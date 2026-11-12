https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiyenin-koklu-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1110289983.html

Türkiye'nin köklü gıda şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü gıda şirketi konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Özsüt'ün franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda konkordato ilan etti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T10:37+0300

2026-11-12T10:37+0300

2026-11-12T10:37+0300

ekonomi̇

türkiye

konkordato

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

ekonomi

özsüt

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Türkiye'de tatlı ve unlu mamuller üretiminde önde gelen markalardan Özsüt'ün franchise işletmelerini yöneten STP Gıda , konkordato sürecine girdi. Şirkete ve şirketin yönetim kurulu başkanına 3 ay geçici mühlet verildi. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi Ekonomim'in haberine göre, 1938 yılında İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda başlayan Özsüt markasının 88 yıllık geçmişine rağmen, franchise operasyonlarını yürüten şirket son dönemde ekonomik sorunlarla gündeme geliyordu. Bazı mağazaların faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanların ücretlerinin ödenmesinde yaşanan aksaklıklar, STP Gıda'nın mali tablosundaki sorunların öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.Şirket hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, STP Gıda ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 ay süreli geçici mühlet uygulanmasına karar verdi. Mahkemenin inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla aldığı karar doğrultusunda STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu içinse bir kişilik geçici konkordato komiser heyeti oluşturuldu.İcra işlemleri geçici olarak durduGeçici mühlet kapsamında davacılara karşı yeni icra takiplerinin başlatılması önlenirken, devam eden icra işlemleri de durduruldu. Böylece konkordato incelemesi boyunca şirketin mali durumunun korunmasına yönelik tedbirler devreye alındı. Özsüt, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki şubeleriyle de geniş bir işletme ağına sahip. Markanın franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda'nın konkordato başvurusuyla başlayan mali yeniden yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, gıda ve perakende sektöründeki gelişmeler açısından yakından izleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/turkiyenin-demir-celik-devi-konkordato-ilan-etti-1110130984.html

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türkiye, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, ekonomi, özsüt