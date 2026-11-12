https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiyenin-koklu-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1110289983.html
Türkiye'nin köklü gıda şirketi konkordato ilan etti
Türkiye'nin köklü gıda şirketi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Özsüt'ün franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda konkordato ilan etti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T10:37+0300
2026-11-12T10:37+0300
2026-11-12T10:37+0300
ekonomi̇
türkiye
konkordato
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
ekonomi
özsüt
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Türkiye'de tatlı ve unlu mamuller üretiminde önde gelen markalardan Özsüt'ün franchise işletmelerini yöneten STP Gıda , konkordato sürecine girdi. Şirkete ve şirketin yönetim kurulu başkanına 3 ay geçici mühlet verildi. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi Ekonomim'in haberine göre, 1938 yılında İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda başlayan Özsüt markasının 88 yıllık geçmişine rağmen, franchise operasyonlarını yürüten şirket son dönemde ekonomik sorunlarla gündeme geliyordu. Bazı mağazaların faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanların ücretlerinin ödenmesinde yaşanan aksaklıklar, STP Gıda'nın mali tablosundaki sorunların öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.Şirket hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, STP Gıda ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 ay süreli geçici mühlet uygulanmasına karar verdi. Mahkemenin inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla aldığı karar doğrultusunda STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu içinse bir kişilik geçici konkordato komiser heyeti oluşturuldu.İcra işlemleri geçici olarak durduGeçici mühlet kapsamında davacılara karşı yeni icra takiplerinin başlatılması önlenirken, devam eden icra işlemleri de durduruldu. Böylece konkordato incelemesi boyunca şirketin mali durumunun korunmasına yönelik tedbirler devreye alındı. Özsüt, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki şubeleriyle de geniş bir işletme ağına sahip. Markanın franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda'nın konkordato başvurusuyla başlayan mali yeniden yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, gıda ve perakende sektöründeki gelişmeler açısından yakından izleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/turkiyenin-demir-celik-devi-konkordato-ilan-etti-1110130984.html
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türkiye, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, ekonomi, özsüt
türkiye, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, ekonomi, özsüt
Türkiye'nin köklü gıda şirketi konkordato ilan etti
Özsüt'ün franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda konkordato ilan etti.
Türkiye'de tatlı ve unlu mamuller üretiminde önde gelen markalardan Özsüt'ün franchise işletmelerini yöneten STP Gıda , konkordato sürecine girdi. Şirkete ve şirketin yönetim kurulu başkanına 3 ay geçici mühlet verildi.
Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi
Ekonomim'in haberine göre, 1938 yılında İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda başlayan Özsüt markasının 88 yıllık geçmişine rağmen, franchise operasyonlarını yürüten şirket son dönemde ekonomik sorunlarla gündeme geliyordu. Bazı mağazaların faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanların ücretlerinin ödenmesinde yaşanan aksaklıklar, STP Gıda'nın mali tablosundaki sorunların öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.
Şirket hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, STP Gıda ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 ay süreli geçici mühlet uygulanmasına karar verdi. Mahkemenin inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla aldığı karar doğrultusunda STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu içinse bir kişilik geçici konkordato komiser heyeti oluşturuldu.
İcra işlemleri geçici olarak durdu
Geçici mühlet kapsamında davacılara karşı yeni icra takiplerinin başlatılması önlenirken, devam eden icra işlemleri de durduruldu. Böylece konkordato incelemesi boyunca şirketin mali durumunun korunmasına yönelik tedbirler devreye alındı. Özsüt, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki şubeleriyle de geniş bir işletme ağına sahip. Markanın franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda'nın konkordato başvurusuyla başlayan mali yeniden yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, gıda ve perakende sektöründeki gelişmeler açısından yakından izleniyor.