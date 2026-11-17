https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bmden-avrupa-birliginin-ruanda-planina-tepki-insan-haklari-riski-var-1110402294.html
BM'den Avrupa Birliği'nin Ruanda planına tepki: 'İnsan hakları riski var'
BM'den Avrupa Birliği'nin Ruanda planına tepki: 'İnsan hakları riski var'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının insan hakları açısından risk... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T19:18+0300
2026-11-17T19:18+0300
2026-11-17T19:18+0300
dünya
ruanda
avrupa
almanya
uluslararası göç örgütü (iom)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
volker türk
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Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Avrupa'da yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyor.Beş ülkenin hükümetleri, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, geri gönderme kararları kesinleşmiş kişilerin Ruanda'da kurulacak merkezlere yerleştirilebileceğini duyurdu.Plan kapsamında göçmenlere Ruanda toplumuna uyum sağlama veya kendi ülkelerine ya da yasal olarak yaşayabilecekleri başka bir ülkeye gönüllü olarak gitme imkanı sunulması öngörülüyor.BM: Göçmenlerin Ruanda ile gerçek bir bağı yokBM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Yüksek Komiser Volker Türk'ün konuya ilişkin endişelerini dile getirdi.Hurtado, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Hurtado, göçmenlerin haklarının nasıl korunacağı ve olası ihlallerde sorumluluğun kimde olacağına ilişkin daha ayrıntılı bir değerlendirme yayımlayacaklarını belirtti.Beş Avrupa ülkesi ise kurulacak merkezin AB hukuku, Ruanda mevzuatı ve uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde faaliyet göstereceğini savunuyor.İnsan hakları örgütlerinden plana tepkiİnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Ruanda'da kurulması planlanan merkeze karşı çıktı.Örgütün mülteci ve göçmen haklarından sorumlu üst düzey yetkilisi Judith Sunderland, üçüncü ülkelere yapılan zorunlu transferlerin geçmişte hak ihlallerine ve mağduriyetlere yol açtığını belirterek Ruanda'daki insan hakları sicilinin ciddi endişeler yarattığını söyledi.Öte yandan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ruanda hükümetinden resmi talep gelmesi ve uluslararası standartlara uyulması halinde operasyonel destek sağlayabileceğini açıkladı.İngiltere'nin benzer planı mahkemeden dönmüştüRuanda, daha önce İngiltere ile sığınmacıların Afrika ülkesine gönderilmesini öngören bir anlaşma yapmıştı.Ancak İngiltere Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te anlaşmayı hukuka aykırı bulmuştu. Mahkeme, Ruanda'nın İngiltere'den kabul ettiği sığınmacıları, zulüm veya kötü muamele görme riski bulunan kendi ülkelerine ya da başka ülkelere geri gönderebileceği gerekçesiyle bu kararı hukuka aykırı bulmuştu.Düzenlemenin 2027 ilkbaharı veya yazında faaliyete geçmesi öngörülüyor. Göçmenlerin Ruanda'da açık tesislerde barındırılması, oturma izni alması ve ülke içinde serbestçe hareket edebilmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-londra-buyukelciliginden-avrupaya-teror-uyarisi-kalabalik-alanlar-hedef-alinabilir-1110399393.html
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ruanda, avrupa, almanya, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, volker türk
ruanda, avrupa, almanya, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, volker türk
BM'den Avrupa Birliği'nin Ruanda planına tepki: 'İnsan hakları riski var'
Birleşmiş Milletler (BM), Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının insan hakları açısından risk taşıdığı uyarısında bulundu. İlk gönderimlerin 2027'de başlamasının hedeflendiği plan, göçmenlerin Ruanda ile herhangi bir bağının bulunmaması nedeniyle BM'nin tepkisini aldı.
Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Avrupa'da yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyor.
Beş ülkenin hükümetleri, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, geri gönderme kararları kesinleşmiş kişilerin Ruanda'da kurulacak merkezlere yerleştirilebileceğini duyurdu.
Plan kapsamında göçmenlere Ruanda toplumuna uyum sağlama veya kendi ülkelerine ya da yasal olarak yaşayabilecekleri başka bir ülkeye gönüllü olarak gitme imkanı sunulması öngörülüyor.
BM: Göçmenlerin Ruanda ile gerçek bir bağı yok
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Yüksek Komiser Volker Türk'ün konuya ilişkin endişelerini dile getirdi.
Hurtado, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Teklifin metnini henüz görmedik ancak Yüksek Komiser, beş Avrupa ülkesinden Ruanda'ya gönderilmesi planlanan kişilerin bu ülkeyle gerçek bir bağının bulunmaması ve Ruanda'nın kendi insan hakları sorunları nedeniyle söz konusu transferlerin doğurabileceği risklerden endişe duyuyor.
Hurtado, göçmenlerin haklarının nasıl korunacağı ve olası ihlallerde sorumluluğun kimde olacağına ilişkin daha ayrıntılı bir değerlendirme yayımlayacaklarını belirtti.
Beş Avrupa ülkesi ise kurulacak merkezin AB hukuku, Ruanda mevzuatı ve uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde faaliyet göstereceğini savunuyor.
İnsan hakları örgütlerinden plana tepki
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Ruanda'da kurulması planlanan merkeze karşı çıktı.
Örgütün mülteci ve göçmen haklarından sorumlu üst düzey yetkilisi Judith Sunderland, üçüncü ülkelere yapılan zorunlu transferlerin geçmişte hak ihlallerine ve mağduriyetlere yol açtığını belirterek Ruanda'daki insan hakları sicilinin ciddi endişeler yarattığını söyledi.
Öte yandan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ruanda hükümetinden resmi talep gelmesi ve uluslararası standartlara uyulması halinde operasyonel destek sağlayabileceğini açıkladı.
İngiltere'nin benzer planı mahkemeden dönmüştü
Ruanda, daha önce İngiltere ile sığınmacıların Afrika ülkesine gönderilmesini öngören bir anlaşma yapmıştı.
Ancak İngiltere Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te anlaşmayı hukuka aykırı bulmuştu. Mahkeme, Ruanda'nın İngiltere'den kabul ettiği sığınmacıları, zulüm veya kötü muamele görme riski bulunan kendi ülkelerine ya da başka ülkelere geri gönderebileceği gerekçesiyle bu kararı hukuka aykırı bulmuştu.
Düzenlemenin 2027 ilkbaharı veya yazında faaliyete geçmesi öngörülüyor. Göçmenlerin Ruanda'da açık tesislerde barındırılması, oturma izni alması ve ülke içinde serbestçe hareket edebilmesi planlanıyor.