https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/fal-medyum-ve-buyu-reklamlarina-durdurma-karari-yaniltici-ve-aldatici-nitelik-tasidigina-karar-1110349858.html
Fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı: 'Yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildi'
Fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı: 'Yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildi'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında fal, medyumluk ve büyü hizmetlerinin tanıtımına yönelik reklamların... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T09:59+0300
2026-11-15T09:59+0300
2026-11-15T10:03+0300
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Fal, medyum ve büyü reklamlarına yönelik kritik bir adım geldi.İnceleme başlatıldıTicaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet siteleri ile sosyal medya platformlarında vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların incelemeye alındığını belirtti. Yanıltıcı ve aldatıcıReklam Kurulu tarafından 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yapılan incelemede, internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyum, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildiğini bildirdi.Söz konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğunun tespit edildiğini belirten Kaplan, Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca reklamların durdurulmasına karar verildiğini kaydetti.Kaplan, "Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.
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bekir kaplan, reklam kurulu, fal, büyü, reklam
bekir kaplan, reklam kurulu, fal, büyü, reklam
Fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı: 'Yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildi'
09:59 15.11.2026 (güncellendi: 10:03 15.11.2026)
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında fal, medyumluk ve büyü hizmetlerinin tanıtımına yönelik reklamların durdurulmasına karar verdi.
Fal, medyum ve büyü reklamlarına yönelik kritik bir adım geldi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet siteleri ile sosyal medya platformlarında vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların incelemeye alındığını belirtti.
Reklam Kurulu tarafından 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yapılan incelemede, internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyum, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildiğini bildirdi.
Söz konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğunun tespit edildiğini belirten Kaplan, Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca reklamların durdurulmasına karar verildiğini kaydetti.
Kaplan, "Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.