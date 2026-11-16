https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/ispanyada-14-yil-sonra-genel-grev-4-milyon-kisi-sokaga-cikti-1110366002.html

İspanya'da 14 yıl sonra genel grev: 4 milyon kişi sokağa çıktı

İspanya'da 14 yıl sonra genel grev: 4 milyon kişi sokağa çıktı

Sputnik Türkiye

İspanya'da yükselen kiralar ve konut krizine karşı 11 Kasım'da düzenlenen genel greve, sendikalara göre yaklaşık 4 milyon kişi katıldı. Fabrikalarda üretim... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T08:57+0300

2026-11-16T08:57+0300

2026-11-16T08:57+0300

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İspanya, giderek derinleşen konut krizi ve yüksek kiralara karşı son 14 yılın en büyük iş bırakma eylemlerinden birine sahne oldu. 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen ülke çapındaki genel greve, sendikaların açıklamalarına göre yaklaşık 4 milyon kişi katıldı. Başkent Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentte kitlesel gösteriler düzenlenirken sanayi, ulaşım ve ticaret sektörlerinde ciddi aksamalar meydana geldi.Ülkenin en büyük iki işçi sendikası UGT ve CCOO tarafından desteklenen grev, kiracı örgütlerinin çağrısıyla büyüdü. Konut fiyatları, yükselen kiralar ve tahliyelere karşı başlayan protestolar, ücretlerin artırılması ve alım gücünün korunması talepleriyle birleşti.Gösteriler, 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere üç haftadan kısa süre kala gerçekleşti. Konut krizinin seçim kampanyasının temel gündem maddelerinden biri haline gelmesi, Başbakan Pedro Sánchez hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grevİspanya'da son büyük genel grev 2012 yılında, Avrupa borç krizi sırasında uygulanan kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenmişti. Aradan geçen 14 yılın ardından ülke genelindeki sendikalar yeniden ortak bir iş bırakma eyleminde buluştu.24 saat süren grev, UGT ve CCOO'nun yanı sıra CGT, CNT ve çeşitli sendikal örgütler ile kiracı birliklerinin desteğiyle gerçekleştirildi. İşçiler, yalnızca kiraların düşürülmesini değil, daha yüksek ücretler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenceli konut hakkı da talep etti.Greve katılım ülke genelinde farklılık gösterdi. Özellikle Katalonya, Endülüs, Kantabria kıyıları ve Akdeniz bölgelerinde yoğun katılım bildirilirken Madrid ve Barselona'da on binlerce kişi sokaklara çıktı.Madrid ve Barselona'da hayat durma noktasına geldiBaşkent Madrid'de Gran Vía Caddesi üzerindeki çok sayıda mağaza kapandı. Primark, H&M ve Pull & Bear gibi uluslararası perakende zincirlerinin bazı şubeleri de grev nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.Barselona'da ise toplu taşıma seferleri aksadı, bazı iş yerleri güvenlik endişesiyle kepenk indirdi. Metro işletmesi, yoğun işe gidiş ve dönüş saatleri dışında sefer yapılmayacağını duyurdu. Madrid metrosunda sabah yoğun saatlerde yolcu sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 42 gerilediği bildirildi.Ülkenin çeşitli bölgelerinde limanlar, otomotiv fabrikaları ve sanayi tesislerinde üretim aksadı. Sendikalar bazı sektörlerde katılımın yüzde 90'a ulaştığını açıklarken Volkswagen'in Navarra ve SEAT'ın Barselona tesislerindeki üretim faaliyetleri de grevden etkilendi. Gösterilerde polisle çatışmalar: 115 gözaltıGrev kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşlerin büyük bölümü barışçıl geçmesine rağmen, özellikle Madrid ve Barselona'da akşam saatlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.Barselona'da bazı gruplar sokaklarda barikat kurarak eşyaları ateşe verdi. Madrid'de ise polis, Plaza de España çevresindeki göstericilere müdahale etti. Reuters'ın sahadaki gözlemlerine göre müdahalede göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve özel mühimmat kullanıldı.Polis kaynaklarının açıkladığı güncellenmiş verilere göre grevle bağlantılı olaylarda ülke genelinde en az 115 kişi gözaltına alındı. İlk saatlerde duyurulan 40 gözaltı sayısı, olayların devam etmesiyle yükseldi. İspanya'da kira fiyatları gençlerin maaşına yaklaştıKitlesel protestoların arkasında, İspanya'da son yıllarda giderek ağırlaşan konuta erişim sorunu bulunuyor.İspanya Gençlik Konseyi verilerine göre ülkede ortalama aylık kira yaklaşık 1.176 euroya ulaşmış durumda. Bu tutar, genç çalışanların ortalama aylık maaşının yüzde 98,7'sine karşılık geliyor.Başka bir ifadeyle, ortalama gelir düzeyindeki genç bir çalışanın tek başına konut kiralayabilmesi için maaşının neredeyse tamamını yalnızca kiraya ayırması gerekiyor. Bu durum, özellikle Madrid, Barselona ve turizm merkezlerinde gençlerin ailelerinden bağımsız yaşam kurmasını güçleştiriyor. İspanya'da 750 bin konut açığı bulunuyorİspanya Merkez Bankası verileri, konut krizinin yalnızca artan fiyatlardan değil, yeni konut üretiminin talebi karşılayamamasından da kaynaklandığını gösteriyor.Ülkedeki konut açığının yaklaşık 750 bin seviyesinde olduğu belirtilirken mevcut eğilimlerin sürmesi halinde bu açığın 2028 yılına kadar 1 milyonun üzerine çıkabileceği öngörülüyor.Konut arzındaki yetersizlik, büyük kentlere yönelen göç, turizm amaçlı kısa süreli kiralamalar ve konut yatırımlarındaki değişim, krizi derinleştiren etkenler arasında gösteriliyor.Kiracı örgütleri, konut piyasasındaki spekülatif işlemlerin sınırlandırılmasını ve kiracıların tahliyelere karşı daha güçlü korunmasını talep ediyor. İşveren temsilcileri ise yeni konut inşaatlarının hızlandırılması ve vergi yükünün azaltılması gerektiğini savunuyor.Genel grev 29 Kasım seçimlerini nasıl etkileyecek?İspanya'daki genel grev, ülkede siyasi belirsizliğin arttığı ve erken genel seçimlere hazırlık yapıldığı bir dönemde gerçekleşti.Başbakan Pedro Sánchez, parlamentoda konut krizine yönelik bazı düzenlemelerin kabul edilmemesinin ardından erken seçim kararı aldı. Resmî karara göre İspanyollar 29 Kasım 2026 Pazar günü sandık başına gidecek. <Cite ref="turn914822search36"/>Hükümet, kiracıları korumaya yönelik tedbirleri genişletmeye çalışırken muhalefetteki Halk Partisi (PP), konut arzını artırmaya ve vergi indirimlerine ağırlık veren farklı bir yaklaşımı savunuyor.İşçi sendikaları ve kiracı örgütleri ise hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin, konut krizine kalıcı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguluyor.Konut krizine karşı yeni önlemler kabul edildiGrevden bir gün sonra, 12 Kasım'da, İspanya'nın geçici parlamento yapısı hükümetin konut piyasasına yönelik hazırladığı tedbir paketlerinden birini dar bir çoğunlukla kabul etti.35'e karşı 34 oyla kabul edilen düzenleme, belirli koşulları taşıyan ekonomik açıdan kırılgan kiracılara yönelik tahliye korumalarının 2030'a kadar uzatılmasını, bazı yüksek kiralara sınırlama getirilmesini ve turizm amaçlı kiralamalara ek vergi uygulanmasını içeriyor.Buna karşılık, kira sözleşmelerinin otomatik uzatılmasını ve ev sahiplerine yeni yükümlülükler getirilmesini öngören ayrı bir düzenleme kabul edilmedi. Bu gelişme, konut politikaları üzerindeki siyasi görüş ayrılıklarını yeniden ortaya koydu. <Cite ref="turn914822news35"/>İspanya'daki konut krizi Avrupa için ne anlama geliyor?İspanya'da yaşanan gelişmeler, ekonomik büyüme ile hane halkının yaşam koşulları arasındaki farklılaşmaya dikkat çekiyor.Ülkede ücret artışlarının konut maliyetleri karşısında yetersiz kalması, özellikle gençler ve düşük gelirli çalışanların barınma imkanlarını sınırlıyor. Bu durum, konut meselesini yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir sorun haline getiriyor.29 Kasım seçimleri öncesinde hükümetin ve muhalefetin konut piyasasına yönelik vaatleri ön plana çıkarken, sendikalar ile kiracı örgütleri de taleplerini gündemde tutmaya çalışıyor.İspanya'da milyonları harekete geçiren genel grev, Avrupa'da giderek daha fazla tartışılan barınma hakkı, gelir eşitsizliği ve yaşam maliyeti konularının siyasi gündemdeki ağırlığını bir kez daha gösterdi.

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