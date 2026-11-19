https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cinli-uzman-cin-rusya-ve-abd-liderlerinin-bulusmasi-cagin-beklentilerine-bir-yanit-niteligi-tasiyor-1110472324.html
Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderlerinin buluşması çağın beklentilerine bir yanıt niteliği taşıyor
Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderlerinin buluşması çağın beklentilerine bir yanıt niteliği taşıyor
Sputnik Türkiye
Çinli siyasi yorumcu Zhou, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin Şenzen'de gerçekleştirdiği üçlü buluşmanın görüş ayrılıklarının yönetiminde siyasi samimiyete dayalı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T18:42+0300
2026-11-19T18:42+0300
2026-11-19T18:42+0300
görüş
abd
abd
rusya
çin
sputnik
yorum
değerlendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/13/1110457278_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_9d90e23b97a3395a51b9c53ecd78bb12.jpg
Çinli siyasi yorumcu Zhou Chengyang, Sputnik'e demecinde Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki tarihi üçlü görüşmeye dair değerlendirmelerini paylaştı."Üç ülke liderinin, küresel barışı ilgilendiren kritik meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunması dünyaya net bir mesaj gönderiyor, değişim ve çalkantıların etkili olduğu dünyada daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlıyor" diye konuşan Zhou, sözlerini şöyle sürdürdü:Çinli uzman, "Çin, Rusya ve ABD liderlerinin Şenzen’deki buluşması, görüş ayrılıklarının yönetilmesinde siyasi samimiyete dayalı mutabakat ve büyük güçlerin üstlenmesi gereken önemli sorumluluklara dair çağın beklentilerine bir yanıt niteliği taşıyor" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-ve-avrupa-uzlasmaya-hazir-degil-1110462659.html
abd
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/13/1110457278_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_360cc3a5c5cbb7b115e0166d6a9dc3e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd, rusya, çin, sputnik, yorum, değerlendirme
abd, abd, rusya, çin, sputnik, yorum, değerlendirme
Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderlerinin buluşması çağın beklentilerine bir yanıt niteliği taşıyor
Çinli siyasi yorumcu Zhou, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin Şenzen'de gerçekleştirdiği üçlü buluşmanın görüş ayrılıklarının yönetiminde siyasi samimiyete dayalı mutabakat ve büyük güçlerin üstlenmesi gereken önemli sorumluluklara dair çağın beklentilerine bir yanıt niteliği taşıdığını belirtti.
Çinli siyasi yorumcu Zhou Chengyang, Sputnik'e demecinde Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki tarihi üçlü görüşmeye dair değerlendirmelerini paylaştı.
"Üç ülke liderinin, küresel barışı ilgilendiren kritik meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunması dünyaya net bir mesaj gönderiyor, değişim ve çalkantıların etkili olduğu dünyada daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlıyor" diye konuşan Zhou, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin’in ev sahibi rolünü üstlenip tüm tarafları ortak bir tartışma zemininde bir araya getirmesi, Çin diplomasisinin temel bir ilkesini ortaya koyuyor: Kendi modellerini ihraç etmek yerine, imkanlar sunuyor. Çin, insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etme konseptinden Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik, Küresel Medeniyet ve Küresel Yönetişim gibi dört temel girişimin tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesine kadar bloklar arası bir çatışma senaryosu değil, aksine en büyük ortak paydayı arayan ve küresel sınamalarla başa çıkmak için kamusal yararlar çerçevesi sunan Çin bilgeliğini ortaya koyuyor.
Çinli uzman, "Çin, Rusya ve ABD liderlerinin Şenzen’deki buluşması, görüş ayrılıklarının yönetilmesinde siyasi samimiyete dayalı mutabakat ve büyük güçlerin üstlenmesi gereken önemli sorumluluklara dair çağın beklentilerine bir yanıt niteliği taşıyor" vurgusunu yaptı.