https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/hurmuz-bogazinda-yeni-patlamalar-irandan-tanker-uyarisi-1110365700.html

Hürmüz Boğazı'nda yeni patlamalar: İran'dan tanker uyarısı

Hürmüz Boğazı'nda yeni patlamalar: İran'dan tanker uyarısı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını, 2 milyon varilden fazla petrol... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T08:33+0300

2026-11-16T08:33+0300

2026-11-16T08:33+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

devlet malzeme ofisi (dmo)

deniz kuvvetleri

i̇ran donanması

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İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü nedeniyle yaşanan gerilim, petrol tankerlerine yönelik yeni patlama iddialarıyla tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 15 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada, boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu.İran makamları, tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle ve Tahran'ın izin vermediği bir güzergah üzerinden geçmeye çalıştığını ileri sürdü. Açıklamada, patlamalardan birinin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan bir süper tankerin batmasına yol açtığı iddia edildi.Ancak gemilerin isimleri, bayrakları ve mürettebatlarının durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Tankerlerin mayına çarptığı ve birinin battığı yönündeki İran açıklamaları da henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.İran'dan ABD destekli petrol tankerlerine uyarıDevrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, tankerlerin seyir ve otomatik tanımlama sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalıştığını savundu.İran'ın açıklamasına göre gemiler, deniz mayınlarına çarptıktan sonra şiddetli patlamalar meydana geldi ve büyük yangınlar çıktı. Patlamaların ardından oluşan alevlerin boğazın güney kıyılarından görülebildiği öne sürüldü.Tahran yönetimi, petrol şirketlerini ve gemi sahiplerini de uyararak İran makamlarıyla koordinasyon kurulmadan gerçekleştirilen geçişlerin ciddi risk taşıdığını bildirdi. Devrim Muhafızları, ABD'nin askeri desteğine güvenerek alternatif güzergahları kullanmaya çalışan tankerlerin mayın tehlikesiyle karşılaşabileceğini ileri sürdü.Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin battığı iddiasıİran'ın son açıklamasındaki en dikkat çekici iddia, 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan bir süper tankerin Basra Körfezi'nin güneyinde battığı yönünde oldu.Söz konusu iddia, bölgede deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Ancak tankerin kimliği ve taşıdığı petrol miktarının kesinliği konusunda bağımsız doğrulama bulunmuyor.İran'ın daha önceki açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda tankerin mayına çarptığı bildirilmişti. 13 Kasım'da iki tankerin daha patlayarak alev aldığı, daha önceki günlerde ise başka gemilerin benzer olaylardan etkilendiği öne sürülmüştü.İran kaynaklarının son açıklamalarında alev alarak batan tanker sayısının altıya yükseldiği iddiası da yer aldı. Bununla birlikte, farklı tarihlerde duyurulan olayların kapsamı ve gemilerin akıbeti bağımsız biçimde kesinleştirilmiş değil.ABD ile İran arasında Hürmüz ablukası gerilimiTanker patlamalarına ilişkin açıklamalar, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etme girişimlerinin sürdüğü bir dönemde geldi.İran, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirirken, boğazdaki geçişlerin kendi belirlediği güvenlik kurallarına uygun yürütülmesi gerektiğini savunuyor.ABD ise bölgede ticari gemilerin geçişini desteklerken, Hürmüz Boğazı'ndaki başlıca deniz yollarının mayınlardan temizlendiğini belirtiyor. Washington ile Tahran'ın deniz güvenliğine ilişkin açıklamaları arasında önemli farklılıklar bulunuyor.Uluslararası denizcilik kuruluşundan ayrı saldırı bildirimiİran'ın açıklamasıyla aynı gün, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) bir ticari geminin Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken saldırıya uğradığına ilişkin bildirim aldığını duyurdu.Hindistanlı denizcilik makamlarından aktarılan bilgilere göre olayda geminin mürettebatı güvendeydi. Hasarın boyutu ve olası çevresel etkiler ise ilk aşamada netleşmedi.UKMTO'nun bildirdiği bu olayın, İran Devrim Muhafızlarının mayına çarptığını öne sürdüğü iki tankerle bağlantılı olduğu doğrulanmadı.Hürmüz Boğazı neden stratejik öneme sahip?Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan, küresel enerji taşımacılığının en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.Başta Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar olmak üzere Körfez ülkelerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları açısından kritik önem taşıyan boğazda yaşanan aksaklıklar, uluslararası enerji piyasalarında yakından takip ediliyor.Deniz taşımacılığındaki risklerin artması, tanker sigortası maliyetlerinden navlun fiyatlarına ve enerji sevkiyatlarının sürekliliğine kadar birçok alanda baskı oluşturabiliyor.Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri tehlikede mi?İran Donanması, 15 Kasım gecesi yaptığı ayrı bir açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin daha mayına çarparak alev aldığını ileri sürdü.Donanma, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurulmadan gerçekleştirilecek geçişlerin mayın ve yangın riski taşıdığı uyarısını yineledi.Böylece Tahran, boğazdaki deniz trafiğinin kendi belirlediği güzergahlar ve güvenlik prosedürleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdü.Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda kaç tankerin battığı, kaçının hasar aldığı ve olası çevre kirliliğinin boyutu ise bağımsız incelemelerle netleştirilmiş değil. Bölgedeki gelişmelerin enerji taşımacılığı ve ABD-İran gerilimi üzerindeki etkileri yakından izleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altin-ithalatina-kota-sonrasi-turkiyenin-payi-yuzde-72-eridi-1110365316.html

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hürmüz boğazı, i̇ran, abd, devlet malzeme ofisi (dmo), deniz kuvvetleri, i̇ran donanması, ortadoğu