https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/gaziantepte-sel-ve-su-baskinlari-3-ilceyi-vurdu-maddi-hasar-olustu-1110398861.html
Gaziantep'te sel ve su baskınları: 3 ilçeyi vurdu, maddi hasar oluştu
Gaziantep'te sel ve su baskınları: 3 ilçeyi vurdu, maddi hasar oluştu
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında bazı evler ve tarım arazileri zarar gördü. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
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Karkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Çiftlik ve Alacalı mahallelerinde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.Su baskınlarının yaşandığı evlerde eşyalar kullanılamaz hale gelirken bazı yapıların duvarları yıkıldı.'Bütün zararı karşılayacağız'Bölgede incelemelerde bulunan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, selde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.Afetin yol açtığı zararların giderilmesi için çalıştıklarını belirten Güzel, "Öncelikle çok geçmiş olsun. En güzel yanı can kaybının olmaması, bizi bu sevindirdi. Doğal afet, buna yapacak bir şey yok. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden dolayı bu tür afetler yaşanıyor. İnşallah elimizden geldiği kadar bütün zararları karşılayacağız." dedi.'Eşyalarımız kullanılamaz halde'Güzel, zararların giderilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.Evi hasar gören Meryem Tiryaki ise yağışın başlamasıyla evi terk ettiklerini belirterek, "Yağışlar bittikten sonra eve geldiğimizde durum böyleydi, bütün eşyalarımız kullanılamaz hale gelmiş, içeriyi su basmış şu anda kullanılacak durumda değil, yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.Belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/deprem-aninda-evde-ilk-ne-yapmali-akut-temsilcisi-onder-turandan-yatak-basinda-olmasi-gereken-iki-1110255576.html
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gaziantep, sel, su baskını
gaziantep, sel, su baskını
Gaziantep'te sel ve su baskınları: 3 ilçeyi vurdu, maddi hasar oluştu
14:25 17.11.2026 (güncellendi: 14:26 17.11.2026)
Gaziantep'in şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında bazı evler ve tarım arazileri zarar gördü.
Karkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Çiftlik ve Alacalı mahallelerinde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Su baskınlarının yaşandığı evlerde eşyalar kullanılamaz hale gelirken bazı yapıların duvarları yıkıldı.
'Bütün zararı karşılayacağız'
Bölgede incelemelerde bulunan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, selde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
Afetin yol açtığı zararların giderilmesi için çalıştıklarını belirten Güzel, "Öncelikle çok geçmiş olsun. En güzel yanı can kaybının olmaması, bizi bu sevindirdi. Doğal afet, buna yapacak bir şey yok. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden dolayı bu tür afetler yaşanıyor. İnşallah elimizden geldiği kadar bütün zararları karşılayacağız." dedi.
'Eşyalarımız kullanılamaz halde'
Güzel, zararların giderilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Evi hasar gören Meryem Tiryaki ise yağışın başlamasıyla evi terk ettiklerini belirterek, "Yağışlar bittikten sonra eve geldiğimizde durum böyleydi, bütün eşyalarımız kullanılamaz hale gelmiş, içeriyi su basmış şu anda kullanılacak durumda değil, yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.
Belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.