https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/turkiyenin-uzerine-geliyor-istanbul-dahil-32-ilde-alarm-verildi-firtina-80-kmye-ulasacak-1110439519.html

Türkiye'nin üzerine geliyor: İstanbul dahil 32 ilde alarm verildi, fırtına 80 km'ye ulaşacak

Türkiye'nin üzerine geliyor: İstanbul dahil 32 ilde alarm verildi, fırtına 80 km'ye ulaşacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım Perşembe günü için İstanbul dahil 32 ile sarı kodlu uyarı verdi. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T06:49+0300

2026-11-19T06:49+0300

2026-11-19T06:49+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklenirken, 32 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.İstanbul dahil 32 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 32 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Amasya, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Yalova, Karabük ve Osmaniye.Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Meteorolojik olayların olağan dışı olmamakla birlikte günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.Fırtınanın hızı 80 kilometreye ulaşacakMeteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr esecek.Rüzgârın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye ulaşarak kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Kuvvetli sağanak beklenen iller açıklandıYağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Ayrıca Bitlis'in batısı, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimleri de kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında bulunuyor.Meteoroloji, yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarıda bulundu.İstanbul hava durumu: Fırtına etkili olacakİstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin ediliyor.Marmara genelinde güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârın yer yer fırtına seviyesine ulaşacağı bildirildi. Özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek hava koşullarına karşı dikkatli olunması istendi.Bölgede Bursa 24, Çanakkale 22 ve Kırklareli 21 derece olacak. Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde ise aralıklı sağanak yağış görülecek.İzmir, Ankara ve Antalya'da hava nasıl olacak?Ege Bölgesi'nde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava etkili olacak. Bölge genelinde rüzgârın güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.İzmir'de 25, Denizli'de 22, Manisa'da 24 ve Muğla'da 18 derece sıcaklık öngörülüyor.Akdeniz Bölgesi'nde de sağanak yağış beklenirken, özellikle Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya'da gök gürültülü sağanak görülecek. Kentte sıcaklık 24, Adana'da 21 ve Hatay'da 20 derece olacak.İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Ankara'da 17, Eskişehir'de 19, Konya'da 20 ve Nevşehir'de 17 derece sıcaklık tahmin ediliyor.Karadeniz'de kuvvetli yağış ve fırtına alarmıBatı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın saatte 70 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtiliyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgârın yer yer saatte 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Bölgede sıcaklıkların Trabzon'da 23, Rize'de 22, Samsun'da 21 ve Amasya'da 19 derece olması bekleniyor. Rize ve Trabzon'da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar bekleniyorDoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak etkili olacak. Bölgenin kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Erzurum'da 8, Kars'ta 9, Van'da 11 ve Malatya'da 16 derece sıcaklık öngörülüyor. Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis'in batısı ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da ise bölge genelinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Diyarbakır, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetlenebileceği bildirildi.Diyarbakır'da 15, Mardin ve Siirt'te 13, Şanlıurfa'da ise 18 derece sıcaklık bekleniyor.Denizlerde fırtına: Dalgalar 4 metreye ulaşacakMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Orta Karadeniz ve Marmara'da fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.Orta Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 3 ila 4 metreye, Marmara'da ise gece saatlerinde 3,5 metreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de dalgaların yer yer 3 metreyi bulması, Doğu Akdeniz'de ise rüzgârın kuvvetli esmesi bekleniyor.Yetkililer, özellikle deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların ve balıkçıların güncel meteorolojik tahminleri ve sefer duyurularını takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.İl il hava durumu: 19 Kasım Perşembe

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