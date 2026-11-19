https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/anthropic-rekor-taleple-borsaya-giriyor-halka-arz-fiyati-83-dolar-wall-street-ikiye-bolundu-1110454645.html

Anthropic rekor taleple borsaya giriyor: Halka arz fiyatı 83 dolar, Wall Street ikiye bölündü

Anthropic rekor taleple borsaya giriyor: Halka arz fiyatı 83 dolar, Wall Street ikiye bölündü

Sputnik Türkiye

Yapay zeka devi Anthropic, hisse fiyatını 83 dolar olarak belirledi. İlk dokuz ayda 33 milyar doları aşan geliriyle rekor kıran şirket, bugün borsada işlem görmeye başlıyor. İşte detaylar ve IPO'da son durum....

2026-11-19T12:42+0300

2026-11-19T12:42+0300

2026-11-19T12:42+0300

ekonomi̇

anthropic

halka arz

hisse senedi

wall street

amazon

google

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Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketlerinden Anthropic (ANT), bugün gerçekleşecek borsa açılışı öncesinde halka arz (IPO) fiyatını hisse başına 83 dolar olarak kesinleştirdi. İlk aşamada 80 dolar civarında olması beklenen fiyat, yatırımcılardan gelen yoğun talep ve arzın 6 katına ulaşan başvuruların ardından yukarı yönlü revize edildi.Gelirlerde yüzde bin 300'lük sıçramaŞirketin güncellenen halka arz izahnamesindeki finansal veriler, yapay zeka pazarındaki hızlı büyümeyi gözler önüne serdi. 2023 yılında yalnızca 41 milyon dolar, 2025'in tamamında ise 2.5 milyar dolar gelir elde eden Anthropic, 2026'nın ilk dokuz ayında satışlarını 33 milyar doların üzerine taşıdı. Şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre 12 kat artarak 17 milyar dolara ulaştı.Wall Street ikiye bölündü: Fırsat mı, risk mi?Anthropic'in halka arzı, piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken uzmanlar arasında farklı değerlendirmelere de yol açtı:Amazon ve Google için dev kazanç kapısıHalka arz, şirketin en büyük destekçileri olan teknoloji devleri Amazon ve Google için de kağıt üzerinde milyarlarca dolarlık değer artışı anlamına geliyor. Anthropic'e bugüne kadar 18 milyar dolar doğrudan yatırım yapan ve 15 milyar dolara kadar ek finansman anlaşması bulunan Amazon ile Google, halka arzın ardından şirket hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını elinde tutacak. Ancak uzmanlar, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabet ve istihdam üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar gölgesinde, Wall Street'in yüksek beklentilerinin karşılanamaması durumunda bu yatırımların ciddi riskler barındırdığını da hatırlatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yapay-zeka-firmasi-anthropic-yatirimcilari-varolussal-risk-konusunda-uyaracak-1109130060.html

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anthropic, halka arz, hisse senedi, wall street, amazon, google