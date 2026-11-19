'Daha iyi bir gelecek için diyaloğa hazırım'

ABD Başkanı Trump daha iyi bir gelecek için Washington'ın anlaşmazlık yaşadığı ülkelerle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Trump, “Geçmişteki liderler, anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle görüşmekten çok sık kaçındı. Biz farklı bir yol seçiyoruz. Bu tarihi zirve, yeni fırsatlar bulmamız ve umarım hepimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmemiz adına bize bir şans sunuyor” dedi.