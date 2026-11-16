https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/soforu-kalp-krizi-geciren-yolcu-minibusu-denize-dustu-11-yolcu-kurtarildi-sofor-hayatini-kaybetti-1110374687.html
Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize düştü: 11 yolcu kurtarıldı, şoför hayatını kaybetti
Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize düştü: 11 yolcu kurtarıldı, şoför hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize düşen yolcu minibüsünün kalp krizi geçiren şoförü öldü, araçtaki 11 yolcu kurtarıldı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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Balıkesir'de sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs deniz uçtu.Sürücü hayatını kaybettiBatuhan Yılmaz idaresindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Şoför Yılmaz ile minibüsteki 11 yolcu, ekiplerce kıyıya çıkarıldı.Bilinci kapalı olarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Batuhan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yolcuların durumu nasıl?Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/cankirida-feci-kaza-baba-ve-kizi-hayatini-kaybetti-anne-agir-yarali-1110340073.html
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Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize düştü: 11 yolcu kurtarıldı, şoför hayatını kaybetti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize düşen yolcu minibüsünün kalp krizi geçiren şoförü öldü, araçtaki 11 yolcu kurtarıldı.
Balıkesir'de sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs deniz uçtu.
Batuhan Yılmaz idaresindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Şoför Yılmaz ile minibüsteki 11 yolcu, ekiplerce kıyıya çıkarıldı.
Bilinci kapalı olarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Batuhan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.