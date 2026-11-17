https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/mogolistan-cumhurbaskani-khurelsukh-istifa-ettigini-duyurdu-1110392053.html
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh istifa ettiğini duyurdu
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh istifa ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, yolsuzluk iddiaları üzerine istifa ettiğini duyurdu. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T12:09+0300
2026-11-17T12:09+0300
2026-11-17T12:09+0300
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.Khurelsukh yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği üzere, geçtiğimiz ay boyunca birtakım suç grupları, Moğolistan Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı’nın onuruna pervasızca saldırılarda bulunarak itibarını zedelemeye çalışmıştır. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı görevlerini de yerine getiren Moğolistan Cumhurbaşkanı, halkın birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı’nın onuruna yapılan bir saldırı, halkın onuruna yapılmış bir saldırıdır. İnanılmaz derecede ciddi bir suçla ilişkilendirilerek iftiraya ve hakarete uğradım. Bir süredir sessiz kalarak durumu gözlemliyordum. Ancak, sorumluluk sahibi bir makamda bulunan biri olarak, bugün bu açıklamayı yapmaya karar verdim. Yasalar önünde herkes eşittir. Dün Demokrat Parti grubu, Moğolistan Cumhurbaşkanı’nın istifa etmesi ve bir soruşturma başlatılması gerektiği yönünde bir görüş bildirdi. Ben de buna katılıyorum" ifadelerini kullandı.Khurelsukh, itibarını zedeleyenlerin ‘hesap vereceğini’ ve ‘onurunun iade edileceğini’ sözlerine ekledi.Kabine Genel Sekreteri de istifa ettiMoğolistan Bakanı ve Kabine Genel Sekreteri Battumur Enkhbayar da yolsuzluk iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Khurelsukh’u örnek alarak görevinden istifa etti.Enkhbayar, bu adımın itibarını yeniden kazanması için gerekli olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-mogolistan-devlet-baskani-khurelsukh-ile-gorustu-1096040644.html
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moğolistan, khurelsukh ukhnaa, i̇stifa, haberler, yolsuzluk, iddia
moğolistan, khurelsukh ukhnaa, i̇stifa, haberler, yolsuzluk, iddia
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh istifa ettiğini duyurdu
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, yolsuzluk iddiaları üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Khurelsukh yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği üzere, geçtiğimiz ay boyunca birtakım suç grupları, Moğolistan Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı’nın onuruna pervasızca saldırılarda bulunarak itibarını zedelemeye çalışmıştır. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı görevlerini de yerine getiren Moğolistan Cumhurbaşkanı, halkın birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı’nın onuruna yapılan bir saldırı, halkın onuruna yapılmış bir saldırıdır. İnanılmaz derecede ciddi bir suçla ilişkilendirilerek iftiraya ve hakarete uğradım. Bir süredir sessiz kalarak durumu gözlemliyordum. Ancak, sorumluluk sahibi bir makamda bulunan biri olarak, bugün bu açıklamayı yapmaya karar verdim. Yasalar önünde herkes eşittir. Dün Demokrat Parti grubu, Moğolistan Cumhurbaşkanı’nın istifa etmesi ve bir soruşturma başlatılması gerektiği yönünde bir görüş bildirdi. Ben de buna katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Khurelsukh, itibarını zedeleyenlerin ‘hesap vereceğini’ ve ‘onurunun iade edileceğini’ sözlerine ekledi.
Kabine Genel Sekreteri de istifa etti
Moğolistan Bakanı ve Kabine Genel Sekreteri Battumur Enkhbayar da yolsuzluk iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Khurelsukh’u örnek alarak görevinden istifa etti.
Enkhbayar, bu adımın itibarını yeniden kazanması için gerekli olduğunun altını çizdi.