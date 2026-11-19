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Ayaklarınız sürekli üşüyorsa dikkat: Bu hastalıkların işareti

Ayaklarınız sürekli üşüyorsa dikkat: Bu hastalıkların işareti

Sputnik Türkiye

Ayakların sürekli üşümesi yalnızca soğuk havadan kaynaklanmayabilir. Nörolog Ali İsmailov, geçmeyen ayak üşümesinin diyabet, damar tıkanıklığı, sinir hasarı ve... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T07:46+0300

2026-11-19T07:46+0300

2026-11-19T07:46+0300

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Ayak üşümesi, özellikle kış aylarında sık karşılaşılan bir durum olsa da bazen vücudun verdiği önemli bir sağlık sinyali olabiliyor. Rus nörolog Ali İsmailov, sürekli soğuk hissedilen ayakların bazı dolaşım, sinir sistemi ve metabolizma hastalıklarıyla ilişkili olabileceği konusunda uyardı.Rus haber sitesi Lenta.ru'ya açıklamalarda bulunan İsmailov, özellikle ateroskleroz (damar sertliği), polinöropati, diyabet ve B12 vitamini eksikliğinin ayaklarda soğukluk hissine neden olabileceğini belirtti.Uzman, ayakların üşümesine baldır ağrısı, karıncalanma, yanma, cilt renginde değişiklik veya iyileşmeyen yaralar eşlik ediyorsa belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.Ayak üşümesi damar tıkanıklığının habercisi olabilirNörolog İsmailov'a göre, ayakların sürekli soğuk olması bazı kişilerde periferik arter hastalığının belirtisi olabilir. Bu hastalık, bacaklara kan taşıyan atardamarların daralması veya tıkanması sonucunda ortaya çıkıyor.Damar sertliğine bağlı dolaşım bozukluğu yaşayan kişilerde ayak üşümesine ek olarak yürürken baldır ağrısı görülebiliyor. Ağrı genellikle hareket sırasında belirginleşirken dinlenmeyle hafifleyebiliyor.Uzman, hastalığın ilerlemesi durumunda cilt renginde değişiklik, bacak kıllarında azalma ve yaraların geç iyileşmesi gibi belirtilerin de ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu bulgular, ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsünün periferik arter hastalığına ilişkin değerlendirmeleriyle de örtüşüyor.Ayaklar soğuk değilken bile üşüyorsa dikkat!Ayak üşümesinin bir başka nedeni ise polinöropati olarak adlandırılan çevresel sinir sistemi hasarı olabiliyor.İsmailov, bu hastalıkta kişinin ayaklarının normal sıcaklıkta olmasına rağmen soğukluk, yanma, uyuşma veya karıncalanma hissedebileceğini belirtti.Polinöropatide sinirlerin sıcaklık ve dokunma duyularını iletme işlevi bozulabiliyor. Bu nedenle kişiler, gerçek bir sıcaklık düşüşü olmadığı hâlde ayaklarını buz gibi hissedebiliyor.Diyabet ve B12 vitamini eksikliği, çevresel sinir hasarına yol açabilen nedenler arasında bulunuyor. Sinir hasarının belirlenmesi için nörolojik değerlendirme ve gerekli görülen kan testleri önem taşıyor.Diyabetin erken belirtilerinden biri olabilir mi?Diyabet, uzun dönemde sinirlerde ve kan damarlarında hasara neden olabilen kronik bir hastalık olarak biliniyor.Kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesi, özellikle ayaklardaki sinirleri etkileyerek diyabetik nöropati gelişmesine yol açabiliyor.Bu durumda hastalar ayaklarında soğukluk hissi, yanma, karıncalanma, uyuşma veya his kaybı yaşayabiliyor. Ancak tek başına ayak üşümesi, diyabet tanısı koymak için yeterli değil.Uzmanlar, diyabet açısından risk taşıyan kişilerde belirtilerin değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğünde açlık kan şekeri ve HbA1c testlerinin yapılmasını öneriyor.Ayak parmakları beyaz, mavi ve kırmızıya dönüyorsa...Nörolog İsmailov, ayak üşümesinin olası nedenleri arasında Raynaud fenomenine de dikkat çekti.Raynaud fenomeninde soğuk hava veya stres nedeniyle küçük kan damarları geçici olarak daralıyor. Bu durum, özellikle el ve ayak parmaklarına giden kan akışının azalmasına neden oluyor.Raynaud atağı sırasında parmaklarda önce beyazlaşma, ardından mavileşme ve kan akışı normale döndüğünde kızarma görülebiliyor. Ancak bu renk değişikliklerinin tamamı her hastada ortaya çıkmayabiliyor.İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Raynaud fenomeninin bazı kişilerde tek başına görülebileceğini, bazılarında ise başka sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.B12 vitamini eksikliği ve tiroit sorunlarına dikkatAyakların sürekli üşümesi yalnızca damar veya sinir hastalıklarından kaynaklanmıyor. B12 vitamini eksikliği, hipotiroidizm ve anemi gibi sağlık sorunları da soğuğa karşı hassasiyeti artırabiliyor.Hipotiroidizm, tiroit bezinin yeterli hormon üretememesi sonucunda metabolik faaliyetlerin yavaşlamasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum, kişinin normal sıcaklıklarda bile üşümesine neden olabiliyor.Anemi (kansızlık) ise dokulara oksijen taşınmasını etkileyerek halsizlik ve soğuğa karşı hassasiyet gibi belirtiler oluşturabiliyor.İsmailov, düşük vücut ağırlığının ve bazı kronik hastalıkların da ayak üşümesine katkıda bulunabileceğini belirtti.Ayak üşümesinde hangi belirtiler tehlikeli?Uzmanlara göre ayak üşümesinin sürekli hâle gelmesi veya başka belirtilerle birlikte ortaya çıkması durumunda tıbbi değerlendirme gerekebiliyor.Özellikle şu belirtiler dikkate alınmalı:Özellikle bir ayağın aniden soğuması, soluklaşması ve şiddetli ağrı veya his kaybıyla birlikte görülmesi, akut dolaşım bozukluğuna işaret edebileceğinden acil tıbbi değerlendirme gerektiriyor.Ayak üşümesi için hangi doktora gidilmeli?Sürekli ayak üşümesi yaşayan kişilerin ilk aşamada aile hekimine veya iç hastalıkları uzmanına başvurması uygun olabilir.Muayene bulgularına göre nöroloji, kalp ve damar cerrahisi veya endokrinoloji bölümlerine yönlendirme yapılabiliyor.Hekim gerekli gördüğünde kan şekeri, B12 vitamini, tam kan sayımı ve tiroit fonksiyon testleri isteyebiliyor. Dolaşım bozukluğu şüphesinde ise ayak bileği-kol basınç indeksi ölçümü veya damar görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabiliyor.Uzmanlar, her ayak üşümesinin ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini, ancak uzun süren veya başka belirtilerle birlikte görülen durumların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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