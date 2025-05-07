https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-mogolistan-devlet-baskani-khurelsukh-ile-gorustu-1096040644.html
Putin Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh ile görüştü
Putin Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğol mevkidaşı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Kremlin'de bir araya geldi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T20:43+0300
2025-05-07T20:43+0300
2025-05-07T20:41+0300
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kremlin
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büyük vatanseverlik savaşı
moskova
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Putin, Ulan Batur ile ilişkilerin geliştirilmesinin Moskova'nın politikasının önceliklerinden biri olduğunu, Rusya’nın enerji de dahil olmak üzere hassas alanlarda Moğolistan'ın taleplerine her zaman yanıt verdiğini söyledi.Rus lider ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 17.5, 2025 yılının ilk iki ayında ise yüzde 25'ten fazla arttığını kaydetti.Khurelsukh, 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-ve-maduro-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzaladi-1096038401.html
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vladimir putin, khurelsukh ukhnaa, rusya, moğolistan, kremlin, görüşme, büyük vatanseverlik savaşı, moskova
vladimir putin, khurelsukh ukhnaa, rusya, moğolistan, kremlin, görüşme, büyük vatanseverlik savaşı, moskova
Putin Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğol mevkidaşı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Kremlin'de bir araya geldi.
Putin, Ulan Batur ile ilişkilerin geliştirilmesinin Moskova'nın politikasının önceliklerinden biri olduğunu, Rusya’nın enerji de dahil olmak üzere hassas alanlarda Moğolistan'ın taleplerine her zaman yanıt verdiğini söyledi.
Rus lider ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 17.5, 2025 yılının ilk iki ayında ise yüzde 25'ten fazla arttığını kaydetti.
Khurelsukh, 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.