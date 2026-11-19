ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Shenzhen kentindeki APEC Zirvesi'nde bir araya geldi. Üç liderin ilk kez ortak bir zirvede görüşmesi beklenirken nükleer silahlar, Ukrayna krizi, İran ve küresel ticaret gündemin merkezinde.
ABD, Rusya ve Çin liderleri, uluslararası dengeleri etkileyebilecek tarihi bir diplomatik buluşma için Çin'de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında buluştu.
Üç lider, 18 Kasım Çarşamba günü düzenlenen karşılama etkinliğinde bir araya gelirken, 19 Kasım Perşembe günü ilk ortak üçlü zirvelerini gerçekleştirmeleri planlanmıştı.
Üç lider tarihte ilk kez bu formatta buluşuyor
Trump, Putin ve Şi Cinping'in ortak bir üçlü zirvede buluşması, dünyanın en büyük nükleer güçleri arasındaki diplomasi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
ABD, Rusya ve Çin liderleri geçmişte çeşitli uluslararası toplantılarda bir araya gelmiş olsa da üç ülkenin mevcut liderlerinin bu formatta gerçekleştireceği görüşme bir ilk olacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı, zirvenin büyük güçler arasındaki stratejik istikrarın korunması ve uluslararası güvenlik meselelerinin ele alınması amacıyla düzenleneceğini açıkladı.
Zirveye yönelik son gelişmeler CANLI haberimizde:
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12:49 19.11.2026
'Rusya, Çin ve ABD arasında diyalog gerekli'
ABD Başkanı Donald Trump üç ülkenin diyalog yürütmesi gerektiğini belirtti.
Trump, Rusya ve Çin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, “Açık, karşılıklı saygıya dayalı ve verimli bir diyaloğu sürdürme konusunda özel sorumluluk taşıyoruz” dedi.
12:49 19.11.2026
'Daha iyi bir gelecek için diyaloğa hazırım'
ABD Başkanı Trump daha iyi bir gelecek için Washington'ın anlaşmazlık yaşadığı ülkelerle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.
Trump, “Geçmişteki liderler, anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle görüşmekten çok sık kaçındı. Biz farklı bir yol seçiyoruz. Bu tarihi zirve, yeni fırsatlar bulmamız ve umarım hepimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmemiz adına bize bir şans sunuyor” dedi.
12:49 19.11.2026
'Rusya, ABD ve Çin dünyadaki gelişmeler konusunda özel sorumluluk taşıyor'
ABD Başkanı Trump, Rusya, ABD ve Çin'in dünyadaki gelişmeler konusunda özel sorumluluk taşıdığını belirtti.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede üç ülkeye atıfta bulunarak, “Üç ülkenin tamamı özel sorumluluk taşıyor” dedi.
12:49 19.11.2026
'Geçmişteki liderler, anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle görüşmekten çok sık kaçındı'
ABD Başkanı Trump geçmişteki liderleri anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle diyalog kurmayı reddettikleri gerekçesiyle eleştirdi.
Trump görüşmede, “Geçmişteki liderler, anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle görüşmekten çok sık kaçındı. Oysa bizim yaklaşımımız bunun tam tersi” dedi.
12:48 19.11.2026
Trump, Rusya, Çin ve ABD'yi nükleer silahların yayılmasını önlemek için güçlerini birleştirmeye çağırdı
ABD Başkanı Trump üçlü görüşmede, nükleer silahların dünya genelinde yayılmasına karşı ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Trump, “Dünyanın diğer ülkelerinde nükleer silahların yayılması tehdidine karşı mücadelede işbirliği yapmamız son derece önemli” dedi.
Trump açıklamasının bu bölümünde ayrıca nükleer silahlardan vazgeçmenin kolay bir iş olmadığının altını çizerek, “Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, dünyadaki nükleer silahların sayısının nasıl azaltılabileceğini görüşmek için eşsiz bir fırsata sahip” dedi.
12:48 19.11.2026
'Rusya, ABD ve Çin liderlerinin görüşeceği birçok konu var'
ABD Başkanı Trump, ele alınması gereken birçok konu bulunduğunu ve bunların bir bölümünü hâlihazırda görüştüklerini belirtti.
Trump üçlü görüşmede, “Üçümüzün görüşeceği birçok konu var ve bunların pek çoğunu zaten ele aldık” dedi.
12:48 19.11.2026
'Uluslararası Ceza Mahkemesi kontrolden çıktı'
ABD Başkanı Donald Trump görüşmede, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kontrolden çıktığını belirtti.
Trump, müzakerelerin başlangıcında yaptığı açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki potansiyel işbirliği alanlarından bir diğeri de uluslarımızın egemenliğini, kontrolden çıkmış Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi denetimsiz küreselci kuruluşlardan korumanın yollarını bulmaktır” dedi.
12:48 19.11.2026
'Bir şeyler başarıp başaramayacağımızı görmek benim için bir onur'
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin somut sonuçlar elde edilmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti.
Trump, “Burada sizinle birlikte bulunmak ve bir şeyler başarıp başaramayacağımızı görmek benim için bir onur” dedi.
12:47 19.11.2026
'Ukrayna'daki çatışmanın çözüm süreci doğru yönde ilerliyor'
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecinin doğru yönde ilerlediğini belirtti.
Trump, “Bence bu süreç doğru yönde ilerliyor” dedi.
12:40 19.11.2026
‘Rusya, Çin ve ABD enerji piyasasının güvenliğini sağlamalı’
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ciddi sınamalar karşısında Rusya, Çin ve ABD’nin küresel enerji piyasasının güvenliğini ve istikrarını sağlamaları gerektiğini belirtti.
Şi, üçlü görüşmede yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Küresel enerji güvenliği ciddi sınamalarla karşı karşıya. Üç ülke, işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirerek enerji sektöründeki üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve kesintisiz işleyişini ortaklaşa destekleyebilir, ayrıca küresel enerji piyasasının güvenliğini ve istikrarını sağlayabilir.
12:33 19.11.2026
‘Nükleer savaşın önlenmesi için her türlü çaba gösterilmeli’
Çin Devlet Başkanı Şi nükleer savaşın kazanılamayacağını belirterek böyle bir savaşın önlenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Şi konuşmasının bu bölümünde, “Nükleer bir savaş kazanılamaz ve asla başlatılmamalıdır. Nükleer savaşın önlenmesi için her türlü çaba gösterilmelidir” dedi.
12:32 19.11.2026
‘Nükleer silahlar tamamen yasaklanmalı ve ortadan kaldırılmalı’
Çin Devlet Başkanı Şi, nükleer silahların insanlığın başı üzerinde sallanan Demokles’in kılıcı olduğunu belirterek bu silahların tamamen yasaklanması ve ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Şi Cinping açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:
Nükleer silahlar, insanlığın başı üzerinde sallanan Demokles’in kılıcıdır. Nihayetinde nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya inşa etmek için bu silahların tamamen yasaklanması ve ortadan kaldırılması gerekiyor.
12:32 19.11.2026
‘Çin, Rusya ve ABD düzenli temaslarını sürdürmeli’
Şi Çin, Rusya ve ABD’nin üst düzey temaslarını düzenli olarak sürdürmeleri ve her düzeyde diyalog kanallarını açık tutmaları gerektiğini belirtti.
Şi üçlü görüşmede yaptığı açıklamada, “Üç ülke, üst düzey temaslarını düzenli olarak sürdürmeli, her düzeyde diyalog kanallarının kesintisiz işlemesini sağlamalı ve kriz iletişimi ile krizlerin önlenmesine yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır” dedi.
12:32 19.11.2026
‘Rusya, Çin ve ABD uluslararası düzeni korumalı’
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, Çin, Rusya ve ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nın başlıca galipleri olduğunu ve savaş sonrası oluşan uluslararası düzeni kararlılıkla korumaları gerektiğini belirtti.
Şi konuşmasında, “Üç ülke de İkinci Dünya Savaşı’nın başlıca galipleri arasında yer aldı. Savaş sonrası uluslararası düzeni, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerini ve İkinci Dünya Savaşı’nda büyük zorluklarla elde edilen zaferin kazanımlarını kararlılıkla korumak gerekiyor” dedi.
12:27 19.11.2026
'Çin ve ABD, anlaşmazlıkları azaltırken işbirliğini genişletmeli'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen’de ABD Başkanı DonaldTrump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve ABD’nin anlaşmazlık alanlarını azaltırken işbirliğini genişletmeleri gerektiğini belirtti.
Şi açıklamasında, “İşbirliği alanlarının kapsamı genişletilmeli ve anlaşmazlıkların listesi daraltılmalıdır. Derhal çözüme kavuşturulamayan anlaşmazlıklar ise çatışmaların tırmanmasını önlemek amacıyla yapıcı bir şekilde yönetilmelidir” dedi.
12:27 19.11.2026
'Çin-ABD ilişkilerindeki istikrar dünyaya fayda sağladı'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin-ABD ilişkilerindeki istikrarın iki ülke halkına fayda sağladığını ve dünyaya öngörülebilirlik kazandırdığını belirtti
Şi Cinping, “Genel olarak Çin-ABD ilişkileri istikrarını koruyor ve olumlu bir gelişme gösteriyor. Bu durum, her iki ülkenin halkına fayda sağlıyor ve dünyada istikrar ile öngörülebilirliğin güçlenmesine katkıda bulunuyor” dedi.
Çin Devlet Başkanı ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Trump ile ortak çalışmalarını sürdürmeyi umduğunu ifade etti.
12:27 19.11.2026
'Çin ve ABD, yapay zekanın kontrolü için işbirliğini güçlendirmeli'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen’de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, yapay zekanın insan kontrolünde kalmasını sağlamak için Çin ve ABD’nin işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.
Şi, “Çin ve ABD, yapay zeka güvenliğiyle ilgili riskleri önlemek ve yapay zekanın her zaman insan kontrolünde kalmasını sağlamak amacıyla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmelidir” dedi.
12:27 19.11.2026
'Rusya, Çin ve ABD liderlerinin görüşmesi yenilikçi bir öneme sahip'
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, üç ülkenin liderlerinin tarihte ilk kez bir araya geldiğini ve bu görüşmenin yenilikçi bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Şi, “Çin, Rusya ve ABD liderleri tarihte ilk kez bir araya geliyor. Bu görüşme, yenilikçi bir öneme sahiptir” dedi.
12:27 19.11.2026
'Büyük güçler arasında uyum olduğunda dünyada barış hakim olur'
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, büyük güçler arasında uyum olduğunda dünyada barışın, çatışma yaşandığında ise kaosun hakim olduğunu belirtti.
Çin lideri, “Büyük güçler uyum içinde olduğunda dünyada barış hâkim olur, birbirleriyle çatıştıklarında ise dünyada kaos yaşanır” dedi.
12:26 19.11.2026
Şi, Putin ve Trump ile görüşmesinin ana gündeminin barışın korunması olduğunu açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi, Shenzhen’de düzenlenen üçlü zirvenin ana gündeminin dünya genelinde barışın korunması ve büyük devletler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın güçlendirilmesi olduğunu belirtti.
Şi, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin görüşmesinde yaptığı açıklamada, “Bugünkü görüşmelerimizin ana konusu, dünya genelinde barışın korunması ve büyük devletler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın güçlendirilmesidir” dedi.