple'ın iCloud ve Apple Pay hizmetlerinde kesintiler yaşandı. Şirket, sorunun şirket içi bir güncellemeden kaynaklandığını ve siber saldırıyla bağlantılı olmadığını bildirdi. Aynı gün ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı yüksek gizlilik seviyesine sahip ağ da bir süre devre dışı kaldı.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton da kesintilerin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıkların siber saldırı kaynaklı olmadığını söyledi. Clayton, çok sayıda kurumun sistemlerini güncellediğini, bu işlemlerin de bazı hizmetlerde aksaklıklara yol açtığını belirtti.Rubio ise kamuoyundaki endişelerin, insanların temel ihtiyaç maddelerini stoklamasına veya bankalardan toplu para çekmesine neden olabileceği yönündeki soruya, hükümetin bildiği tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmasının bu korkuları gidermenin en iyi yolu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.Rubio, "Elimizdeki tüm göstergeler, bu olayların her birinin siber suçlularla, düşmanca bir aktörle veya başka bir ülkeyle ilgisi olmayan bir açıklaması ya da nedeni olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html

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abd, marco rubio, abd federal havacılık i̇daresi (faa), united airlines, jpmorgan chase, microsoft, apple