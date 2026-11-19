https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/anthropic-rekor-taleple-borsaya-giriyor-halka-arz-fiyati-83-dolar-wall-street-ikiye-bolundu-1110454645.html
Anthropic rekor taleple borsaya giriyor: Halka arz fiyatı 83 dolar, Wall Street ikiye bölündü
Anthropic rekor taleple borsaya giriyor: Halka arz fiyatı 83 dolar, Wall Street ikiye bölündü
Sputnik Türkiye
Yapay zeka devi Anthropic, hisse fiyatını 83 dolar olarak belirledi. İlk dokuz ayda 33 milyar doları aşan geliriyle rekor kıran şirket, bugün borsada işlem görmeye başlıyor. İşte detaylar ve IPO'da son durum....
2026-11-19T12:42+0300
2026-11-19T12:42+0300
2026-11-19T12:42+0300
ekonomi̇
anthropic
halka arz
hisse senedi
wall street
amazon
google
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Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketlerinden Anthropic (ANT), bugün gerçekleşecek borsa açılışı öncesinde halka arz (IPO) fiyatını hisse başına 83 dolar olarak kesinleştirdi. İlk aşamada 80 dolar civarında olması beklenen fiyat, yatırımcılardan gelen yoğun talep ve arzın 6 katına ulaşan başvuruların ardından yukarı yönlü revize edildi.Gelirlerde yüzde bin 300'lük sıçramaŞirketin güncellenen halka arz izahnamesindeki finansal veriler, yapay zeka pazarındaki hızlı büyümeyi gözler önüne serdi. 2023 yılında yalnızca 41 milyon dolar, 2025'in tamamında ise 2.5 milyar dolar gelir elde eden Anthropic, 2026'nın ilk dokuz ayında satışlarını 33 milyar doların üzerine taşıdı. Şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre 12 kat artarak 17 milyar dolara ulaştı.Wall Street ikiye bölündü: Fırsat mı, risk mi?Anthropic'in halka arzı, piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken uzmanlar arasında farklı değerlendirmelere de yol açtı:Amazon ve Google için dev kazanç kapısıHalka arz, şirketin en büyük destekçileri olan teknoloji devleri Amazon ve Google için de kağıt üzerinde milyarlarca dolarlık değer artışı anlamına geliyor. Anthropic'e bugüne kadar 18 milyar dolar doğrudan yatırım yapan ve 15 milyar dolara kadar ek finansman anlaşması bulunan Amazon ile Google, halka arzın ardından şirket hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını elinde tutacak. Ancak uzmanlar, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabet ve istihdam üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar gölgesinde, Wall Street'in yüksek beklentilerinin karşılanamaması durumunda bu yatırımların ciddi riskler barındırdığını da hatırlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yapay-zeka-firmasi-anthropic-yatirimcilari-varolussal-risk-konusunda-uyaracak-1109130060.html
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anthropic, halka arz, hisse senedi, wall street, amazon, google
anthropic, halka arz, hisse senedi, wall street, amazon, google
Anthropic rekor taleple borsaya giriyor: Halka arz fiyatı 83 dolar, Wall Street ikiye bölündü
Yapay zeka devi Anthropic, 6 kat talep gelen halka arzında hisse fiyatını beklentilerin üzerine çıkararak 83 dolar olarak belirledi. İlk dokuz ayda 33 milyar doları aşan geliriyle rekor kıran şirket, bugün borsada işlem görmeye başlıyor.
Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketlerinden Anthropic (ANT), bugün gerçekleşecek borsa açılışı öncesinde halka arz (IPO) fiyatını hisse başına 83 dolar olarak kesinleştirdi. İlk aşamada 80 dolar civarında olması beklenen fiyat, yatırımcılardan gelen yoğun talep ve arzın 6 katına ulaşan başvuruların ardından yukarı yönlü revize edildi.
Gelirlerde yüzde bin 300'lük sıçrama
Şirketin güncellenen halka arz izahnamesindeki finansal veriler, yapay zeka pazarındaki hızlı büyümeyi gözler önüne serdi. 2023 yılında yalnızca 41 milyon dolar, 2025'in tamamında ise 2.5 milyar dolar gelir elde eden Anthropic, 2026'nın ilk dokuz ayında satışlarını 33 milyar doların üzerine taşıdı. Şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre 12 kat artarak 17 milyar dolara ulaştı.
Şirket ayrıca bilgi işlem altyapısına harcanan her dolar başına elde ettiği geliri artırarak operasyonel verimliliğini de yukarı çekti.
Wall Street ikiye bölündü: Fırsat mı, risk mi?
Anthropic'in halka arzı, piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken uzmanlar arasında farklı değerlendirmelere de yol açtı:
Robinhood CFO'su Shiv Verma, yıllık yüzde bin 300'lük büyüme hızını "benzeri görülmemiş"
olarak nitelendirirken, yılda 10 milyon doların üzerinde
harcama yapan kurumların şirketin ilk 250 müşterisi arasında yer almasının önümüzdeki dönemde çok geniş bir pazar potansiyeline işaret ettiğini söyledi.
Amazon ve Google için dev kazanç kapısı
Halka arz, şirketin en büyük destekçileri olan teknoloji devleri Amazon ve Google için de kağıt üzerinde milyarlarca dolarlık değer artışı anlamına geliyor. Anthropic'e bugüne kadar 18 milyar dolar doğrudan yatırım yapan ve 15 milyar dolara kadar ek finansman anlaşması bulunan Amazon ile Google, halka arzın ardından şirket hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını elinde tutacak. Ancak uzmanlar, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabet ve istihdam üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar gölgesinde, Wall Street'in yüksek beklentilerinin karşılanamaması durumunda bu yatırımların ciddi riskler barındırdığını da hatırlatıyor.