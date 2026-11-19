https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/guney-korede-eski-first-lady-kim-icin-4-yil-hapis-karari-1110448194.html
Güney Kore'de eski First Lady Kim için 4 yıl hapis kararı
Güney Kore'de eski First Lady Kim için 4 yıl hapis kararı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve borsa manipülasyonu suçlamalarıyla verilen 4 yıllık hapis cezası... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T10:32+0300
2026-11-19T10:32+0300
2026-11-19T10:32+0300
dünya
halk partisi (güney kore)
kim keon hee
yılsonu2026
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Güney Kore'de eski First Lady Kim Keon Hee hakkında yürütülen yolsuzluk davasında kritik aşamaya gelindi. İstinaf mahkemesinin 4 yıl hapis ve 50 milyon won para cezasına çarptırdığı Kim'in dosyası, ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkemede karara bağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-ve-trump-gorusmesi-dunya-basininin-mansetlerinde-1110445950.html
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halk partisi (güney kore), kim keon hee, yılsonu2026
halk partisi (güney kore), kim keon hee, yılsonu2026
Güney Kore'de eski First Lady Kim için 4 yıl hapis kararı
Güney Kore'de eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve borsa manipülasyonu suçlamalarıyla verilen 4 yıllık hapis cezası Yüksek Mahkemeye taşındı. Ülkenin en yüksek yargı organı, açıkladığı kararla eski First Lady'nin cezasını onadı.
Güney Kore'de eski First Lady Kim Keon Hee hakkında yürütülen yolsuzluk davasında kritik aşamaya gelindi. İstinaf mahkemesinin 4 yıl hapis ve 50 milyon won para cezasına çarptırdığı Kim'in dosyası, ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkemede karara bağlandı.