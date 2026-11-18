https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/konkordato-talebi-kabul-gormedi-askeri-tesisler-de-yapan-turk-insaat-sirketi-iflas-etti-1110424543.html

Konkordato talebi kabul görmedi: Askeri tesisler de yapan Türk inşaat şirketi iflas etti

Konkordato talebi kabul görmedi: Askeri tesisler de yapan Türk inşaat şirketi iflas etti

Sputnik Türkiye

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ankara merkezli YKC Yapı iflas etti. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T13:26+0300

2026-11-18T13:26+0300

2026-11-18T13:26+0300

ekonomi̇

milli savunma bakanlığı (msb)

ankara

iflas

konkordato

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Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve askeri tesisler de inşa eden Ankara merkezli YKC Yapı iflas etti. Konkordato talebi kabul görmediAnkara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin konkordato talebi de kabul edilmedi.İnşaat şirketi, Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım onarım işi gibi çalışmaları gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiyenin-koklu-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1110289983.html

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milli savunma bakanlığı (msb), ankara, iflas, konkordato