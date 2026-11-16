https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/iyi-bir-gece-uykusu-neden-onemli-beyindeki-gizli-mekanizma-ortaya-cikarildi-1110369642.html

İyi bir gece uykusu neden önemli? Beyindeki gizli mekanizma ortaya çıkarıldı

İyi bir gece uykusu neden önemli? Beyindeki gizli mekanizma ortaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

ABD'deki araştırmacılar, derin uyku, büyüme hormonu salınımı ve uyanıklık arasındaki bağlantıyı sağlayan beyin devresini belirledi. Fareler üzerinde yürütülen... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T11:35+0300

2026-11-16T11:35+0300

2026-11-16T11:35+0300

sağlik

bilim

araştırma

uyku

düzensiz uyku

rem

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ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde (UC Berkeley) görevli bilim insanları, derin uyku ile büyüme hormonu salınımı arasındaki ilişkiyi düzenleyen beyin devresini ortaya çıkardı.Cell dergisinde yayımlanan araştırmada, uyku sırasında büyüme hormonu salınımını kontrol eden nöronlar incelendi. Çalışmada, uyku ve büyüme hormonu arasında karşılıklı işleyen bir geri bildirim mekanizması bulunduğu belirlendi.Araştırmaya göre uyku, büyüme hormonu üretimini teşvik ederken büyüme hormonu da beynin uyanıklığı düzenleyen devrelerine sinyal gönderiyor. Bu mekanizmanın fiziksel gelişim, kas onarımı, yağ metabolizması ve beyin fonksiyonları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.Büyüme hormonu uyku sırasında salgılanıyorBüyüme hormonu, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde fiziksel gelişimde önemli rol oynuyor. Kas ve kemiklerin gelişimini destekleyen hormon, yetişkinlikte de kas ve kemik dokusunun korunmasına, yağ metabolizmasının ve kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesine katkıda bulunuyor.Araştırmacılar, yetersiz uykunun büyüme hormonu üretimini olumsuz etkileyebildiğini, bunun da glikoz ve yağ metabolizması üzerindeki düzenleyici mekanizmaları bozabileceğini belirtiyor. Uzun süreli uyku bozukluklarının obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili riskleri artırabileceği ifade edildi.Çalışmada, beynin derin bölgelerinden biri olan ve hormon üretimi, açlık, vücut sıcaklığı ile uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde görev alan hipotalamusa odaklanıldı.Bilim insanları, büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH) üreten nöronlar ile somatostatin üreten iki farklı nöron grubunun faaliyetlerini inceledi. GHRH büyüme hormonu salgılanmasını teşvik ederken somatostatin bu süreci baskılıyor.Uyku evrelerinde farklı mekanizmalar devreye giriyorAraştırmacılar, fareler üzerinde beyinlerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla sinir hücrelerinin faaliyetlerini kaydetti. Belirli nöronları ışık kullanarak uyaran ekip, uyku evrelerine göre beyin devrelerinin nasıl çalıştığını gözlemledi.Bulgular, büyüme hormonu salınımının REM ve REM dışı uyku evrelerinde farklı sinirsel mekanizmalarla desteklendiğini gösterdi.REM uykusu sırasında hem GHRH hem de somatostatin faaliyetinin arttığı, bu iki sinyalin koordineli çalışmasının büyüme hormonu salınımını desteklediği belirlendi.REM dışı uykuda ise somatostatin faaliyetinin azalmasıyla büyüme hormonu üzerindeki baskının hafiflediği, GHRH faaliyetinin de orta düzeyde arttığı tespit edildi. Bu değişimlerin de hormon salınımını teşvik ettiği aktarıldı.Büyüme hormonunun önemiAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de büyüme hormonunun yalnızca uyku sırasında salgılanan bir hormon olmadığı, aynı zamanda uyanıklık sürecini düzenleyen beyin bölgelerini de etkilediğinin belirlenmesi oldu.Uyku sırasında giderek artan büyüme hormonu düzeyinin, beynin beyin sapında bulunan ve dikkat, uyanıklık ve düşünme süreçlerinde görev alan locus coeruleus bölgesindeki nöronları uyardığı tespit edildi.Bu durumun uyku sırasında hormon salınımını artıran mekanizmanın, aynı zamanda uyanmaya geçişi de etkileyebildiğini ortaya koyduğu belirtildi. Araştırmacılar, bu bölgedeki aşırı sinirsel aktivitenin ise beklenmedik biçimde uyanıklığı artırmak yerine uyku halini teşvik edebileceğine dikkati çekti.Uyku bozukluklarına yönelik yeni tedavilerin önünü açabilirÇalışmanın, uyku düzeni ile hormon salınımı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması ve gelecekte uyku bozukluklarıyla bağlantılı metabolik ve nörolojik hastalıklara yönelik tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.Araştırmacılar, elde edilen bulguların diyabet gibi metabolik hastalıklarla ilişkili uyku sorunlarının yanı sıra Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların incelenmesinde de kullanılabileceğini değerlendirdi.

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bilim, araştırma, uyku, düzensiz uyku, rem