https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/adalet-bakani-akin-gurlekten-fon-sorusturmalari-aciklamasi-cezaevlerinden-de-basvuru-var-1110423251.html

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 'Cezaevlerinden de başvuru var'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 'Cezaevlerinden de başvuru var'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı. TMSF bünyesinde bilinen isimlerin bulunduğunu ve sayının arttığını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T12:48+0300

2026-11-18T12:48+0300

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türki̇ye

akın gürlek

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

tmsf

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimler ve devam eden süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bilinen isimlerin bulunduğunu, sayının arttığını ve cezaevlerinden de başvuruların yapıldığını söyledi.AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, sürecin halen devam ettiğini ve ilgili kurumların koordinasyon halinde çalıştığını belirtti.'Cezaevlerinden de başvuru var'Gürlek'e fon soruşturmaları kapsamında, “İsimler açıklanacak mı acaba, bu 75 kişi?” sorusu yöneltildi.Bakan Gürlek soruya şu yanıtı verdi:"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/eski-bddk-baskani-sahap-kavcioglu-icin-sorusturma-izni-talebi-1110422187.html

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akın gürlek, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf