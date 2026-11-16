https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/bakirkoy-belediyesine-yonelik-rusvet-sorusturmasi-9-supheli-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1110381066.html

Bakırköy Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Bakırköy Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de iş yeri ruhsatı ve tadilat işlemleri karşılığında para istendiği iddialarına ilişkin, aralarında Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T21:13+0300

2026-11-16T21:13+0300

2026-11-16T21:13+0300

türki̇ye

bakırköy

i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı

rüşvet

rüşvet teklifi

rüşvetçilik

rüşvetle mücadele çalışma grubu

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yolsuzluk soruşturması

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bakırköy Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahiplerinden para talep edildiği, istenen tutarları ödemeyenlerin işlemlerinin geciktirildiği ve iş yeri sahiplerine baskı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Ruhsat için 200 bin dolar istendiği iddiasıİddianamede müşteki Rıdvan Bayar'ın, 24 Temmuz 2024'te Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'ndeki kuaför dükkanını kiraladığı ve iş yeri açma ruhsatı almak için belediyeye başvurduğu aktarıldı.Ruhsat işlemleri sırasında belediye görevlilerinin Bayar'dan 200 bin dolar talep ettiği öne sürülen iddianamede, istenen paranın verilmemesi üzerine iş yerinin mühürlendiği ve işletmenin faaliyet göstermesine izin verilmediği kaydedildi.Bayar'ın şikayeti üzerine başlatılan süreçte belediyeden iş yerine ait başvuru evraklarının istendiği, ardından mühürlerin kaldırılarak işletmeye ruhsat verildiği belirtildi.İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekiyi ruhsatlandırma sürecinde menfaat sağlamaya zorladıkları ve irtikap suçunu işlediklerinin değerlendirildiği ifade edildi.Tadilat için 2.5 milyon lira istendiği iddiasıİddianamede diğer müşteki Mustafa Karacan'ın Ocak 2025'te belediyeden izin alarak dönerci dükkanında tadilata başladığı, ancak zabıta ekiplerinin izne aykırılık gerekçesiyle iş yerini mühürlediği anlatıldı.Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül'ün, mühürleme işleminin kaldırılması için Karacan'dan 1 milyon lira istediği ve bu paranın Nisan 2025'te Gül'ün yönlendirdiği kişiye verildiği belirtildi.Tadilatın bir bölümünün yıkılmasının gündeme gelmesi üzerine Gül'ün yıkımı önlemek amacıyla yeniden 1 milyon lira talep ettiği, daha sonra şikayetlerin engellenmesi için 500 bin lira daha istediği öne sürüldü. İddianamede, toplam 2,5 milyon liranın elden teslim edildiği aktarıldı.Şüpheli Erkan Gül'ün, müştekinin iş yerinin mühürlenmesi, tadilatın sürdürülmesi ve ruhsatlandırma işlemleri üzerinden menfaat sağlamaya zorladığı kaydedildi.Şüpheliler hakkında istenen cezalarİddianamede, Bakırköy İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Ali Rıza Akyüz ve Cemalettin Özdemir, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fazlıoğlu ile Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan hakkında "icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüs" kapsamında 1 yıl 3'er aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül hakkında "irtikap suçuna teşebbüs" ve "irtikap" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir için ise "icbar suretiyle irtikap suçuna yardım etmeye teşebbüs" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/bakirkoy-belediyesi-sorusturmasi-39-kisi-tutuklandi-1110008734.html

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