https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bmden-avrupa-birliginin-ruanda-planina-tepki-insan-haklari-riski-var-1110402294.html

BM'den Avrupa Birliği'nin Ruanda planına tepki: 'İnsan hakları riski var'

BM'den Avrupa Birliği'nin Ruanda planına tepki: 'İnsan hakları riski var'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının insan hakları açısından risk... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T19:18+0300

2026-11-17T19:18+0300

2026-11-17T19:18+0300

dünya

ruanda

avrupa

almanya

uluslararası göç örgütü (iom)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

volker türk

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Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Avrupa'da yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyor.Beş ülkenin hükümetleri, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, geri gönderme kararları kesinleşmiş kişilerin Ruanda'da kurulacak merkezlere yerleştirilebileceğini duyurdu.Plan kapsamında göçmenlere Ruanda toplumuna uyum sağlama veya kendi ülkelerine ya da yasal olarak yaşayabilecekleri başka bir ülkeye gönüllü olarak gitme imkanı sunulması öngörülüyor.BM: Göçmenlerin Ruanda ile gerçek bir bağı yokBM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Yüksek Komiser Volker Türk'ün konuya ilişkin endişelerini dile getirdi.Hurtado, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Hurtado, göçmenlerin haklarının nasıl korunacağı ve olası ihlallerde sorumluluğun kimde olacağına ilişkin daha ayrıntılı bir değerlendirme yayımlayacaklarını belirtti.Beş Avrupa ülkesi ise kurulacak merkezin AB hukuku, Ruanda mevzuatı ve uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde faaliyet göstereceğini savunuyor.İnsan hakları örgütlerinden plana tepkiİnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Ruanda'da kurulması planlanan merkeze karşı çıktı.Örgütün mülteci ve göçmen haklarından sorumlu üst düzey yetkilisi Judith Sunderland, üçüncü ülkelere yapılan zorunlu transferlerin geçmişte hak ihlallerine ve mağduriyetlere yol açtığını belirterek Ruanda'daki insan hakları sicilinin ciddi endişeler yarattığını söyledi.Öte yandan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ruanda hükümetinden resmi talep gelmesi ve uluslararası standartlara uyulması halinde operasyonel destek sağlayabileceğini açıkladı.İngiltere'nin benzer planı mahkemeden dönmüştüRuanda, daha önce İngiltere ile sığınmacıların Afrika ülkesine gönderilmesini öngören bir anlaşma yapmıştı.Ancak İngiltere Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te anlaşmayı hukuka aykırı bulmuştu. Mahkeme, Ruanda'nın İngiltere'den kabul ettiği sığınmacıları, zulüm veya kötü muamele görme riski bulunan kendi ülkelerine ya da başka ülkelere geri gönderebileceği gerekçesiyle bu kararı hukuka aykırı bulmuştu.Düzenlemenin 2027 ilkbaharı veya yazında faaliyete geçmesi öngörülüyor. Göçmenlerin Ruanda'da açık tesislerde barındırılması, oturma izni alması ve ülke içinde serbestçe hareket edebilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-londra-buyukelciliginden-avrupaya-teror-uyarisi-kalabalik-alanlar-hedef-alinabilir-1110399393.html

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ruanda, avrupa, almanya, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, volker türk