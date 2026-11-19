https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-ve-trump-gorusmesi-dunya-basininin-mansetlerinde-1110445950.html

Putin ve Trump görüşmesi dünya basınının manşetlerinde

Putin ve Trump görüşmesi dünya basınının manşetlerinde

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şenzen'deki APEC Zirvesi marjında gerçekleştirdiği 48 dakikalık ikili görüşme, önde gelen... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T09:40+0300

2026-11-19T09:40+0300

2026-11-19T09:42+0300

dünya

çin

şenzen

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

rusya

abd

vladimir putin

donald trump

the guardian

financial times

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacakları üçlü zirve öncesinde gerçekleştirdikleri görüşme dünya medyasının manşetlerine taşındı.İki liderin APEC Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi yaklaşık 48 dakika sürdü.Putin ve Trump'ın bir araya geldiğine dair gelişme; İngiliz gazeteleri The Guardian ve Financial Times'ın yanı sıra Çin merkezli South China Morning Post gazetesinin ilk sayfalarında yer aldı.Ayrıca ABD merkezli televizyon kanalları CNN ve NBC ile finans ve haber ajansı Bloomberg de iki liderin görüşmesini internet sitelerinin ana sayfalarından duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fransiz-siyasetci-philippotdan-apec-zirvesi-cikisi-ozgur-uluslar-dunyasi-simdiden-burada-1110445429.html

çin

şenzen

rusya

abd

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Sputnik Türkiye

çin, şenzen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), rusya, abd, vladimir putin, donald trump, the guardian, financial times