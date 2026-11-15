https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/spacexte-ilk-starship-rooketinin-ust-asamasi-ilk-kez-mekanik-kollarla-yakalandi-1110353825.html

SpaceX'te ilk: Starship rooketinin üst aşaması ilk kez mekanik kollarla yakalandı

SpaceX'te ilk: Starship rooketinin üst aşaması ilk kez mekanik kollarla yakalandı

Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, devasa Starship roketinin yörüngeden dönen üst aşamasını (uzay aracı kısmını) fırlatma kulesindeki mekanik... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T10:52+0300

2026-11-15T10:52+0300

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Şirketin bugüne kadarki en iddialı denemesi olarak tanıtılan ‘15. Test Uçuşu’ (Test Flight 15), SpaceX'in roketin hem itici (booster) hem de üst aşamasını aynı görevde yakalamaya çalıştığı ilk uçuş oldu.Yoluna devam ederek yörüngeye yerleşen Starship'in üst aşaması ise Dünya çevresinde 14 tur attı. Uzay aracı cumartesi günü Starbase'e dönüş yaparak, "Mechazilla" adı verilen fırlatma kulesindeki dev mekanik kollar tarafından başarıyla yakalandı. Elon Musk, tarihi yakalamanın ardından X hesabından uzay aracını incelediği bir video paylaştı.26 yeni Starlink uydusu bırakıldıTest uçuşu sırasında uzay aracı, şirketin ticari uydu internet ağına eklenmek üzere 26 adet yeni nesil "Starlink v3" uydusunu da yörüngeye bıraktı. Alçak Dünya yörüngesinde halihazırda 11 binden fazla uydusu bulunan SpaceX, tek bir Starship roketiyle 60 adede kadar Starlink v3 uydusu taşıyabileceğini belirtiyor.Starship'i güvenilir ve tamamen yeniden kullanılabilir bir roket haline getirmek SpaceX'in hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Şirket, bu dev roketi kısa vadede ana gelir kaynağı olan Starlink ağını büyütmek, orta vadede ise NASA adına Ay yörüngesinden Ay yüzeyine astronot ve kargo taşımak için kullanmayı planlıyor. Musk'ın uzun vadeli vizyonu ise Starship ile Mars'ta koloni kurmak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spacex-starship-ilk-kez-yorungeye-ulasti-1109102539.html

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