https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/ingilterede-enflasyon-yukseliyor-akaryakit-fiyatlari-yuzde-332-artti-1110466477.html

İngiltere'de enflasyon yükseliyor: Akaryakıt fiyatları yüzde 33.2 arttı

İngiltere'de enflasyon yükseliyor: Akaryakıt fiyatları yüzde 33.2 arttı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 3.6'ya yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları bir yılda yüzde 33.2... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:43+0300

2026-11-19T17:43+0300

2026-11-19T17:43+0300

ekonomi̇

akaryakıt

dizel

benzin

i̇ngiltere

enflasyon

faiz

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, eylül ayında yüzde 3.5 olan yıllık tüketici enflasyonu ekimde 0.1 puan arttı. Böylece enflasyon üst üste dördüncü ay yükselirken, enerji ve gıda gibi değişken fiyatların dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon yüzde 2.8'de sabit kaldı.Fiyat artışında en büyük pay ulaştırma sektörüne, özellikle de motorlu taşıt yakıtlarına ait oldu. Akaryakıt fiyatlarında kaydedilen yıllık artış, temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.Benzinin ortalama litre fiyatı eylülden ekime 5.2 peni artarak 174.7 peniye yükseldi. Bu, Ağustos 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.Dizelin litre fiyatı ise aynı dönemde 7 peni artışla 199.5 peniye ulaştı.İngiltere'nin enerji ithalatına bağımlı olması, uluslararası petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin ülke ekonomisine yansımasına neden oluyor.Enerji tedarikçisi Eon'un tahminlerine göre, ocak ayında yapılacak bir sonraki düzenlemeyle enerji fiyat tavanı yüzde 26'ya kadar yükselebilir.Aralık ayında yeni faiz artışı gündemdeİngiltere Merkez Bankası (BoE), kasım ayı başında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.0'e çıkardı. Bu karar, üç yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu.Banka, yıllık enflasyonun 2027'nin ikinci çeyreğinde yüzde 4.9'a ulaşmasını bekliyor. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların çok üzerine çıkması halinde ise üçüncü çeyrekte yüzde 6.2'ye kadar yükselme riski bulunuyor.Merkez Bankasının kararından bir gün önce, 16 Aralık'ta, kasım ayına ilişkin yeni enflasyon verileri açıklanacak.

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akaryakıt, dizel, benzin, i̇ngiltere, enflasyon, faiz