https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cinli-uzman-cin-rusya-ve-abd-liderleri-arasindaki-gorusme-apec-zirvesi-icin-istikrar-saglayici-bir-1110381271.html
Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme, APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacak
Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme, APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacak
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Zhou Chengyang, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin arasındaki görüşmenin APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacağını vurguladı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T21:20+0300
2026-11-16T21:20+0300
2026-11-16T21:20+0300
görüş
abd
rusya
abd
çin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
sputnik
uzman
değerlendirme
yorum
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Çinli siyasi yorumcu Zhou Chengyang, Sputnik'e demecinde dış dünyanın Çin, Rusya ve ABD liderleri arasında yapılacak görüşmeye ilişkin üç temel beklentisi olduğunu belirtti:"Birincisi, güvenlik konularında istikrarsız dünya için emniyet sübabı işlevi görecek bir ‘dengeleyici’ etkisidir" diyen Zhou, "İkincisi, Şenzen’deki liderler toplantısı ve APEC Zirvesi’nin ticaret ve tedarik zincirleri için ‘çift motor’ oluşturduğu Asya-Pasifik bölgesi adına bir itici güçtür" diye sözlerini sürdürdü.Çinli uzman, sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kremlin-rusya-abd-ve-cin-apec-zirvesinde-planlanan-olasi-uclu-gorusmenin-gundemini-degerlendiriyor-1110193411.html
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abd, rusya, abd, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), sputnik, uzman, değerlendirme, yorum
abd, rusya, abd, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), sputnik, uzman, değerlendirme, yorum
Çinli uzman: Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme, APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacak
Çinli uzman Zhou Chengyang, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin arasındaki görüşmenin APEC Zirvesi için istikrar sağlayıcı bir güç olacağını vurguladı.
Çinli siyasi yorumcu Zhou Chengyang, Sputnik'e demecinde dış dünyanın Çin, Rusya ve ABD liderleri arasında yapılacak görüşmeye ilişkin üç temel beklentisi olduğunu belirtti:
"Birincisi, güvenlik konularında istikrarsız dünya için emniyet sübabı işlevi görecek bir ‘dengeleyici’ etkisidir" diyen Zhou, "İkincisi, Şenzen’deki liderler toplantısı ve APEC Zirvesi’nin ticaret ve tedarik zincirleri için ‘çift motor’ oluşturduğu Asya-Pasifik bölgesi adına bir itici güçtür" diye sözlerini sürdürdü.
Üçüncüsü, ortak güvenlik anlayışına olan bağlılığı ortaya koyan ve küresel yönetişime Çin bilgeliği katan olumlu bir mesajdır.
Çinli uzman, sözlerine şöyle devam etti:
Tek bir görüşme bir dönüm noktası oluşturmaz. Asıl sınav önümüzdedir. Görüşme sonrasında nükleer riskler ve teknolojik sürtüşmeler konusunda istikrarlı bir diyalog ve kriz yönetim mekanizması kurulabilecek mi?