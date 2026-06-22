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Battaniyenin içinden çıkan 3 cüzdan sahibine teslim edildi
Battaniyenin içinden çıkan 3 cüzdan sahibine teslim edildi
Sputnik Türkiye
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir halı yıkama tesisi işletmecisi, temizlenmek üzere getirilen battaniyenin içinde bulduğu 3 cüzdanı sahibine teslim etti... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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yıkamak
cüzdan
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkama tesisinde yaşanan olay, dürüstlüğün dikkat çeken örneklerinden biri oldu.Tesis işletmecisi Mehmet Emin Evşin, bir kadın müşterisinin evinden alınan ikişer halı ve battaniyeyi yıkama işlemi için iş yerine getirdi.Etiket yapıştırırken fark ettiEvşin, yıkama öncesi müşteriye ait ürünleri etiketlemek amacıyla battaniyeleri açtığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.Battaniyelerden birinin içerisinde poşete sarılmış halde 3 cüzdan bulundu.Yapılan kontrolde cüzdanların içinde yaklaşık 20 bin lira, 50 avro ve çeşitli banka kartlarının yer aldığı görüldü.Hiç tereddüt etmeden sahibine götürdüBulduğu cüzdanları muhafaza eden Mehmet Emin Evşin, daha sonra müşterisine ulaşarak eşyaları teslim etti.
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battaniye, yıkamak, cüzdan, müşteri
battaniye, yıkamak, cüzdan, müşteri

Battaniyenin içinden çıkan 3 cüzdan sahibine teslim edildi

13:01 22.06.2026
© AA / Yusuf KoyunBattaniyenin içinden çıkan 3 cüzdan sahibine teslim edildi
Battaniyenin içinden çıkan 3 cüzdan sahibine teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Yusuf Koyun
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir halı yıkama tesisi işletmecisi, temizlenmek üzere getirilen battaniyenin içinde bulduğu 3 cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanlarda yaklaşık 20 bin lira, 50 euro ve banka kartları bulundu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkama tesisinde yaşanan olay, dürüstlüğün dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
Tesis işletmecisi Mehmet Emin Evşin, bir kadın müşterisinin evinden alınan ikişer halı ve battaniyeyi yıkama işlemi için iş yerine getirdi.

Etiket yapıştırırken fark etti

Evşin, yıkama öncesi müşteriye ait ürünleri etiketlemek amacıyla battaniyeleri açtığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.
Battaniyelerden birinin içerisinde poşete sarılmış halde 3 cüzdan bulundu.
Yapılan kontrolde cüzdanların içinde yaklaşık 20 bin lira, 50 avro ve çeşitli banka kartlarının yer aldığı görüldü.

Hiç tereddüt etmeden sahibine götürdü

Bulduğu cüzdanları muhafaza eden Mehmet Emin Evşin, daha sonra müşterisine ulaşarak eşyaları teslim etti.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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