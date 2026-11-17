https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/magazanin-yuzde-80-indirim-reklamina-bakanliktan-ceza-baslangic-ve-bitis-tarihine-yer-verilmedi-1110387868.html
Mağazanın 'yüzde 80 indirim' reklamına bakanlıktan ceza: Başlangıç ve bitiş tarihine yer verilmedi
Mağazanın 'yüzde 80 indirim' reklamına bakanlıktan ceza: Başlangıç ve bitiş tarihine yer verilmedi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ‘yüzde 80 indirim’ başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle ilgili... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T09:17+0300
2026-11-17T09:17+0300
2026-11-17T09:17+0300
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ticaret bakanlığı
indirim
ceza
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Ticaret Bakanlığı, halkı yanıltan indirim reklamlarına yaptırım uygulamaya devam ediyor.Mağazaya indirim cezası: Kampanya tarihlerini belirtmediBir mağazanın ‘yüzde 80 indirim’ reklamlarında kampanya tarihlerini belirtmediği tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, işletmeye idari para cezası verdi ve reklamları durdurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/prof-dr-nuran-yildiz-kasim-indirimlerindeki-buyulenme-tuzagini-anlatti-en-fazla-kac-giysiye-1110268425.html
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ticaret bakanlığı, indirim, ceza
ticaret bakanlığı, indirim, ceza
Mağazanın 'yüzde 80 indirim' reklamına bakanlıktan ceza: Başlangıç ve bitiş tarihine yer verilmedi
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ‘yüzde 80 indirim’ başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, halkı yanıltan indirim reklamlarına yaptırım uygulamaya devam ediyor.
Mağazaya indirim cezası: Kampanya tarihlerini belirtmedi
Bir mağazanın ‘yüzde 80 indirim’ reklamlarında kampanya tarihlerini belirtmediği tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, işletmeye idari para cezası verdi ve reklamları durdurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede bir mağazada ‘Yüzde 80 İndirim’ başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili işletmeye, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 14/1 ve 32/1'inci maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61'inci maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın reklamlar ve kampanyalar ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik denetim ve incelemelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."