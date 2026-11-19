Çin’in ev sahibi rolünü üstlenip tüm tarafları ortak bir tartışma zemininde bir araya getirmesi, Çin diplomasisinin temel bir ilkesini ortaya koyuyor: Kendi modellerini ihraç etmek yerine, imkanlar sunuyor. Çin, insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etme konseptinden Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik, Küresel Medeniyet ve Küresel Yönetişim gibi dört temel girişimin tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesine kadar bloklar arası bir çatışma senaryosu değil, aksine en büyük ortak paydayı arayan ve küresel sınamalarla başa çıkmak için kamusal yararlar çerçevesi sunan Çin bilgeliğini ortaya koyuyor.