Sağlık Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Sunum Kitapçığı, olası Marmara depremine yönelik hazırlıkların ayrıntılarını ortaya koydu. Bakanlığın hazırladığı afet senaryosuna göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 ilin etkileneceği büyük bir depremde Türkiye'nin 58 ilinden sağlık personeli ve araç desteği sağlanması öngörülüyor.Bakanlığın bütçe kitapçığında yer alan bilgilere göre, Adalar Senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, olası depremin ardından sağlık hizmetlerinin nasıl organize edileceği değerlendirildi. Planlama kapsamında 4 bin 338 personel, 303 araç, bir seyyar hastane ve 37 acil müdahale ünitesi öne çıktı.Bütçe görüşmelerinde ayrıca afetlerde kullanılacak haberleşme sistemleri, uzaktan aile hekimliği hizmetleri, sigarayla mücadele ve sağlık hizmetlerine ilişkin yeni veriler de paylaşıldı.Marmara depreminde hangi 7 il etkilenecek?Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarında esas alınan Adalar Senaryosu, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilin depremden etkilendiği varsayımına dayanıyor.Senaryoda yer alan iller şöyle:Bakanlık, bu senaryo doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikatta depremden etkilenen illere diğer bölgelerden sağlık desteği ulaştırılmasını planladı.58 ilden sağlanacak destek, deprem sonrasında sağlık hizmetlerinin yalnızca afet bölgesindeki mevcut kapasiteyle sınırlı kalmaması amacıyla oluşturulan müdahale planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.58 ilden 4 bin 338 personel ve 303 araç gönderilecekBakanlığın bütçe kitapçığında yer alan plana göre, olası Marmara depreminde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için farklı illerden personel ve araç sevkiyatı yapılacak.Plan kapsamında kurulacak seyyar hastane ve acil müdahale ünitelerinin, deprem sonrasında sağlık hizmetlerine erişimin sürdürülmesinde görev alması öngörülüyor.Açıklanan rakamlar, gerçekleştirilen tatbikatta esas alınan müdahale kapasitesini gösteriyor. Bu veriler, depremin kesin olarak 7 ili etkileyeceği veya belirtilen sayıda personelin her koşulda yeterli olacağı anlamına gelmiyor.Depremde iletişim kesilirse ne olacak? Telsiz sistemi değiştiBütçe kitapçığında dikkat çeken bir diğer başlık ise afet anlarında sağlık ekiplerinin haberleşmesi oldu.Sağlık Bakanlığı, ambulans hizmetlerinde ve afet durumlarında kullanılan analog telsiz sisteminden sayısal telsiz sistemine geçildiğini açıkladı.Bakanlığın verdiği bilgiye göre yeni sistem, daha kaliteli iletişim, yüksek güvenlik ve afet koşullarına dayanıklılık sağlamak üzere tasarlandı.Sayısal telsiz altyapısının, özellikle deprem ve diğer doğal afetlerde sağlık ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi hedefleniyor.Aile hekimliğinde uzaktan muayene dönemi başladıSağlık Bakanlığı'nın bütçe sunumunda yalnızca afet hazırlıkları değil, sağlık hizmetlerinde uygulanmaya başlanan yeni modeller de yer aldı.Bakanlık, aile hekimliğinde uzaktan hasta değerlendirme uygulamasının başladığını ve hizmetin bütün aile hekimliği birimlerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini duyurdu.Yeni uygulamayla vatandaşların kendi aile hekimlerine bulundukları yerden erişebilmesi, sağlık ihtiyaçlarının zamanında değerlendirilmesi ve uygun durumlarda uzaktan sağlık hizmeti alabilmesi amaçlanıyor.Sigarayı bırakma polikliniklerine 256 bin başvuruBakanlığın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk 10 ayında sigarayı bırakma polikliniklerine 256 bin 216 kişi başvurdu.Aynı dönemde 180 bin 325 kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandığı açıklandı. Bakanlık verilerinde başvuranların yüzde 24'ünün sigarayı bıraktığı belirtildi.Bu oran, başvuru yapan yaklaşık her dört kişiden birinin sigarayı bıraktığını gösterirken, başarının hangi takip süresine göre ölçüldüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.Türkiye'de 2025 yılında 6,5 milyon ameliyat yapıldıSağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bir diğer veri ise Türkiye'deki ameliyat sayıları oldu.Buna göre 2025 yılında kamu, üniversite ve özel hastanelerde toplam 6,5 milyon ameliyat gerçekleştirildi.2026 yılının ilk 9 ayında ise ameliyat sayısı 4,9 milyona ulaştı. İki veri farklı süreleri kapsadığından doğrudan yıllık artış veya azalış karşılaştırması yapılması mümkün değil.Bakanlık ayrıca yeni başlatılan Esenlik Hizmetleri kapsamında hekim, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, hemşire, ergoterapist ve spor eğitmenlerinin görev aldığını bildirdi.Programda sanat terapisi, su ve doğa temelli terapiler, meditasyon, beslenme danışmanlığı ve psikolojik destek gibi hizmetlerin yer aldığı açıklandı.Bakan Memişoğlu'ndan Osman Arıkan Nacar açıklamasıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Osman Arıkan Nacar hakkında gündeme gelen iddialara da değindi.Memişoğlu, 2013-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Nacar hakkındaki iddialarla ilgili 15 Ekim 2026 tarihinde üç müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.Bakan, söz konusu incelemenin devam ettiğini belirterek henüz sonuçlanmış bir idari değerlendirme bulunmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe kitapçığında, olası Marmara depremine yönelik hazırlıkların ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul dahil 7 ilin etkileneceği senaryoya göre 58 ilden destek sağlanacak, 4 bin 338 personel ve 303 araç görevlendirilecek. Afet bölgesinde seyyar hastane ve 37 acil müdahale ünitesi kurulması planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Sunum Kitapçığı, olası Marmara depremine yönelik hazırlıkların ayrıntılarını ortaya koydu. Bakanlığın hazırladığı afet senaryosuna göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 ilin etkileneceği büyük bir depremde Türkiye'nin 58 ilinden sağlık personeli ve araç desteği sağlanması öngörülüyor.
Bakanlığın bütçe kitapçığında yer alan bilgilere göre, Adalar Senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, olası depremin ardından sağlık hizmetlerinin nasıl organize edileceği değerlendirildi. Planlama kapsamında 4 bin 338 personel, 303 araç, bir seyyar hastane ve 37 acil müdahale ünitesi öne çıktı.
Bütçe görüşmelerinde ayrıca afetlerde kullanılacak haberleşme sistemleri, uzaktan aile hekimliği hizmetleri, sigarayla mücadele ve sağlık hizmetlerine ilişkin yeni veriler de paylaşıldı.
Marmara depreminde hangi 7 il etkilenecek?
Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarında esas alınan Adalar Senaryosu, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilin depremden etkilendiği varsayımına dayanıyor.
Senaryoda yer alan iller şöyle:
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Bursa
Sakarya
Bilecik
Tekirdağ
Bakanlık, bu senaryo doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikatta depremden etkilenen illere diğer bölgelerden sağlık desteği ulaştırılmasını planladı.
58 ilden sağlanacak destek, deprem sonrasında sağlık hizmetlerinin yalnızca afet bölgesindeki mevcut kapasiteyle sınırlı kalmaması amacıyla oluşturulan müdahale planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
58 ilden 4 bin 338 personel ve 303 araç gönderilecek
Bakanlığın bütçe kitapçığında yer alan plana göre, olası Marmara depreminde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için farklı illerden personel ve araç sevkiyatı yapılacak.
Afet müdahale planında öngörülen kapasite şöyle:
Destek unsuru
Planlanan kapasite
Destek sağlayacak il sayısı
58
Sağlık personeli
4.338
Araç
303
Seyyar hastane
1
Acil müdahale ünitesi
37
Plan kapsamında kurulacak seyyar hastane ve acil müdahale ünitelerinin, deprem sonrasında sağlık hizmetlerine erişimin sürdürülmesinde görev alması öngörülüyor.
Açıklanan rakamlar, gerçekleştirilen tatbikatta esas alınan müdahale kapasitesini gösteriyor. Bu veriler, depremin kesin olarak 7 ili etkileyeceği veya belirtilen sayıda personelin her koşulda yeterli olacağı anlamına gelmiyor.
Depremde iletişim kesilirse ne olacak? Telsiz sistemi değişti
Bütçe kitapçığında dikkat çeken bir diğer başlık ise afet anlarında sağlık ekiplerinin haberleşmesi oldu.
Sağlık Bakanlığı, ambulans hizmetlerinde ve afet durumlarında kullanılan analog telsiz sisteminden sayısal telsiz sistemine geçildiğini açıkladı.
Bakanlığın verdiği bilgiye göre yeni sistem, daha kaliteli iletişim, yüksek güvenlik ve afet koşullarına dayanıklılık sağlamak üzere tasarlandı.
Sayısal telsiz altyapısının, özellikle deprem ve diğer doğal afetlerde sağlık ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi hedefleniyor.
Aile hekimliğinde uzaktan muayene dönemi başladı
Sağlık Bakanlığı'nın bütçe sunumunda yalnızca afet hazırlıkları değil, sağlık hizmetlerinde uygulanmaya başlanan yeni modeller de yer aldı.
Bakanlık, aile hekimliğinde uzaktan hasta değerlendirme uygulamasının başladığını ve hizmetin bütün aile hekimliği birimlerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini duyurdu.
Yeni uygulamayla vatandaşların kendi aile hekimlerine bulundukları yerden erişebilmesi, sağlık ihtiyaçlarının zamanında değerlendirilmesi ve uygun durumlarda uzaktan sağlık hizmeti alabilmesi amaçlanıyor.
Sigarayı bırakma polikliniklerine 256 bin başvuru
Bakanlığın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk 10 ayında sigarayı bırakma polikliniklerine 256 bin 216 kişi başvurdu.
Aynı dönemde 180 bin 325 kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandığı açıklandı. Bakanlık verilerinde başvuranların yüzde 24'ünün sigarayı bıraktığı belirtildi.
Bu oran, başvuru yapan yaklaşık her dört kişiden birinin sigarayı bıraktığını gösterirken, başarının hangi takip süresine göre ölçüldüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Türkiye'de 2025 yılında 6,5 milyon ameliyat yapıldı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bir diğer veri ise Türkiye'deki ameliyat sayıları oldu.
Buna göre 2025 yılında kamu, üniversite ve özel hastanelerde toplam 6,5 milyon ameliyat gerçekleştirildi.
2026 yılının ilk 9 ayında ise ameliyat sayısı 4,9 milyona ulaştı. İki veri farklı süreleri kapsadığından doğrudan yıllık artış veya azalış karşılaştırması yapılması mümkün değil.
Bakanlık ayrıca yeni başlatılan Esenlik Hizmetleri kapsamında hekim, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, hemşire, ergoterapist ve spor eğitmenlerinin görev aldığını bildirdi.
Programda sanat terapisi, su ve doğa temelli terapiler, meditasyon, beslenme danışmanlığı ve psikolojik destek gibi hizmetlerin yer aldığı açıklandı.
Bakan Memişoğlu'ndan Osman Arıkan Nacar açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Osman Arıkan Nacar hakkında gündeme gelen iddialara da değindi.
Memişoğlu, 2013-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Nacar hakkındaki iddialarla ilgili 15 Ekim 2026 tarihinde üç müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bakan, söz konusu incelemenin devam ettiğini belirterek henüz sonuçlanmış bir idari değerlendirme bulunmadığını bildirdi.