Kremlin: Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde planlanan olası üçlü görüşmenin gündemini değerlendiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında APEC Zirvesi'nde planlanan görüşmesinin gündemini belirlemek için temasların sürdüğünü kaydetti.



Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bazı konular bir taraf için öncelikli olabilir ancak diğer tarafça tamamen uygunsuz görülebilir. Bu nedenle belirli bir uzlaşıya varılması gerekiyor. Taraflar ortak bir nokta bulmayı başarır ve görüşme gerçekleşirse, abartısız tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir görüşme olacak" ifadelerini kullandı.



APEC Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek.



🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:



🔴Bazı konular bir taraf için öncelikli olabilir ancak diğer tarafça tamamen uygunsuz görülebilir. Bu nedenle belirli bir uzlaşıya varılması gerekiyor



🔴Görüşme gerçekleşirse, abartısız tüm dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir görüşme olacak



🔴Avrupalıların müzakereci konusunda kendi aralarında uzlaşamaması nedeniyle Rusya ile Avrupa arasında herhangi bir güvenlik anlaşması görüşmesi yapılmadı



🔴Putin, bu hafta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılacak



🔴Putin, bu hafta uluslararası temaslarda bulunacak ve Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek



🔴Putin'in Aralık'ta G20 Zirvesi için Miami'ye gidip gitmeyeceğini tartışmak için henüz erken