https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html

ABD'de peşi sıra arızalar: Microsoft kesintisi, binlerce uçuşun durması ve en son bankacılık sistemi

ABD'de peşi sıra arızalar: Microsoft kesintisi, binlerce uçuşun durması ve en son bankacılık sistemi

Sputnik Türkiye

Bir hafta içinde binlerce uçuş durdu, Microsoft’taki arızayla çevrimiçi ofis iletişimi durma noktasına geldi, son olarak dün bankacılık işlemlerinde sorunlar çıktı. Bu kaynaklar ne gibi sorunlara yol açtı, kaynakları ne?

2026-11-17T20:00+0300

2026-11-17T20:00+0300

2026-11-17T20:00+0300

dünya

abd

jpmorgan chase

bank of america

kesinti

bankacılık

microsoft

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110408010_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c124709bfb70c8b687c3e143402d56fc.jpg

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) milyonlarca kişinin günlük hayatını etkileyen peşi sıra yaşanan teknik sorunlarla çalkalanıyor. Önce Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot gibi hizmetlerinde küresel çapta kesinti yaşandı. Ardından hava trafik kontrol sisteminde iletişimi kesen problem ülke genelinde uçuşları durdurdu. Dün akşam saatlerinde ise JPMorgan Chase kaynaklı yazılım hatası, bankacılık işlemlerinde gecikmelere yol açtı.Bu üç olayla ilgili açıklamalarda da şirketler ve yetkililer siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını söyledi. Fakat kesintilerin üst üste gelmesi nedeniyle fiziksel ve dijital altyapı konusunda soru işaretleri ve yanı sıra komplo teorilerini de beraberinde getirdi.Para transferinde sorunlarUçuşların ülke çapında üç gün boyunca sıkıntı yaratan ve on binlerce yolcuyu havaalanlarında bekleten saldırı konuşulurken dün bankacılık sistemlerindeki sıkıntılar Amerikan basınında son dakika haberi olarak yer aldı.16 Kasım pazartesi akşamı binlerce Amerikalı, para transferi yapmakta ve hesaplarına erişmekte problem yaşadığını bildirdi.İlerleyen saatlerde sorunun kaynağı, ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in iç donanım sistemlerini etkileyen bir yazılım hatası olarak açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada, bazı işlemlerin geciktiğini ancak müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişmeye devam ettiğini duyuruldu.Chase sözcüsü Joe Evangelisti'nin açıklamasına göre problemler bir siber saldırıdan kaynaklanmıyordu ve sorunun kaynağı bağımsız bir teknik problemdi.Hava trafik kontrolündeki arızaBankacılık sistemlerindeki sorundan sadece birkaç gün önce, geçen hafta cuma günü başlayan ve üç gün süren bir havacılık problemi yaşanmıştı.Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol sistemindeki teknik sorun nedeniyle ülke genelinde uçuşları geçici olarak durdurdu.Duffy’nin açıklamasına göre, çalışma kapsamında devreye alınan bir yönlendirici, diğer cihazlara aşırı miktarda veri gönderdi ve bunun sonucu olarak sistemin ‘istikrarı’ bozuldu.FAA’ya göre cuma günü yaklaşık 12 bin 462 uçuş iptal edildi. Uçuşlar yeniden başlasa da havalimanlarında biriken trafik nedeniyle gecikmeler, pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam etti.Microsoft kesintisi 70'ten fazla ülkeye yayıldı12 Kasım Perşembe günü başlayan Microsoft kesintisi ise ABD sınırlarını aşarak küresel çapta etkili oldu. Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot dahil Microsoft 365 hizmetlerine erişimde sorun yaşandı. İnternet kesinti bildirimi Downdetector, ilk saat içinde 70'ten fazla ülke ve bölgeden kesinti bildirimi aldı. Bu rakam, sadece siteye manuel olarak gönderilen bildirimlerden oluşuyor. Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, problem ağ kapasitesinin yükseltilmesi sırasında ortaya çıkan bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyordu. Sunucular ‘beklenmedik şekilde’ devre dışı kalmıştı.Şirket, 14 Kasım cumartesi günü hizmetlerin tekrar aktif olduğunu duyurdu. Bununla birlikte siber saldırı ya da yapay zeka ajanlarıyla bağlantılı bir bulgu tespit edilmediği bildirildi.Kesinti, dünya çapında kamu kurumlarını, mahkemeleri, sağlık kuruluşlarını, bankaları ve yüz binlerce işletmeyi etkilendi. İngiltere'de Manchester'daki bir davanın duruşmasına ara verilirken, bazı sağlık kuruluşlarında reçetelerin eczanelere iletilmesinde gecikmeler yaşandı.Amerika merkezli ABC News haber kanalına konuşan bazı küçük işletme sahipleri, kesinti nedeniyle 24 saatte 30 bin dolara varan kayıplar yaşadıklarını bildirdi.'Aksaklık Birleşik Devletleri' yorumlarıArka arkaya gelen gelişmeler Amerikan kamuoyunda da dikkat çekti. ABD merkezli Drudge Report, yaşananları 'Aksaklık Birleşik Devletleri' başlığıyla gündeme taşıdı.Teknik arızalar, geniş çaplı aksaklıklarBankacılık, hava ulaşımı ve dijital iletişim alanlarındaki kesintilerin, şu ana kadarki resmi açıklamalara göre ortak bir nedeni bulunmuyor. Buna karşın yaşananlar, uzmanlara göre, günlük hayatın giderek daha fazla bağımlı hale geldiği teknolojik altyapıdaki küçük bir sorunun bile ne kadar geniş bir alana yayılabileceğini gösterdi.ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, havacılıktan bankacılığa kadar birçok alanı etkileyen son kesintilerde yapay zekanın rolü olabileceğine işaret etti. Mullin, kod yazabilen ve kendi kendini düzelten programların eski sistemlerde zincirleme aksaklıklara yol açabileceğini savundu. Aslında ortak bir nokta ise saptanamadı.Bir bankanın donanımındaki yazılım hatası başka finans kuruluşlarıyla yapılan transferleri yavaşlatabilirken, tek bir yönlendiricideki arıza ülke genelindeki hava trafiğini etkileyebiliyor.Microsoft'ta yaşanan durumda ağ sorunu, farklı ülkelerdeki kamu hizmetlerinden sağlık kuruluşlarına kadar uzanan bir kesinti zincirini tetikledi.Yaşananlar, siber saldırılardan farklı olarak gelişen yapay zeka sistemleri ve sistemlerdeki aşırı yüke karşı altyapıların aynı hızla gelişmediğini de ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/kuresel-microsoft-kesintisi-on-binlerce-kullaniciyi-etkiledi-kesinti-hakkinda-ne-biliyoruz-1110322298.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Uçuşlar durdu, Microsoft aksadı, bankalar etkilendi. ABD’de dijital altyapı ‘error’ veriyor, üst üste yaşananlar soru işaretlerini artırdı. Sputnik Türkiye Uçuşlar durdu, Microsoft aksadı, bankalar etkilendi. ABD’de dijital altyapı ‘error’ veriyor, üst üste yaşananlar soru işaretlerini artırdı. 2026-11-17T20:00+0300 true PT1M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

abd, jpmorgan chase, bank of america, kesinti, bankacılık, microsoft, abd federal havacılık i̇daresi (faa), haberler