https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/issizlik-rakamlari-aciklandi-turkiyede-oran-yuzde-81-oldu-1110419419.html

İşsizlik rakamları açıklandı: Türkiye'de oran yüzde 8.1 oldu

İşsizlik rakamları açıklandı: Türkiye'de oran yüzde 8.1 oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T10:13+0300

2026-11-18T10:13+0300

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Türkiye'de 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işsizlik verileri belli oldu. Açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı, yılın ikinci çeyreğine kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,1 seviyesine yükseldi.Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte işsiz sayısı 2 milyon 870 bin kişi olarak kaydedildi.Böylece işsizlik oranında bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir yükseliş yaşanırken, işsiz sayısı da yaklaşık 2,9 milyon kişi seviyesine ulaştı.İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte yükseldiAçıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2026 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 8,0 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 8,1'e çıktı.Bu değişim, işsizlik oranında 0,1 puanlık artış anlamına geliyor.Çeyreklik veriler, işgücü piyasasındaki değişimlerin daha geniş dönemler üzerinden izlenmesine olanak sağlıyor. Ancak işsizlik oranındaki değişimin nedenlerini değerlendirmek için istihdam, işgücüne katılım ve çalışabilir nüfus verilerinin de birlikte incelenmesi gerekiyor.Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 870 bine ulaştıÜçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 870 bin kişi oldu.İşsizlik oranının yüzde 8,1 olması, işgücüne dahil olan her 100 kişiden yaklaşık sekizinin işsiz olduğu anlamına geliyor.Bu oran, toplam nüfusun değil, işgücünün bir yüzdesini ifade ediyor.İşsizlik oranı nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de resmî işsizlik oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması kapsamında hesaplanıyor.Uluslararası standartlarla uyumlu kullanılan tanıma göre işsiz sayılmak için kişinin referans döneminde istihdamda olmaması, iş arama koşullarını karşılaması ve kısa süre içerisinde çalışmaya başlayabilecek durumda olması gerekiyor.Bu nedenle iş aramaktan vazgeçenler, eksik istihdam edilenler ve çalışmaya hazır olduğu halde aktif iş aramayan bazı kişiler, resmî işsizlik oranının dışında kalabiliyor.İşgücü piyasasının daha kapsamlı değerlendirilmesinde, işsizlik oranının yanı sıra atıl işgücü oranı, istihdam oranı ve işgücüne katılma oranı gibi göstergeler de önem taşıyor.İşsizlik verilerinde bundan sonra ne izlenecek?Üçüncü çeyrekteki 0,1 puanlık yükseliş, işsizlik oranında önceki döneme kıyasla sınırlı bir değişim yaşandığını gösteriyor.Ancak bu artışın kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceği, sonraki dönemlerde açıklanacak istihdam ve işsizlik verileriyle daha net anlaşılabilecek.Özellikle genç işsizliği, kadınların işgücüne katılımı ve atıl işgücü oranı, Türkiye'deki istihdam piyasasının genel görünümünü değerlendirmek açısından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.

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