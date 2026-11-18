https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mustafa-yazici-ifadeye-cagrildi-1110427846.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T15:14+0300
2026-11-18T15:14+0300
2026-11-18T15:32+0300
türki̇ye
hayati yazıcı
fon soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı ifadeye çağrıldı. Yazıcı'nın bugün adliyeye gelmesi ve ifade vermesi bekleniyor
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76938afbd5801bfbaa4b35db5de788c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hayati yazıcı, fon soruşturması
hayati yazıcı, fon soruşturması
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı
15:14 18.11.2026 (güncellendi: 15:32 18.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fon soruşturması kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı ifadeye çağrıldı. Yazıcı'nın bugün adliyeye gelmesi ve ifade vermesi bekleniyor