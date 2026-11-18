https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/konkordato-talebi-kabul-gormedi-askeri-tesisler-de-yapan-turk-insaat-sirketi-iflas-etti-1110424543.html
Konkordato talebi kabul görmedi: Askeri tesisler de yapan Türk inşaat şirketi iflas etti
Konkordato talebi kabul görmedi: Askeri tesisler de yapan Türk inşaat şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ankara merkezli YKC Yapı iflas etti. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T13:26+0300
2026-11-18T13:26+0300
2026-11-18T13:26+0300
ekonomi̇
milli savunma bakanlığı (msb)
ankara
iflas
konkordato
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Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve askeri tesisler de inşa eden Ankara merkezli YKC Yapı iflas etti. Konkordato talebi kabul görmediAnkara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin konkordato talebi de kabul edilmedi.İnşaat şirketi, Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım onarım işi gibi çalışmaları gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiyenin-koklu-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1110289983.html
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milli savunma bakanlığı (msb), ankara, iflas, konkordato
milli savunma bakanlığı (msb), ankara, iflas, konkordato
Konkordato talebi kabul görmedi: Askeri tesisler de yapan Türk inşaat şirketi iflas etti
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ankara merkezli YKC Yapı iflas etti.
Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve askeri tesisler de inşa eden Ankara merkezli YKC Yapı iflas etti.
Konkordato talebi kabul görmedi
Ankara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin konkordato talebi de kabul edilmedi.
İnşaat şirketi, Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım onarım işi gibi çalışmaları gerçekleştirmişti.