SpaceX'te ilk: Starship rooketinin üst aşaması ilk kez mekanik kollarla yakalandı
10:52 15.11.2026 (güncellendi: 12:14 15.11.2026)
© REUTERS Steve NesiusSpaceX Starship 42, yörüngeden yakalama platformuna ulaştı
© REUTERS Steve Nesius
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Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, devasa Starship roketinin yörüngeden dönen üst aşamasını (uzay aracı kısmını) fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalayarak havacılık tarihinde bir ilke imza attı.
Şirketin bugüne kadarki en iddialı denemesi olarak tanıtılan ‘15. Test Uçuşu’ (Test Flight 15), SpaceX'in roketin hem itici (booster) hem de üst aşamasını aynı görevde yakalamaya çalıştığı ilk uçuş oldu.
Teksas'taki Starbase tesisinden cuma günü başlayan testin ilk aşamasında SpaceX, roketin alt kısmını oluşturan iticiyi yakalamada başarısız oldu. İtici roket, Meksika Körfezi'ne yönlendirildi ve suya çarpmadan hemen önce havada patladı.
Yoluna devam ederek yörüngeye yerleşen Starship'in üst aşaması ise Dünya çevresinde 14 tur attı. Uzay aracı cumartesi günü Starbase'e dönüş yaparak, "Mechazilla" adı verilen fırlatma kulesindeki dev mekanik kollar tarafından başarıyla yakalandı. Elon Musk, tarihi yakalamanın ardından X hesabından uzay aracını incelediği bir video paylaştı.
🚀SpaceX'in test uçuşunda Starship uzay aracı, kuledeki mekanik kollarla ilk kez yakalandı ❌ Roketin alt iticisi/ booster ise yakalanamadı ve Meksika Körfezi üzerinde patladı https://t.co/sBoyNpuVny— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2026
26 yeni Starlink uydusu bırakıldı
Test uçuşu sırasında uzay aracı, şirketin ticari uydu internet ağına eklenmek üzere 26 adet yeni nesil "Starlink v3" uydusunu da yörüngeye bıraktı. Alçak Dünya yörüngesinde halihazırda 11 binden fazla uydusu bulunan SpaceX, tek bir Starship roketiyle 60 adede kadar Starlink v3 uydusu taşıyabileceğini belirtiyor.
Öte yandan cuma günkü fırlatma sırasında enkaz riski nedeniyle Hawaii Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Batı Kıyısı'ndaki bazı uçuşları geçici olarak durdurdu. Bu karardan bağımsız olarak Federal Havacılık İdaresi (FAA) de telekomünikasyon sistemindeki arızalar nedeniyle ülke genelinde uçuş yasağı uygulamış, her iki tedbir de daha sonra kaldırılmıştı.
Starship'i güvenilir ve tamamen yeniden kullanılabilir bir roket haline getirmek SpaceX'in hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Şirket, bu dev roketi kısa vadede ana gelir kaynağı olan Starlink ağını büyütmek, orta vadede ise NASA adına Ay yörüngesinden Ay yüzeyine astronot ve kargo taşımak için kullanmayı planlıyor. Musk'ın uzun vadeli vizyonu ise Starship ile Mars'ta koloni kurmak.
28 Eylül, 16:56