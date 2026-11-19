https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-ve-avrupa-uzlasmaya-hazir-degil-1110462659.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı, Ukrayna'daki çatışmadan sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı, Ukrayna'daki çatışmadan sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, APEC Zirvesi kapsamında Şi ve Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmeyi 'tarihte yeni bir sayfa' olarak nitelendirdi. Putin... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T15:09+0300

2026-11-19T15:09+0300

2026-11-19T16:03+0300

apec zi̇rvesi̇ 2026

şi cinping

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

rusya

abd

çin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

kremlin

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeler gerçekleştirdiği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki çalışmalarının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.Putin, 18-19 Kasım tarihlerinde APEC Zirvesi'nin düzenlendiği Shenzhen'de temaslarda bulundu. Forum kapsamında Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirildi.Rusya Devlet Başkanı ayrıca bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Şi Cinping ve Trump'ın yanı sıra Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Bunun dışında APEC Zirvesi'nin resmi etkinlikleri kapsamında bir dizi uluslararası temasta bulundu.Kremlin daha önce yaptığı açıklamada, Putin'in basın toplantısında Shenzhen'deki çalışma programının sonuçlarını değerlendireceğini bildirmişti.'Diplomasi tarihinde yeni bir sayfa'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi diplomasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.Putin düzenlediği basın toplantısında, "Daha önce bu tür görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu, kuşkusuz diplomasi tarihinde bir sayfadır" dedi.'Şi ve Trump ile görüşmede seyrüsefer serbestisine ilişkin konular ele alındı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına ilişkin konuların ele alındığını bildirdi.Rus lider, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Seyrüsefer serbestisiyle bağlantılı bazı sorunları konuştuk" ifadelerini kullandı.'Çin'deki görüşmede protokol bölümünün ardından serbest fikir alışverişine geçildi'Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin ve ABD liderleriyle gerçekleştirdiği üçlü görüşmede protokol bölümünün ardından serbest fikir alışverişine geçildiğini bildirdi.Putin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Trump, ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığından emin olduğunu ifade etti.Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:'Rusya ve ABD'nin anlaşmalara sahip olması daha iyi'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde uygulanması zor olan anlaşmalara sahip olmanın, hiçbir anlaşmaya sahip olmamaktan daha iyi olduğunu belirtti.Putin, ortak bir noktada buluşmanın o kadar kolay olmadığını ancak Çin ve ABD liderlerinin yaklaşımlarının olumlu olduğunu kaydetti.Rus lider Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bazı anlaşmaların olması, bunlar tam olarak hayata geçirilemese bile, hiçbir anlaşmanın olmamasından daha iyidir" ifadelerini kullandı.Putin, Shenzhen'deki üçlü görüşmenin düzenlenmesinde Şi Cinping'in rolüne dikkat çektiRusya Devlet Başkanı Putin, Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin düzenlenmesinde Çin'in ve özellikle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in oynadığı role dikkat çekti.Putin, Shenzhen'deki çalışma programının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:Putin, bunun kendisine göre son derece önemli olduğunu belirtti.'Rusya'nın Avrupa güvenlik sistemine ilişkin talepleri meşru'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerinin meşru olduğunu belirtti.Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taleplerimize ve benzeri konulara gelince, bunları tüm ayrıntılarıyla formüle etmedik ancak bunlar elbette meşru meselelerdir" dedi.'ABD ile anlaşmak kolay değil ancak Trump yönetiminin yaklaşımı iyimserlik veriyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile ilişkilerde varılan anlaşmaları sonuna kadar hayata geçirmenin kolay olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaklaşımının iyimserlik verdiğini söyledi.Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:'Rusya, Çin ve ABD liderlerinin üçlü görüşmesi ilk kez gerçekleşti'Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile ilk kez gerçekleştirilen bu türden üçlü görüşmeyi diplomasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.Putin, "Daha önce bu tür görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti ve bu, kuşkusuz diplomasi tarihinde bir sayfadır" ifadelerini kullandı.'BM'nin reformunu görüştük'Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile Birleşmiş Milletlerin (BM) olası reformunu ele aldıklarını bildirdi.Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:'Rusya, Ukrayna'da herhangi bir savaş başlatmadı ancak savaşı sona erdirmeye çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'da herhangi bir savaş başlatmadığını, aksine savaşı sona erdirmeye çalıştığını belirtti.Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz herhangi bir savaş başlatmadık ancak orada sekiz yıl boyunca çatışmalar, aslında bir savaş yaşandı. Biz sadece bu savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'Kiev, finansmanını kaybedeceği için barış şartlarını kabul etmiyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın çatışmaların sona erdirilmesini ve barış şartlarını kabul etmek için herhangi bir teşviki bulunmadığını zira böyle bir durumda finansmanını kaybedeceğini söyledi.Putin mevcut gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla Kiev yönetiminin, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmalara varmak istemediğini belirterek çatışmaların durması halinde yönetim temsilcilerinin seçimlere gitmek zorunda kalacağını belirtti. Putin, mevcut yönetimin iktidarını korumasının ancak 'açıkça seçim hilesi yapılması' durumunda mümkün olabileceğini vurguladı.Putin, mevcut Kiev yönetiminin iktidarda kalamaması halinde ülke halkının kaynaklarının yağmalanmasından ve Batı'dan alınan yardımlardan elde edilen gelir kaynaklarını da kaybedeceğinin de altını çizdi.'Rusya, Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerini görüşmeye hazır'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu belirtti.Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın 2021 yılında Avrupa güvenliğine ilişkin sunduğu önerilere değinerek şu ifadeleri kullandı:'Uluslararası Ceza Mahkemesi açıkça yetki sınırlarını aşıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) açıkça yetki sınırlarını aştığını belirtti.Putin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi bazı kuruluşların faaliyetleriyle bağlantılı birtakım konuları ele aldık. Bu mahkeme açıkça yetki sınırlarını aşıyor" ifadelerini kullandı.'Trump Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istiyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istediğinden emin olduğunu ifade etti.Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Ukrayna'daki çatışma da dâhil olmak üzere çatışmaların çözümünü samimiyetle istediğinden ve bir dizi alanda ikili ilişkileri düzene koymayı içtenlikle arzuladığından hiçbir şüphem yok" dedi.'Günümüzdeki çatışmalarda da gerçeklerin kabul edilmesi gerekecek'Rusya Devlet Başkanı Putin, günümüzde yaşanan çatışmalarda da geçmişte Yalta Konferansı'nda olduğu gibi mevcut gerçeklerin kabul edilmesi gerekeceğini belirtti.Putin konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:'Rusya'nın Kiev'in tankerlere yönelik saldırılarına verdiği yanıt çok daha ağır oldu'Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in Rus tankerlerine yönelik saldırılarına Rusya'nın verdiği karşılığın, Rus ekonomisine zarar verme girişiminden çok daha ağır sonuçlar doğurarak Kiev yönetimini etkilediğini belirtti.Putin, "Evet, Karadeniz'deki tankerlerimize saldırılar düzenlemeye başladılar. Buna karşılık biz de herkesin gayet iyi bildiği gibi aynı şekilde hareket etmeye başladık. Ancak bizim karşılık olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler, Rus ekonomisine zarar verme girişimlerinden çok daha ağır biçimde rejimi etkiledi" dedi.'Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara karşılık verecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara karşılık vereceğini açıkladı.Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:Rusya Devlet Başkanı ayrıca Kırım Köprüsü'nün sivil bir tesis olduğunu ifade etti.'Rusya, Ukrayna'daki krizi sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye çalıştı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki krizi sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını belirtti.Putin konuşmasında, "O dönemde güneydoğuda yaşanan bu krizi sekiz yıl boyunca çözmeye çalıştık, tam sekiz yıl. Bu sekiz yılın tamamında Kiev yönetimi birtakım askerî faaliyetler yürüttü ve esasen Ukrayna'nın güneydoğusunda bir savaş başlattı" dedi.'Rusya, Ukrayna'da geleceğe yönelik uzun vadeli bir barış istiyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'da geleceğe yönelik, uzun vadeli bir barış sağlamayı hedeflediğini belirtti.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Ukrayna ve Avrupa, çatışmanın çözümü için uzlaşmaya hazır değil'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ve Avrupa'nın çatışmanın çözüme kavuşturulması için henüz uzlaşmaya hazır olmadığını belirtti.Putin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Uluslararası güvenlik bugün Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı'Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası güvenliğin günümüzde büyük ölçüde Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı olduğunu belirtti.Putin, "Elbette uluslararası güvenlik büyük ölçüde bize bağlı" ifadelerini kullandı.'Neonazizm ve Rusofobiye karşı kazanılan zaferin tescil edilmesi doğru olur'Rusya Devlet Başkanı Putin, neonazizme karşı kazanılan zaferin tescil edilmesinin ve bu ideolojinin temelindeki yabancı düşmanlığı ile Rusofobinin köklerinin ortadan kaldırılmasının doğru olacağını belirtti.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'ABD'deki iç siyasi durum karmaşık, çok sayıda dengeleyici mekanizma var'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'deki iç siyasi durumun ve ülkenin siyasi sisteminin karmaşık olduğunu, siyasi güçler arasındaki dengeyi korumaya yönelik çok sayıda dengeleyici unsur ve mekanizma bulunduğunu belirtti.Putin konuşmasında, "ABD'deki iç siyasi durum ve bu ülkenin siyasi sistemi kolay değil, hatta karmaşık denilebilir. Orada siyasi güçler arasındaki dengeyi korumaya yönelik çok sayıda dengeleyici unsur ve çeşitli mekanizmalar bulunuyor" cümlelerinin altını çizdi.'Rusya, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemine dahil edilmesi önerisini kabul etti'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemi çerçevesinde ele alınması gerektiğine ilişkin ABD'nin önerisini Rusya'nın kabul ettiğini belirtti.Putin açıklamasında, "Amerikalı müzakerecilerin, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemi çerçevesine dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin önerisini kabul ettik" dedi.'Batı, Ukrayna'daki çatışmadan sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyecek'Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirtti.Putin, NATO'nun verdiği sözlere rağmen doğuya doğru genişlemeye başlayarak Rusya'yı 'aldattığını', ardından 2008 yılında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin önünü açma kararı aldığını vurguladı.Rus lider, Batı'da Rusya ile herhangi bir konuda anlaşmaya varmaya gerek olmadığının, ülkeye yalnızca baskı uygulanması gerektiğinin düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.Putin, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:'Yanukoviç, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıydı ancak darbeyle devrildi'Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in ülkesinin NATO'ya katılmasına karşı olduğunu ve bir devlet darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldığını belirtti.Putin konuşmasında, "O, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıydı. Onu bir devlet darbesiyle devirdiler ve hemen ardından Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği tezi ortaya çıktı" dedi.'Kiev'in Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları sivil bir tesisi hedef aldı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarının sivil bir tesisi hedef aldığını belirtti.Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html

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