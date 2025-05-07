https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-mogolistan-devlet-baskani-khurelsukh-ile-gorustu-1096040644.html

Putin Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh ile görüştü

Putin Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğol mevkidaşı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Kremlin'de bir araya geldi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T20:43+0300

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dünya

vladimir putin

khurelsukh ukhnaa

rusya

moğolistan

kremlin

görüşme

büyük vatanseverlik savaşı

moskova

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Putin, Ulan Batur ile ilişkilerin geliştirilmesinin Moskova'nın politikasının önceliklerinden biri olduğunu, Rusya’nın enerji de dahil olmak üzere hassas alanlarda Moğolistan'ın taleplerine her zaman yanıt verdiğini söyledi.Rus lider ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 17.5, 2025 yılının ilk iki ayında ise yüzde 25'ten fazla arttığını kaydetti.Khurelsukh, 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü etkinliklerine katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putin-ve-maduro-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzaladi-1096038401.html

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vladimir putin, khurelsukh ukhnaa, rusya, moğolistan, kremlin, görüşme, büyük vatanseverlik savaşı, moskova