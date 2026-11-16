https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/is-makinesi-10-metreden-bahceye-devrildi-1-yarali-1110379873.html
İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı
İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Amasya'da kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu operatör yaralandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T19:29+0300
2026-11-16T19:29+0300
2026-11-16T19:29+0300
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trafik kazası
trafik ihlali
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kaza
kaza sebebi
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Bahattin Ö. yönetimindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce bir binaya çarptı, ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 39 yaşındaki operatör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/soforu-kalp-krizi-geciren-yolcu-minibusu-denize-dustu-11-yolcu-kurtarildi-sofor-hayatini-kaybetti-1110374687.html
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amasya, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
amasya, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı
Amasya'da kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Bahattin Ö. yönetimindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce bir binaya çarptı, ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 39 yaşındaki operatör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.