https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/is-makinesi-10-metreden-bahceye-devrildi-1-yarali-1110379873.html

İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı

İş makinesi 10 metreden bahçeye devrildi: 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Amasya'da kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu operatör yaralandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T19:29+0300

2026-11-16T19:29+0300

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Bahattin Ö. yönetimindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önce bir binaya çarptı, ardından yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 39 yaşındaki operatör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/soforu-kalp-krizi-geciren-yolcu-minibusu-denize-dustu-11-yolcu-kurtarildi-sofor-hayatini-kaybetti-1110374687.html

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amasya, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı