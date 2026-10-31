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Bakırköy Belediyesi soruşturması: 39 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturması: 39 kişi tutuklandı
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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 39 kişi tutuklandı, 18 kişiye adli kontrol kararı verildi. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Belediyesine yönelik, ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve işletmelerden ruhsat işlemleri karşılığında hukuka aykırı para talep edildiği iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi tutuklandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, toplam 24 kişi serbest bırakıldı.Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturma hangi iddialarla başlatıldı?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler yapıldığı ve bu nedenle kamu zararı oluştuğu iddiasına dayandığı belirtildi.Soruşturma kapsamında ayrıca iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, istenen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakirkoy-belediyesi-sorusturmasi-40-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1110003703.html
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türkiye, bakırköy belediyesi
türkiye, bakırköy belediyesi

Bakırköy Belediyesi soruşturması: 39 kişi tutuklandı

10:08 31.10.2026 (güncellendi: 10:19 31.10.2026)
suçluların iadesi
suçluların iadesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 39 kişi tutuklandı, 18 kişiye adli kontrol kararı verildi.
Bakırköy Belediyesine yönelik, ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve işletmelerden ruhsat işlemleri karşılığında hukuka aykırı para talep edildiği iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, toplam 24 kişi serbest bırakıldı.

Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturma hangi iddialarla başlatıldı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler yapıldığı ve bu nedenle kamu zararı oluştuğu iddiasına dayandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, istenen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
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Bakırköy Belediyesi soruşturması: 40 şüpheli hakkında tutuklama talebi
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