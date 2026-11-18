https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/insanligin-en-uzak-yolculugu-voyager-1-dunyadan-bir-isik-gunu-uzakliga-ulasarak-rekor-kirdi-1110429580.html

İnsanlığın en uzak yolculuğu: Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşarak rekor kırdı

İnsanlığın en uzak yolculuğu: Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşarak rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Başlangıçta Jüpiter ve Satürn'ü incelemek amacıyla tasarlanarak 1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 1 uzay aracı, Dünya'dan bir ışık günü uzaklaşarak tarihte... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T17:10+0300

2026-11-18T17:10+0300

2026-11-18T17:10+0300

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1 uzay aracı, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşarak uzay araştırmaları tarihinde bir ilke imza attı. NASA, Voyager 1'in 18 Kasım'da ABD Doğu Yakası saatiyle 05.16'da Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaştığı bildirildi.Yaklaşık 49 yıldır uzaydaki yolculuğunu sürdüren uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 25.9 milyar kilometre uzaklığa erişti. Böylece Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü mesafeye ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu.Voyager 1 ile Dünya arasındaki radyo sinyallerinin tek yönlü iletimi yaklaşık 24 saat sürüyor. Uzay aracına gönderilen bir komuta yanıt alınması ise yaklaşık 48 saati buluyor.Bu nedenle NASA'nın Kaliforniya eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı'nda görev yapan mühendislerin, uzay aracından gelecek ilk sinyali 19 Kasım'da alması bekleniyor.Voyager 1'in 49 yıllık uzay yolculuğuNASA tarafından 5 Eylül 1977'de fırlatılan Voyager 1, başlangıçta Jüpiter ve Satürn'ü incelemek amacıyla tasarlandı. Uzay aracı, 1979'da Jüpiter'in, 1980'de ise Satürn'ün yakınından geçerek bu gezegenlere ilişkin önemli bilimsel veriler ve görüntüler gönderdi.Ağustos 2012'de Güneş'i çevreleyen heliosferin dışına çıkan Voyager 1, yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay araçlarından biri oldu. 1998'den bu yana Dünya'dan en uzak mesafedeki uzay aracı olma özelliğini koruyan Voyager 1, yıldızlararası uzaya ilişkin bilimsel verileri Dünya'ya göndermeyi sürdürüyor.

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