https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html

Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 17 gözaltı kararı

Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 17 gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen mali işlemlere yönelik soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T08:53+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında şüphelilere suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Operasyonun, daha önce tutuklanan ve ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül'ün 11 Kasım'da verdiği ifadeyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak operasyonun bu ifadeye dayanılarak gerçekleştirildiği resmen doğrulanmış değil.Emir Sarıgül etkin pişmanlıktan yararlandıSoruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından 4 Kasım'da ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Sarıgül'ün, 30 Ekim'de verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini iddia ettiği bildirildi. Özgür Özel ve beraberindeki siyasi isimler ise söz konusu iddiaları reddetti.Dosya kapsamında bugüne kadar üç kez ifade verdiği belirtilen Emir Sarıgül'ün son ifadesi 11 Kasım'da alındı. Yeni gözaltı kararlarının bu ifadeden iki gün sonra gelmesi dikkat çekti.Kara para aklama soruşturması nasıl başladı?Soruşturmanın başlangıcında, iki Alman iş insanının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet bulunuyor.Başvuruda bulunan K.P. ve M.B., Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler yapıldığını öne sürdü.Şikâyetin ardından Sarıgül ailesiyle ilişkili olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları, şirket bağlantıları ve yüksek tutarlı para transferleri incelemeye alındı.Dosyada 80 milyon euroluk sözleşme ve 1 milyar euroluk fon iddiasıSoruşturma dosyasına yansıyan iddialardan biri, Sarıgül ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirket ile yurt dışındaki başka bir şirket arasında imzalandığı belirtilen 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi oldu.Şikâyetçiler ayrıca Mustafa Sarıgül'ün siyasi nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasını vadettiğini ileri sürdü.Bu iddialar, soruşturma kapsamında incelenen beyanlar arasında yer alıyor. Söz konusu işlemlerin gerçekleştiği veya suç teşkil ettiği yönünde kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.32 milyon euroluk yalı için 100 milyon euro transfer iddiasıDosyada yer alan bir diğer önemli başlık, Emir Sarıgül ile ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışa ilişkin olduğu öne sürülen para transferleri.Şikâyetçilerin iddiasına göre yaklaşık 32 milyon euro değerindeki yalı için yurt dışından 100 milyon euroluk havale gerçekleştirildi. Ancak transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği öne sürüldü.Banka üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiltere siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği, buna karşın satış bedelinin ödenmediği ve bankacılık işlemlerindeki sorunun çözülemediği iddia edildi.Mustafa Sarıgül ise söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dosyadaki dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve ilgili sözleşmelerin geçersiz olduğunu savunuyor.Murat Ağırel hakkındaki suçlamalar ve savunmasıSoruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri de gazeteci Murat Ağırel oldu. İki Alman iş insanı, dosyaya konu bilgi ve belgeleri Ağırel'e ilettiklerini, daha sonra tehdit edildiklerini öne sürdü.Ağırel ise kendisine ulaştırılan belgeleri gazetecilik faaliyeti kapsamında incelemeye çalıştığını, bazı banka dekontlarının güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını belirtti.Hakkındaki suçlamaları reddeden Ağırel, dosyada şüpheli değil, tanık olarak yer alması gerektiğini savundu. Soruşturmanın ilk aşamasında Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya Ankara'ya gönderildiErzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise milletvekili statüsü nedeniyle ayrı bir adli süreçte değerlendiriliyor.İstanbul'da yürütülen soruşturmada Sarıgül'e ilişkin iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği, savcılığın önceki açıklamalarında da belirtilmişti.Dosyada suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor.Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ö.D., savcılığa verdiği ifadede Sarıgül tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını öne sürdü. Gizli tanık beyanlarında ise Sarıgül ile korumasına ait olduğu iddia edilen görüntüler hakkında gerçeğe aykırı rapor hazırlanması için para teklif edildiği iddiası bulunuyor.Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. İddialar hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.Sarıgül soruşturmasında kaç kişi tutuklu?Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.6 Kasım itibarıyla 28 kişinin tutuklandığı bildirilirken, Emir Sarıgül'ün 4 Kasım'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi ve sonraki adli işlemler nedeniyle güncel tutuklu sayısının yeniden teyit edilmesi gerekiyor.Son operasyonla ilgili aktarılan 17 gözaltı kararı ve 15 kişinin yakalanması bilgisi ise henüz bağımsız olarak doğrulanamadı. Soruşturmanın önceki aşamalarında da 17 kişi hakkında işlem yapılmış olması nedeniyle yeni operasyonun ayrıntılarının savcılık açıklamasıyla netleştirilmesi önem taşıyor.Soruşturma sürerken gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş yargı kararlarıyla hükme bağlanmış değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/1-milyon-kisinin-4-milyar-tllik-borcu-silinecek-kimler-gss-borcu-duzenlemesinden-yararlanabilecek-1110312775.html

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