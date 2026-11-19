Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı, Ukrayna'daki çatışmadan sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyecek
15:09 19.11.2026 (güncellendi: 16:03 19.11.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, APEC Zirvesi kapsamında Şi ve Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmeyi 'tarihte yeni bir sayfa' olarak nitelendirdi. Putin, görüşmede BM reformu, uluslararası güvenlik ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularının ele alındığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeler gerçekleştirdiği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki çalışmalarının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Putin, 18-19 Kasım tarihlerinde APEC Zirvesi'nin düzenlendiği Shenzhen'de temaslarda bulundu. Forum kapsamında Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Şi Cinping ve Trump'ın yanı sıra Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Bunun dışında APEC Zirvesi'nin resmi etkinlikleri kapsamında bir dizi uluslararası temasta bulundu.
Kremlin daha önce yaptığı açıklamada, Putin'in basın toplantısında Shenzhen'deki çalışma programının sonuçlarını değerlendireceğini bildirmişti.
'Diplomasi tarihinde yeni bir sayfa'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi diplomasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.
Putin düzenlediği basın toplantısında, "Daha önce bu tür görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu, kuşkusuz diplomasi tarihinde bir sayfadır" dedi.
'Şi ve Trump ile görüşmede seyrüsefer serbestisine ilişkin konular ele alındı'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına ilişkin konuların ele alındığını bildirdi.
Rus lider, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Seyrüsefer serbestisiyle bağlantılı bazı sorunları konuştuk" ifadelerini kullandı.
'Çin'deki görüşmede protokol bölümünün ardından serbest fikir alışverişine geçildi'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin ve ABD liderleriyle gerçekleştirdiği üçlü görüşmede protokol bölümünün ardından serbest fikir alışverişine geçildiğini bildirdi.
Putin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Benim hoşuma giden ve üzerimde son derece olumlu bir izlenim bırakan şey şuydu: Resmî açıklamaların ardından, siz basın mensupları ve meslektaşlarınız salondayken yaptığımız önceden hazırlanmış resmî konuşmalarımızdan sonra serbest bir tartışma başladı
'Trump, ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığından emin olduğunu ifade etti.
Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
En önemlisi şu ki, bu konuda hiçbir şüphem yok: Başkan Trump, Ukrayna'daki çatışma da dâhil olmak üzere çatışmaların çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istiyor. Aynı zamanda, bir dizi alanda ikili ilişkileri düzene koymayı da samimiyetle arzuluyor. Bunlar arasında bizim için elbette önemli olan Rusya-ABD ilişkileri de bulunuyor.
'Rusya ve ABD'nin anlaşmalara sahip olması daha iyi'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde uygulanması zor olan anlaşmalara sahip olmanın, hiçbir anlaşmaya sahip olmamaktan daha iyi olduğunu belirtti.
Putin, ortak bir noktada buluşmanın o kadar kolay olmadığını ancak Çin ve ABD liderlerinin yaklaşımlarının olumlu olduğunu kaydetti.
Rus lider Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bazı anlaşmaların olması, bunlar tam olarak hayata geçirilemese bile, hiçbir anlaşmanın olmamasından daha iyidir" ifadelerini kullandı.
Putin, Shenzhen'deki üçlü görüşmenin düzenlenmesinde Şi Cinping'in rolüne dikkat çekti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin düzenlenmesinde Çin'in ve özellikle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in oynadığı role dikkat çekti.
Putin, Shenzhen'deki çalışma programının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Bu durumda Çin'in rolü belirleyicidir çünkü böyle bir görüşmenin yapılması girişimini bizzat Şi Cinping başlattı. Görüşmenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum: Bunun başlıca nedeni, Çin Devlet Başkanı'nın serbest bir tartışma için rahat bir ortam oluşturmayı başarmasıdır. Üstelik kendisi bu serbest tartışmanın gidişatını da belirledi. Çünkü yalnızca görüşmenin organizatörlüğünü üstlenmekle kalmadı, aynı zamanda bu serbest tartışmayı öneren kişi de oldu.
Putin, bunun kendisine göre son derece önemli olduğunu belirtti.
'Rusya'nın Avrupa güvenlik sistemine ilişkin talepleri meşru'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerinin meşru olduğunu belirtti.
Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taleplerimize ve benzeri konulara gelince, bunları tüm ayrıntılarıyla formüle etmedik ancak bunlar elbette meşru meselelerdir" dedi.
'ABD ile anlaşmak kolay değil ancak Trump yönetiminin yaklaşımı iyimserlik veriyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile ilişkilerde varılan anlaşmaları sonuna kadar hayata geçirmenin kolay olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaklaşımının iyimserlik verdiğini söyledi.
Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Ortak bir noktada buluşmak, hele ki mevcut anlaşmaları sonuna kadar hayata geçirmek o kadar kolay değil. Ancak bugün görüştüğümüz muhataplarımızın ve ortaklarımızın genel yaklaşımı yine de bizi olumlu düşünmeye sevk ediyor.
'Rusya, Çin ve ABD liderlerinin üçlü görüşmesi ilk kez gerçekleşti'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile ilk kez gerçekleştirilen bu türden üçlü görüşmeyi diplomasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.
Putin, "Daha önce bu tür görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti ve bu, kuşkusuz diplomasi tarihinde bir sayfadır" ifadelerini kullandı.
'BM'nin reformunu görüştük'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile Birleşmiş Milletlerin (BM) olası reformunu ele aldıklarını bildirdi.
Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesini, olası reformları ve örgütün kapasitesinin artırılmasını konuştuk. Hepimiz bunun yapılması gerektiğini, bu evrensel örgütün çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanmasının gerekli olduğunu kabul ediyoruz.
'Rusya, Ukrayna'da herhangi bir savaş başlatmadı ancak savaşı sona erdirmeye çalışıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'da herhangi bir savaş başlatmadığını, aksine savaşı sona erdirmeye çalıştığını belirtti.
Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz herhangi bir savaş başlatmadık ancak orada sekiz yıl boyunca çatışmalar, aslında bir savaş yaşandı. Biz sadece bu savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
'Kiev, finansmanını kaybedeceği için barış şartlarını kabul etmiyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın çatışmaların sona erdirilmesini ve barış şartlarını kabul etmek için herhangi bir teşviki bulunmadığını zira böyle bir durumda finansmanını kaybedeceğini söyledi.
Putin mevcut gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla Kiev yönetiminin, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmalara varmak istemediğini belirterek çatışmaların durması halinde yönetim temsilcilerinin seçimlere gitmek zorunda kalacağını belirtti. Putin, mevcut yönetimin iktidarını korumasının ancak 'açıkça seçim hilesi yapılması' durumunda mümkün olabileceğini vurguladı.
Putin, mevcut Kiev yönetiminin iktidarda kalamaması halinde ülke halkının kaynaklarının yağmalanmasından ve Batı'dan alınan yardımlardan elde edilen gelir kaynaklarını da kaybedeceğinin de altını çizdi.
'Rusya, Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerini görüşmeye hazır'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın 2021 yılında Avrupa güvenliğine ilişkin sunduğu önerilere değinerek şu ifadeleri kullandı:
Taleplere gelince, hayat kendi akışında ilerliyor. Bizim tarafımızdan gündeme getirilen bazı meseleler, bazı talepler var ve bunların bir kısmı bugün artık güncelliğini yitirmiş olabilir. Bana göre sorun teşkil eden bu konuları ele aldık. Ortaklarımızla bu meseleleri çalışma düzeyinde görüşmeye hazırız.
'Uluslararası Ceza Mahkemesi açıkça yetki sınırlarını aşıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) açıkça yetki sınırlarını aştığını belirtti.
Putin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi bazı kuruluşların faaliyetleriyle bağlantılı birtakım konuları ele aldık. Bu mahkeme açıkça yetki sınırlarını aşıyor" ifadelerini kullandı.
'Trump Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istiyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istediğinden emin olduğunu ifade etti.
Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Ukrayna'daki çatışma da dâhil olmak üzere çatışmaların çözümünü samimiyetle istediğinden ve bir dizi alanda ikili ilişkileri düzene koymayı içtenlikle arzuladığından hiçbir şüphem yok" dedi.
'Günümüzdeki çatışmalarda da gerçeklerin kabul edilmesi gerekecek'
Rusya Devlet Başkanı Putin, günümüzde yaşanan çatışmalarda da geçmişte Yalta Konferansı'nda olduğu gibi mevcut gerçeklerin kabul edilmesi gerekeceğini belirtti.
Putin konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
Yalta'da dünya nüfuz alanlarına bölünmedi. Yalta, yalnızca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gerçekleri kayıt altına aldı. Yalta'da mevcut gerçekler tespit edildi. Günümüzdeki çatışmalarda da bu gerçeklerin kabul edilmesi gerekecek.
'Rusya'nın Kiev'in tankerlere yönelik saldırılarına verdiği yanıt çok daha ağır oldu'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in Rus tankerlerine yönelik saldırılarına Rusya'nın verdiği karşılığın, Rus ekonomisine zarar verme girişiminden çok daha ağır sonuçlar doğurarak Kiev yönetimini etkilediğini belirtti.
Putin, "Evet, Karadeniz'deki tankerlerimize saldırılar düzenlemeye başladılar. Buna karşılık biz de herkesin gayet iyi bildiği gibi aynı şekilde hareket etmeye başladık. Ancak bizim karşılık olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler, Rus ekonomisine zarar verme girişimlerinden çok daha ağır biçimde rejimi etkiledi" dedi.
'Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara karşılık verecek'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara karşılık vereceğini açıkladı.
Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Az önce de söylediğim gibi, bizim karşılık olarak gerçekleştireceğimiz eylemlerin, Kiev yönetiminin köprüye yönelik yaptıklarından çok daha ağır sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Köprüyü ise elbette yeniden onaracağız.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca Kırım Köprüsü'nün sivil bir tesis olduğunu ifade etti.
'Rusya, Ukrayna'daki krizi sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye çalıştı'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki krizi sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını belirtti.
Putin konuşmasında, "O dönemde güneydoğuda yaşanan bu krizi sekiz yıl boyunca çözmeye çalıştık, tam sekiz yıl. Bu sekiz yılın tamamında Kiev yönetimi birtakım askerî faaliyetler yürüttü ve esasen Ukrayna'nın güneydoğusunda bir savaş başlattı" dedi.
'Rusya, Ukrayna'da geleceğe yönelik uzun vadeli bir barış istiyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'da geleceğe yönelik, uzun vadeli bir barış sağlamayı hedeflediğini belirtti.
Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Onların çatışmaların durdurulmasını ve daha önce de söylediğim gibi geleceğe yönelik, uzun vadeli ve süresiz bir barışın koşullarının oluşturulmasını kabul etmeleri için hiçbir teşvikleri yok. Bizim hedefimiz tam olarak budur. Ukrayna makamları ve onların destekçileri bu gerçeklerin farkına varırsa, o zaman sözünü ettiğimiz ve benim de değindiğim uzlaşmaların gerçekleşeceğini düşünüyorum.
'Ukrayna ve Avrupa, çatışmanın çözümü için uzlaşmaya hazır değil'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ve Avrupa'nın çatışmanın çözüme kavuşturulması için henüz uzlaşmaya hazır olmadığını belirtti.
Putin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu uzlaşma önerileri Amerikan tarafı tarafından sunuldu. Biz de Anchorage'da dâhil olmak üzere bu uzlaşma önerilerini hiçbir değişiklik yapmadan kabul ettik. Dolayısıyla bu öneriler mevcut ve tarafımızdan destekleniyor. Mesele, çatışmanın diğer taraflarının, yani Ukrayna'nın ve bu durumda onların Avrupalı destekçilerinin bu uzlaşmaları kabul etmek isteyip istemediğidir. Başka bir deyişle, çatışmaların ve savaşın sona erdirilmesi konusunda barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Gördüklerimize bakılırsa şu anda istemiyorlar. Ancak göreceğiz, her şey akıp gidiyor, her şey değişiyor.
'Uluslararası güvenlik bugün Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı'
Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası güvenliğin günümüzde büyük ölçüde Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı olduğunu belirtti.
Putin, "Elbette uluslararası güvenlik büyük ölçüde bize bağlı" ifadelerini kullandı.
'Neonazizm ve Rusofobiye karşı kazanılan zaferin tescil edilmesi doğru olur'
Rusya Devlet Başkanı Putin, neonazizme karşı kazanılan zaferin tescil edilmesinin ve bu ideolojinin temelindeki yabancı düşmanlığı ile Rusofobinin köklerinin ortadan kaldırılmasının doğru olacağını belirtti.
Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Neonazizme karşı kazanılan zaferin tescil edilmesine karşı olmazdım. Bunun doğru olacağını düşünüyorum. İdeolojik köklerin, yani yabancı düşmanlığının, Rusofobinin ve diğer fobilerin tamamen ortadan kaldırılmasından söz etmeliyiz. İkinci Dünya Savaşı sırasında işbirlikçilikle bağlantılı olan her şeyin kökünün kazınmasından söz etmeliyiz.
'ABD'deki iç siyasi durum karmaşık, çok sayıda dengeleyici mekanizma var'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'deki iç siyasi durumun ve ülkenin siyasi sisteminin karmaşık olduğunu, siyasi güçler arasındaki dengeyi korumaya yönelik çok sayıda dengeleyici unsur ve mekanizma bulunduğunu belirtti.
Putin konuşmasında, "ABD'deki iç siyasi durum ve bu ülkenin siyasi sistemi kolay değil, hatta karmaşık denilebilir. Orada siyasi güçler arasındaki dengeyi korumaya yönelik çok sayıda dengeleyici unsur ve çeşitli mekanizmalar bulunuyor" cümlelerinin altını çizdi.
'Rusya, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemine dahil edilmesi önerisini kabul etti'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemi çerçevesinde ele alınması gerektiğine ilişkin ABD'nin önerisini Rusya'nın kabul ettiğini belirtti.
Putin açıklamasında, "Amerikalı müzakerecilerin, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemi çerçevesine dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin önerisini kabul ettik" dedi.
'Batı, Ukrayna'daki çatışmadan sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyecek'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirtti.
Putin, NATO'nun verdiği sözlere rağmen doğuya doğru genişlemeye başlayarak Rusya'yı 'aldattığını', ardından 2008 yılında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin önünü açma kararı aldığını vurguladı.
Rus lider, Batı'da Rusya ile herhangi bir konuda anlaşmaya varmaya gerek olmadığının, ülkeye yalnızca baskı uygulanması gerektiğinin düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.
Putin, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
Bu baskı, silahlı çatışmalara ve savaşa kadar vardı. Bunun suçlusu biz miyiz yani? Hayır. Bu politikayı oluşturan ve uygulayanlar suçludur. Ancak bunu kabul etmek istemiyorlar ve muhtemelen hiçbir zaman da kabul etmeyecekler.
'Yanukoviç, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıydı ancak darbeyle devrildi'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in ülkesinin NATO'ya katılmasına karşı olduğunu ve bir devlet darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldığını belirtti.
Putin konuşmasında, "O, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıydı. Onu bir devlet darbesiyle devirdiler ve hemen ardından Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği tezi ortaya çıktı" dedi.
'Kiev'in Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları sivil bir tesisi hedef aldı'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarının sivil bir tesisi hedef aldığını belirtti.
Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şimdi bizim saldırılarımıza gelelim. Peki, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları fark etmediniz mi? Tamamen sivil bir tesise yönelik saldırıları. Nasıl olur da bunları fark etmezsiniz? Bu konuya dikkat etmenizi rica ediyorum.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar
Putin, Çin ve ABD liderleriyle gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin devam etmesini istediğini belirtti.
Şi Cinping ve Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi tarihte yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.
Putin, Şi Cinping ve Trump ile gerçekleştirilen görüşmenin faydalı olduğunu söyledi.
Görüşmelerin serbest ve açık sözlü bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.
Üçlü görüşmede protokol bölümünün ardından serbest fikir alışverişine geçildiğini ifade etti.
Devlet başkanları Ukrayna krizini, Orta Doğu'daki durumu ve Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri ele aldı.
Putin, iki liderle Birleşmiş Milletlerin olası reformunu görüştüklerini bildirdi.
BM'nin çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanması gerektiğini belirtti.
Görüşmede güvenlik konularının kelimenin en geniş anlamıyla ele alındığını söyledi.
Uluslararası güvenliğin günümüzde büyük ölçüde Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı olduğunu ifade etti.
Görüşmede nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunun ele alındığını belirtti.
ABD'deki iç siyasi durumun karmaşık olduğunu, ülkede siyasi güçler arasındaki dengeyi korumaya yönelik çok sayıda dengeleyici unsur ve mekanizma bulunduğunu ifade etti.
Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istediğini söyledi.
Trump'ın ayrıca Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirtti.
ABD ile ilişkilerde, uygulanması zor olan anlaşmalara sahip olmanın, hiçbir anlaşmaya sahip olmamaktan daha iyi olduğunu ifade etti.
Rusya ve ABD devlet başkanlarının medeniyet değerleri konusunda ortak yaklaşımları paylaştığını belirtti.
Şi Cinping ve Trump ile gerçekleştirilen görüşmede tam bir karşılıklı anlayış sağlandığını söyledi.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) açıkça yetki sınırlarını aştığını ifade etti.
Görüşmede seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığını belirtti.