https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yapay-zeka-cips-paketini-silah-sandi-polis-okulu-kusatti-1110441315.html

Yapay zeka cips paketini silah sandı: Polis okulu kuşattı

Yapay zeka cips paketini silah sandı: Polis okulu kuşattı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Maryland eyaletinde bir yapay zeka güvenlik sisteminin öğrencinin elindeki cips paketini silah tehdidiyle ilişkilendirmesi, polis müdahalesiyle... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T07:23+0300

2026-11-19T07:23+0300

2026-11-19T07:23+0300

yaşam

maryland

baltimore

abd

haberler

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093693773_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_970bc6a56d42be651e924ddaceaeb04c.png

ABD'nin Maryland eyaletinde, okul güvenliğinde kullanılan yapay zeka destekli silah tespit sistemi, bir öğrencinin elindeki patates cipsi paketini potansiyel silah tehdidi olarak değerlendirdi. Hatalı alarmın ardından olay yerine gelen silahlı polisler, dört siyahi öğrenciyi kuşatarak kelepçeledi ve üzerlerini aradı.Baltimore County'deki Kenwood Lisesinde 20 Ekim 2025'te yaşanan olay, öğrencilerin açtığı davayla yeniden gündeme geldi. Gençlerin avukatları, müvekkillerinin medeni haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek Baltimore County Bölge Mahkemesinde dava açtı.Dava dilekçesine göre olay, saat 18.30 sıralarında Amerikan futbolu antrenmanının ardından meydana geldi. Dört öğrenci, okulun dışında kendilerini almaya gelecek ebeveynlerinden birini bekliyordu. Öğrencilerden biri ise antrenörünün verdiği bir paket patates cipsini yiyordu.Yapay zeka alarm verdi, silahlı polisler harekete geçtiİddiaya göre öğrenciler, herhangi bir uyarı yapılmadan en az altı polis memuru tarafından kuşatıldı. Olay yerine gelen Baltimore County Polis Departmanı görevlilerinin çoğunun silahlarını çektiği belirtildi.Dava dilekçesinde polislerin gençleri beton zeminde diz çökmeye zorladığı, kelepçelediği ve üzerlerini aradığı öne sürüldü. Öğrenciler ise neyle suçlandıklarını ancak aramalar tamamlandıktan sonra öğrenebildi.Polis müdahalesinin nedeninin, okulun kullandığı Omnilert adlı yapay zeka destekli gözetim sisteminden gelen silah uyarısı olduğu ortaya çıktı.Silah olmadığı anlaşılmıştı: Buna rağmen polis çağrıldıDava dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri, yapay zeka alarmının polis müdahalesinden önce iptal edilmiş olması.Okulun güvenlik kameralarındaki görüntüleri analiz ederek olası ateşli silahları tespit etmeye çalışan Omnilert sisteminin verdiği alarmın, herhangi bir silah bulunmadığının belirlenmesinin ardından dakikalar içinde iptal edildiği belirtildi.Ancak dava dilekçesine göre okul müdürü, uyarının iptal edildiği bilgisini ilgili görevlilere iletmedi. Bunun yerine sistemdeki görüntünün ekran görüntüsünü alarak okul polis memuruna gönderdi.Okul polisinin de görüntüyü Baltimore County Polis Departmanına iletmesi üzerine, öğrencilerin silahlı polisler tarafından kuşatılmasıyla sonuçlanan müdahalenin gerçekleştiği öne sürüldü.Okul müdürünün mesajı ortaya çıktı: "Bir paket cipsmiş"Dava dilekçesinde, olayın ardından okul müdürünün yöneticilere gönderdiği öne sürülen bir mesaj da yer aldı.İddiaya göre müdür, yaşananları anlatırken dört adet gülmekten ağlayan emoji kullanarak "Bir paket cipsmiş" ifadesini yazdı.Öğrencilerin avukatları, müdürün bu tutumunun olayın ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.Gençlerin avukatlarından Leah Frazier, yaşananların polis müdahalesine dönüşmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bu olay asla polise taşınmamalıydı. Kesinlikle yaşanmamalıydı ve bunun bir daha asla tekrarlanmaması için bu davayı açtık."Yapay zeka gerçekten cips paketini mi silah sandı?Olayın ardından Maryland Eğitim Genel Müfettişliği Ofisi tarafından hazırlanan Kasım 2025 tarihli soruşturma raporu, yapay zekanın hatalı alarmına ilişkin önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu.Rapora göre Omnilert sistemi, yalnızca öğrencinin elindeki mavi cips paketini silah olarak tanımlamadı. Algılanan tehdidin oluşmasında öğrencinin el hareketi, elinin konumu ve açısı belirleyici oldu.Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:Soruşturma kapsamında ayrıca olayda ırksal ön yargıya ilişkin kanıt bulunmadığı açıklandı.Bu bulgular, güvenlik kameralarındaki hareketleri analiz eden yapay zeka sistemlerinin yanlış alarm üretebilmesi ve bu alarmlara verilen kurumsal tepkiler konusunda yeni tartışmaları gündeme getirdi."Kaçmadıkları için teşekkür etmişler"Öğrencilerin açtığı davada, silahlı polis müdahalesinin gençler üzerinde yarattığı korkuya da dikkat çekildi.Dava dilekçesinde olay, kendi hayatlarından ve arkadaşlarının hayatlarından endişe eden öğrenciler için "dehşet verici" olarak nitelendirildi.Ayrıca olay yerindeki polislerden birinin, müdahale sırasında kaçmadıkları için öğrencilere teşekkür ettiği öne sürüldü.Avukatlar, özellikle siyahi gençlerin silahlı kolluk kuvvetleriyle karşılaşmalarında ortaya çıkabilecek risklere işaret ederek müdahalenin öğrenciler üzerinde ciddi bir etki bıraktığını savundu.Öğrencilerin ailesi tepkili: "Gerçek bir felakete dönüşebilirdi"Öğrencilerden birinin annesi Freida Winfield, olayın çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Winfield, polislerin oğluna yaşananların ciddi bir olaya dönüşebileceğini söylediğini aktararak şu ifadeleri kullandı:"Baltimore County'deki hiçbir çocuk, kendi okulunun dışında annesinin kendisini eve götürmesini beklerken bu tür bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamalı."Olaydan etkilenen gençlerden birinin hâlâ Kenwood Lisesinde eğitim gördüğü, diğerlerinin ise üniversiteye başladığı bildirildi.Yapay zeka şirketi ve polis departmanına davaDava kapsamında Omnilert, okul yönetimi, okul müdürü ve Baltimore County Polis Departmanı davalı olarak gösterildi.Öğrencilerin avukatları, haksız arama ve el koyma, haksız alıkoyma ve ihmal iddialarıyla hukuki süreç başlattı.Omnilert ve Baltimore County Polis Departmanı, devam eden dava hakkında yorum yapamayacaklarını bildirdi. Okul bölgesi yönetimi ve okul müdürü ise basının yorum taleplerine ilk aşamada yanıt vermedi.Yaşanan olay, yapay zeka sistemlerinin okul güvenliğinde kullanımını ve otomatik tehdit uyarılarının insan denetiminden geçirilmesinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/misirda-binlerce-yillik-sir-aciga-cikti-altin-dillerle-tabuta-konumus-yuzlerce-kisinin-mezari-1110440499.html

maryland

baltimore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maryland, baltimore, abd, haberler, yapay zeka