https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bursada-gencler-bulduklari-cuzdani-guvenlik-kamerasina-gosterdi-ekipler-harekete-gecti-1110411116.html
Bursa’da gençler buldukları cüzdanı güvenlik kamerasına gösterdi: Ekipler harekete geçti
Bursa’da gençler buldukları cüzdanı güvenlik kamerasına gösterdi: Ekipler harekete geçti
Sputnik Türkiye
Bursa'da gençler, parkta buldukları cüzdanı kameraya göstererek sahibine ulaştırdı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T23:51+0300
2026-11-17T23:51+0300
2026-11-17T23:51+0300
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi parkta oturduğu bankta cüzdanını unuttu. Bir süre sonra cüzdanı bulan gençler ise güvenlik kamerasının önüne geçerek el salladı ve buldukları eşyayı gösterdi.İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde görevli personel, kamera görüntülerinden gençleri fark ederek sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde kendileriyle irtibat kurdu.Gençlerden parkta beklemelerini isteyen personelin yönlendirmesi üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi.Gençlerden teslim alınan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine ulaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/battaniyenin-icinden-cikan-3-cuzdan-sahibine-teslim-edildi-1106690317.html
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bursa, i̇negöl, cüzdan, kayıp, kayıp ilanı
bursa, i̇negöl, cüzdan, kayıp, kayıp ilanı
Bursa’da gençler buldukları cüzdanı güvenlik kamerasına gösterdi: Ekipler harekete geçti
Bursa'da gençler, parkta buldukları cüzdanı kameraya göstererek sahibine ulaştırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi parkta oturduğu bankta cüzdanını unuttu.
Bir süre sonra cüzdanı bulan gençler ise güvenlik kamerasının önüne geçerek el salladı ve buldukları eşyayı gösterdi.
İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde görevli personel, kamera görüntülerinden gençleri fark ederek sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde kendileriyle irtibat kurdu.
Gençlerden parkta beklemelerini isteyen personelin yönlendirmesi üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi.
Gençlerden teslim alınan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine ulaştırıldı.