https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/senegal-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-50den-fazla-kisi-kayip-1110430070.html

Senegal açıklarında göçmen teknesi battı: 50'den fazla kişi kayıp

Senegal açıklarında göçmen teknesi battı: 50'den fazla kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Senegal'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin başkent Dakar yakınlarında alabora olması sonucu 50'den fazla kişi kayboldu... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T18:01+0300

2026-11-18T18:01+0300

2026-11-18T18:01+0300

dünya

senegal

kanarya adaları

avrupa

mülteci

kayıp

tekne

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Senegal'in kuzeyindeki Saint-Louis kentinden hareket eden tekne, 17 Kasım'da Dakar yakınlarındaki Yenne bölgesinde, Todd Plajı açıklarında battı.Yerel basında çıkan haberlere göre tekne, başka yolcuları da almak amacıyla Yenne'de durdu. Kaza, teknenin yeniden yola çıkmaya hazırlandığı sırada meydana geldi.Senegal'de bir haftada ikinci tekne kazasıÜlkede kasım ayının başında da benzer bir olay yaşanmıştı. Kuzeydeki Kébémer kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.Öte yandan Senegal donanması, 16-17 Kasım tarihlerinde Avrupa'ya düzensiz yollarla geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda toplam 1424 kişiye müdahale edilirken 1300'den fazla göçmen kurtarıldı.Kanarya Adaları'na uzanan tehlikeli yolculukSenegal, Batı Afrika'dan Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı güzergahlardan biri. Göçmenler, Atlantik Okyanusu üzerinden İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışıyor.İspanyol haber ajansı EFE'nin verilerine göre, Kanarya Adaları'na 14-15 Kasım tarihlerinde 23 tekneyle toplam 3047 düzensiz göçmen ulaştı. Bunların 1580'i ilk gün, 1467'si ise ertesi gün adalara geldi. Teknelerden bazılarının Senegal'in Dakar ve Mboro kentlerinden hareket ettiği, deniz yolculuklarının 5 ila 8 gün sürdüğü belirtildi.İspanyol sivil toplum kuruluşları tarafından Aralık 2025'te yayımlanan rapora göre, 2025 yılında çoğunluğu Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya gitmeye çalışan 3090 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

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senegal, kanarya adaları, avrupa, mülteci, kayıp, tekne