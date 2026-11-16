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İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı
İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı
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Amasya'da kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu operatör yaralandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T19:29+0300
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amasya
trafik kazası
trafik ihlali
trafik cezaları
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Bahattin Ö. yönetimindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce bir binaya çarptı, ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 39 yaşındaki operatör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/soforu-kalp-krizi-geciren-yolcu-minibusu-denize-dustu-11-yolcu-kurtarildi-sofor-hayatini-kaybetti-1110374687.html
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amasya, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
amasya, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı

İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı

19:29 16.11.2026
© AA / Cihan OkurAmasya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Amasya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen iş makinesinin operatörü yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA / Cihan Okur
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Amasya'da kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Bahattin Ö. yönetimindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce bir binaya çarptı, ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 39 yaşındaki operatör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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