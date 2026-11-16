https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cinli-uzman-cin-rusya-ve-abd-liderleri-arasindaki-gorusme-apec-zirvesi-icin-istikrar-saglayici-bir-1110381271.html

Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme, APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacak

Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme, APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacak

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Zhou Chengyang, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin arasındaki görüşmenin APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacağını vurguladı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T21:20+0300

2026-11-16T21:20+0300

2026-11-16T21:20+0300

görüş

abd

rusya

abd

çin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

sputnik

uzman

değerlendirme

yorum

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Çinli siyasi yorumcu Zhou Chengyang, Sputnik'e demecinde dış dünyanın Çin, Rusya ve ABD liderleri arasında yapılacak görüşmeye ilişkin üç temel beklentisi olduğunu belirtti:"Birincisi, güvenlik konularında istikrarsız dünya için emniyet sübabı işlevi görecek bir ‘dengeleyici’ etkisidir" diyen Zhou, "İkincisi, Şenzen’deki liderler toplantısı ve APEC Zirvesi’nin ticaret ve tedarik zincirleri için ‘çift motor’ oluşturduğu Asya-Pasifik bölgesi adına bir itici güçtür" diye sözlerini sürdürdü.Çinli uzman, sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kremlin-rusya-abd-ve-cin-apec-zirvesinde-planlanan-olasi-uclu-gorusmenin-gundemini-degerlendiriyor-1110193411.html

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abd, rusya, abd, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), sputnik, uzman, değerlendirme, yorum