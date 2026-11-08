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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/kremlin-rusya-abd-ve-cin-apec-zirvesinde-planlanan-olasi-uclu-gorusmenin-gundemini-degerlendiriyor-1110193411.html
Kremlin: Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde planlanan olası üçlü görüşmenin gündemini değerlendiriyor
Kremlin: Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde planlanan olası üçlü görüşmenin gündemini değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin, Trump ve Şi arasında 18-19 Kasım'da Çin'in Şenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T13:43+0300
2026-11-08T13:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
çin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
kremlin
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
abd
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında APEC Zirvesi'nde planlanan görüşmesinin gündemini belirlemek için temasların sürdüğünü kaydetti.Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bazı konular bir taraf için öncelikli olabilir ancak diğer tarafça tamamen uygunsuz görülebilir. Bu nedenle belirli bir uzlaşıya varılması gerekiyor. Taraflar ortak bir nokta bulmayı başarır ve görüşme gerçekleşirse, abartısız tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir görüşme olacak" ifadelerini kullandı.APEC Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Bazı konular bir taraf için öncelikli olabilir ancak diğer tarafça tamamen uygunsuz görülebilir. Bu nedenle belirli bir uzlaşıya varılması gerekiyor🔴Görüşme gerçekleşirse, abartısız tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir görüşme olacak🔴Avrupalıların müzakereci konusunda kendi aralarında uzlaşamaması nedeniyle Rusya ile Avrupa arasında herhangi bir güvenlik anlaşması görüşmesi yapılmadı🔴Putin, bu hafta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılacak🔴Putin, bu hafta uluslararası temaslarda bulunacak ve Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek🔴Putin'in Aralık'ta G20 Zirvesi için Miami'ye gidip gitmeyeceğini tartışmak için henüz erken
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rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), kremlin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abd, dmitriy peskov
rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), kremlin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abd, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde planlanan olası üçlü görüşmenin gündemini değerlendiriyor

13:43 08.11.2026
© Fotoğraf : AP/Jacquelyn Martin, Sputnik, AP/Alex BrandonLos presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump
Los presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© Fotoğraf : AP/Jacquelyn Martin, Sputnik, AP/Alex Brandon
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin, Trump ve Şi arasında 18-19 Kasım'da Çin'in Şenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde planlanan görüşme hakkında konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında APEC Zirvesi'nde planlanan görüşmesinin gündemini belirlemek için temasların sürdüğünü kaydetti.

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bazı konular bir taraf için öncelikli olabilir ancak diğer tarafça tamamen uygunsuz görülebilir. Bu nedenle belirli bir uzlaşıya varılması gerekiyor. Taraflar ortak bir nokta bulmayı başarır ve görüşme gerçekleşirse, abartısız tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

APEC Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Bazı konular bir taraf için öncelikli olabilir ancak diğer tarafça tamamen uygunsuz görülebilir. Bu nedenle belirli bir uzlaşıya varılması gerekiyor

🔴Görüşme gerçekleşirse, abartısız tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir görüşme olacak

🔴Avrupalıların müzakereci konusunda kendi aralarında uzlaşamaması nedeniyle Rusya ile Avrupa arasında herhangi bir güvenlik anlaşması görüşmesi yapılmadı

🔴Putin, bu hafta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılacak

🔴Putin, bu hafta uluslararası temaslarda bulunacak ve Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek

🔴Putin'in Aralık'ta G20 Zirvesi için Miami'ye gidip gitmeyeceğini tartışmak için henüz erken
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