Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacakları üçlü zirve öncesinde gerçekleştirdikleri görüşme dünya medyasının manşetlerine taşındı.İki liderin APEC Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi yaklaşık 48 dakika sürdü.Putin ve Trump'ın bir araya geldiğine dair gelişme; İngiliz gazeteleri The Guardian ve Financial Times'ın yanı sıra Çin merkezli South China Morning Post gazetesinin ilk sayfalarında yer aldı.Ayrıca ABD merkezli televizyon kanalları CNN ve NBC ile finans ve haber ajansı Bloomberg de iki liderin görüşmesini internet sitelerinin ana sayfalarından duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şenzen'deki APEC Zirvesi marjında gerçekleştirdiği 48 dakikalık ikili görüşme, önde gelen uluslararası gazete ve televizyon kanallarının ilk sayfalarında geniş yer buldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği(APEC) Zirvesi marjında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacakları üçlü zirve öncesinde gerçekleştirdikleri görüşme dünya medyasının manşetlerine taşındı.
İki liderin APEC Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi yaklaşık 48 dakika sürdü.