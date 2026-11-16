https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/soforu-kalp-krizi-geciren-yolcu-minibusu-denize-dustu-11-yolcu-kurtarildi-sofor-hayatini-kaybetti-1110374687.html

Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize düştü: 11 yolcu kurtarıldı, şoför hayatını kaybetti

Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize düştü: 11 yolcu kurtarıldı, şoför hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize düşen yolcu minibüsünün kalp krizi geçiren şoförü öldü, araçtaki 11 yolcu kurtarıldı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T15:35+0300

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Balıkesir'de sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs deniz uçtu.Sürücü hayatını kaybettiBatuhan Yılmaz idaresindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Şoför Yılmaz ile minibüsteki 11 yolcu, ekiplerce kıyıya çıkarıldı.Bilinci kapalı olarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Batuhan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yolcuların durumu nasıl?Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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